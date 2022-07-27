السعوديون يحافظون على صدارة أعلى شعوب العالم ثقة بالتوجهات الاقتصادية لدولتهم

على مدى الأشهر الأربعة الماضية، احتل السعوديون المرتبة الأولى عالمياً في الثقة في الاتجاهات الاقتصادية لبلدهم، مستمرين في تفوق سياسات المملكة العربية السعودية الاقتصادية على عدد من الدول الصناعية الكبرى التي جاءت في مرتبة متدنية من حيث الثقة. وفقًا لمسح أجرته شركة الأبحاث العالمية Ipsos عن الفترة من 24 يونيو إلى 8 يوليو 2022 م.

تغطية المملكة

احتلت المملكة المرتبة الأولى في المؤشر الذي يضم 27 دولة، بنسبة ثقة 93٪ وتفوق فوق المتوسط ​​العالمي (32٪) بـ 61 نقطة، بينما دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا العظمى، وفرنسا، واليابان. واحتلت كندا النصف الثاني من المؤشر (أقل من 50٪) بنسب متفاوتة. وتتفاوت درجة اهتمام شعوب العالم بالمشكلات الرئيسية التي تؤثر على الاقتصاد. مثل (التضخم والفقر والتفاوت الاجتماعي والبطالة والجريمة والعنف والاقتصاد والفساد السياسي)، بينما كان السعوديون أقل اهتماماً بمعظم هذه المشاكل، بحسب نتائج مؤشر إبسوس.

تؤكد نتائج إبسوس، ثالث أكبر وكالة بحثية في العالم، ثقة السعوديين بمشروع رؤية 2030، والإصلاحات الهيكلية التي نفذتها في هيكل الاقتصاد السعودي، وسوق العمل، وأنظمة الاستثمار. . ، واستحداث وسن التشريعات التي تدعم كل ذلك، انطلاقا من حرب قوية ضد الفساد وتجفيف منابعه، مما أدى إلى تنويع مصادر الدخل، وتطوير فرص الاستثمار، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وهو ما انعكس في تحسين نوعية الحياة لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين وزوار أراضيهم.

القضايا الاجتماعية والسياسية

يركز مؤشر Ipsos على العديد من القضايا الاجتماعية والسياسية الهامة في 27 دولة حول العالم. واحتلت المملكة المرتبة الأولى بنسبة 93٪ من الثقة السعودية بالوضع الاقتصادي، متقدّمة بأكثر من 16 نقطة على أقرب منافسيها الهند التي احتلت المرتبة الثانية بنسبة 77٪. بينما جاءت الدول الصناعية الكبرى في النصف السفلي من المؤشر تحت 50٪. وكانت اليابان هي الأسوأ بنسبة 10٪ فقط، تليها بريطانيا العظمى بنسبة 23٪، وفرنسا بنسبة 24٪، والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 28٪، وكندا بنسبة 38٪.

الأقل قلقًا عالميًا

على الرغم من موجة التضخم القوية التي أثرت على كل دولة في العالم، إلا أن القلق السعودي كان الأدنى عالمياً بنسبة 13٪ فقط، بينما بلغ الاهتمام العالمي العام بهذه القضية 38٪. السياسات هي امتداد للنتائج السابقة التي تحققت خلال العامين الماضيين على التوالي، في مؤشر Edelman Trust، حيث احتلت العام الماضي، 2022، على رأس المؤشر الذي يضم 28 دولة حول العالم، بمستويات ثقة في ارتفع أداء حكومة المملكة من 78٪ في يناير 2022 إلى 82٪ في يناير 2022، إضافة إلى رصيدها 4 نقاط مئوية تؤهلها لتكون على رأس الدول المدرجة في المؤشر كأعلى حكومة في العالم. واثق في أدائه.