السفِيْنة رازوني تصل لبنان الأحد.. أول شحنة حبوب أوكرانية منذ بدء الحرب

فِيْ رحلة بدأت الاثنين الماضي وتنتهِيْ الأحد المقبل، كتبت السفِيْنة رازوني نهاية رحلتها التي أقلعت من أوكرانيا إلَّى لبنان، والتي حملت خلالها لقب أول شحنة حبوب من كييف منذ بداية الحرب.

صرحت متحدثة باسم السفارة الأوكرانية فِيْ بيروت لوكالة فرانس برس الجمعة، بأن أول شحنة حبوب صدرتها أوكرانيا منذ بدء الُغُزو الروسي فِيْ 24 شباط / فبراير الجاري، تصل إلَّى ميناء طرابلس شمال لبنان صباح الأحد.

وانطلقت سفِيْنة رازوني التي ترفع علم سيراليون من ميناء أوديسا الأوكراني يوم الاثنين على متنها 26 ألف طن من الذرة. ووصلت، الثلاثاء، إلَّى الشواطئ الشمالية لإسطنبول قبل أن تواصل مسيرتها نحو لبنان.

وقالت مارلين مرهج المتحدثة الإعلامية فِيْ السفارة الأوكرانية فِيْ بيروت “من المتوقع أن تصل السفِيْنة فِيْ الساعة 1000 (700 بتوقيت جرينتش) صباح الأحد إلَّى ميناء طرابلس.”

تسمح اتفاقية وقعتها روسيا وأوكرانيا فِيْ 22 يوليو، بوساطة تركيا وبرعاية الأمم المتحدة، باستئناف الشحنات إلَّى الأسواق العالمية من الحبوب الأوكرانية المعلقة منذ الُغُزو الروسي.

وينص على وجه التحديد على إنشاء ممرات آمنة للسماح للسفن التجارية بالإبحار فِيْ البحر الأسود وتصدير ما بين عشرين و 25 مليون طن من الحبوب.

ولدى توقف السفِيْنة فِيْ اسطنبول على البحر الأسود يوم الثلاثاء، خضعت السفِيْنة لعملية تفتيش لمدة ساعة ونصف من قبل فريق من خبراء الأمم المتحدة، بناء على طلب روسيا التي تريد التأكد من طبيعة الشحنة.

ويمثل الإجراء نهاية “المرحلة التجريبية” لآليات تنفِيْذ الاتفاق الدولي الموقع فِيْ يوليو فِيْ اسطنبول لاحتواء أزمة الغذاء العالمية، بحسب أمانة مركز التنسيق المشترك.

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قبل أيام قليلة إن 16 سفِيْنة أخرى محملة بالحبوب “تنتظر دورها” لمغادرة ميناء أوديسا الرئيسي على البحر الأسود، والذي كان يؤمن قبل الحرب 60 بالمائة من نشاط الموانئ فِيْ البلاد.

تم توقيع اتفاقية مماثلة تضمن لروسيا فِيْ نفس الوقت تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة على الرغم من العقوبات الغربية.

من المفترض أن تساعد الاتفاقيتان فِيْ التخفِيْف من أزمة الغذاء العالمية الناجمة عَنّْ ارتفاع أسعار المواد الغذائية فِيْ بعض أفقر دول العالم.

كَمْا يأمل الأتراك أن تعزز الاتفاقيتان الثقة وتمهدان الطريق لمفاوضات وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف.