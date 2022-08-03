السفير الواصل يقدم أوراق اعتماده مندوبًا للسعودية لدى الأمم المتحدة

قدم السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الوصل أوراق اعتماده بصفته المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

تحيات من القيادة

ونقل السفير خلال اللقاء تحيات قيادة المملكة للأمين العام للأمم المتحدة، متمنيا له التوفيق والنجاح خلال فترة ولايته الثانية.

ات التعاون

جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون والشراكة الوثيقة التي تربط المملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة، وسبل تحسين العمل بينهما بما يخدم المصالح المشتركة.

جدير بالذكر أنه قبل توليه منصبه الحالي، شغل السفير الدكتور عبد العزيز الوصل منصب السفير والممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف منذ عام 2016.