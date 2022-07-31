السكتة الدماغية .. وحدة جديدة في سعود الطبية

افتتحت مدينة الملك سعود الطبية، صباح اليوم الأحد، ممثلة بقسم الأمراض العصبية، وحدة الجلطات الدماغية، بحضور المدير العام التنفيذي الدكتور أحمد العنزي.

وأوضح رئيس الوحدة الدكتور محمد سلواتي أن الوحدة بسعة 18 سريرا ومجهزة بأحدث التقنيات الطبية لرصد ورعاية مرضى الجلطات الدماغية، فضلا عن نظام متطور يربط جميع أجهزة الأشعة. . مع أحدث تطبيقات العلاج التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لدعم التشخيص المبكر للسكتة الدماغية على مدار الساعة.

برنامج تدريبي متكامل

وأوضح أن جميع المرضى، منذ لحظة دخولهم، يخضعون لبرنامج إعادة تأهيل شامل، يبدأ بالعلاج الطبيعي والمهني، وعلاج النطق واللغة، ومشكلات البلع، تحت إشراف أعلى الأطباء المتخصصين والدعم المهني.

وختم بالإشارة إلى أن الوحدة بها كادر طبي مؤهل ومدرب على علاج جميع حالات الجلطات الدماغية، وعلى رأسهم جراحي الأعصاب الحاصلون على الزمالة الطبية في تخصص الجلطات الدماغية.

من جانبه أكد رئيس قسم علوم الأعصاب الدكتور هاني العبدلي أن افتتاح وحدة السكتات الدماغية يعد أحد النجاحات التي حققها القسم خلال الفترة الماضية بدعم متواصل من الإدارة العليا لذلك أنه سيكون إضافة رائعة للوحدات الأخرى بالإضافة إلى العيادات المتخصصة تحت مظلة قسم علم الأعصاب لخدمة مرضى مجموعة الرياض الصحية الأولى.

يشار إلى أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق مدينة الرياض في التجمع الصحي الأول بالرياض.