السفير عبدالله المعلمي يودع الأمم المتحدة بعد 11 عامًا من المهنية والإخلاص

تودع وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله المعلمي الذي أنهى فترة عمله في خدمة دينه وملكه ووطنه كمندوب دائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك بعد 11 عامًا من الاحتراف الكبير والإخلاص في العمل الدبلوماسي. الشغل.

بعد أحد عشر عاما من المهنية العالية والإخلاص في العمل الدبلوماسي، وفد من #المملكة المندوب الدائم، سعادة السفير عبد الله المعلمي، الذي أنهى ولايته لخدمة دينه وملكه ووطنه، كمندوب دائم للمملكة لدى المملكة. #الأمم المتحدة في #نيويورك🇺🇳 🇸🇦 أتمنى لك التوفيق والنجاح.تضمين التغريدة pic.twitter.com/XzWvCjLSfa

– بعثة الأمم المتحدة في المملكة العربية السعودية 🇸🇦🇺🇳 (ksamissionun) 2 أغسطس 2022

ونشر الحساب الرسمي لوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك على تويتر مقطع فيديو يستعرض جهود السفير عبدالله المعلمي خلال فترة عمله.

ركوب الحافلة

ولد عبد الله بن يحيى المعلمي في 5 مايو 1952، وشغل منصب الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذ عام 2011، ولديه مسيرة ثرية في العمل الدبلوماسي.

تلقى السفير المعلمي تعليمه الابتدائي والإعدادي بين مدينة مكة والعاصمة الرياض، وانتقل مع والده وأكمل دراسته الثانوية في معهد كابيتال النموذجي، ثم التحق بجامعة ولاية أوريغون في الولايات المتحدة. حصل على بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية عام 1973 م، وبعدها التحق بجامعة ستانفورد وحصل على ماجستير العلوم في الإدارة عام 1983، وخلال مسيرته العلمية التحق بدورات تدريبية مختلفة في عدة جامعات عالمية، منها جامعة هارفارد في الولايات المتحدة وجامعة غرونوبل في فرنسا، بالإضافة إلى جامعات ومؤسسات أخرى في المملكة.

حياتك المهنية

تولى عبد الله المعلمي العديد من المهام والمناصب القيادية في القطاعين الدبلوماسي والعام وفي القطاع الخاص على مدى ثلاثين عامًا، حيث كان له العديد من الإسهامات والأنشطة في مختلف القطاعات الدبلوماسية والتجارية والصناعية في مؤسسات وشركات رائدة في على المستويين المحلي والإقليمي HPG Investment Holding في دبي، وكان سفير خادم الحرمين الشريفين في مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي 2007-2011.