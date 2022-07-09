السكوتر الكهربائي خدمة تنقل جديدة لضيوف الرحمن

قدمت هيئة النقل العام السكوتر الكهربائي كخدمة تجريبية للحجاج خلال موسم حج هذا العام 1444 هـ، وذلك بهدف تعزيز تجربة المعتمرين وتسهيل حركتهم أثناء أداء هذه المناسك، وبشكلٍ ما. التي تضمن تقليل وقت السفر أثناء تنقل الحجاج من عرفات إلى مزدلفة على الدراجات البخارية الكهربائية. واختصرت الخدمة الجديدة الوقت إلى 15 دقيقة بدلًا من ساعة أثناء سيرهما بين الحجاجين، وخصصت مسارات محددة لهذه الخدمة. لتسهيل استخدامه والحفاظ على سلامة الحجاج أثناء استخدامه.

فيديو | عبر البرنامج المساعد #الإخبارية..

السكوتر الذكي موجود في حج هذا العام لتسهيل حركة الحجاج في المشاعر المقدسة# سلام_آمن#الإخبارية pic.twitter.com/ym4iceZLKq

– قناة إخبارية (alekhbariyatv) 8 يوليو 2022

حجاج بيت الله الحرام

وقد لقيت هذه الخدمة استحسانًا كبيرًا من قبل الحجاج مما أثرى تجربتهم معها ومعرفة طرق استخدامها، حيث قامت الهيئة بترتيب فريق متخصص لهذه الخدمة وتوعية الحجاج الكرام بالطرق الصحيحة للاستفادة منها. نفس. ومن خلال هذا الإطلاق التجريبي لخدمة التنقل بالسكوتر خلال موسم حج هذا العام، ستعمل الهيئة على تطويرها وتحسينها للمواسم القادمة بإذن الله.

خيارات النقل المختلفة

ويأتي ذلك ضمن دور الهيئة في توفير خيارات النقل المختلفة والمتنوعة، واعتماد التقنيات الحديثة والتنقل الذكي لقياس مدى ملاءمتها ومساهمتها في توفير تجربة نقل مميزة للحجاج وضمان تنقلهم وأداء المناسك بكل راحة وملاءمة. .