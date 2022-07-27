السفارة لدى الفلبين للمواطنين احذروا توابع الزلزال

دعت سفارة المملكة العربية السعودية في الفلبين، مواطني العاصمة مانيلا، إلى اتخاذ الحيطة والحذر من توابع الزلزال الذي وقع صباح الأربعاء.

وسلطت السفارة في تغريدة لها الضوء على ضرورة متابعة ما يصدر عن الجهات المختصة في الفلبين، مناشدة في حالة الطوارئ التواصل مع السفارة على الأرقام المنشورة.

زلزال الفلبين

قال مرصد رصد الزلازل الأمريكي إن زلزالا بقوة 7.1 درجة ضرب شمال الفلبين يوم الأربعاء، حيث أبلغ سكان العاصمة مانيلا عن اهتزاز مبانيهم، في حين لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وضرب الزلزال مقاطعة أبرا بجزيرة لوزون الساعة 0843 بالتوقيت المحلي (0043 بتوقيت جرينتش)، بحسب وكالة فرانس برس.

حذرت وكالة الزلازل المحلية في الفلبين من أنها تتوقع أضرارًا من الزلزال القوي.