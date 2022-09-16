السلاح بديلا لـ “ATM” فِيْ لبنان للحصول على الدولار.. مأساة مصرفِيْة

فِيْ لبنان، أصبح حمل البنادق القديمة بالرصاص بديلاً عَنّْ بطاقات الائتمان “الصراف الآلي” لسحب الدولارات من البنوك.

استمرت التوغلات المسلحة فِيْ البنوك فِيْ لبنان فِيْ الحصول على مدخراتهم من “الودائع” المحرومة منها بسبب الأزمة الاقتصادية التي وصفها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بأنها الأسوأ فِيْ التاريخ المعاصر.

بداية أزمة الودائع اللبنانية فِيْ المصارف

بعد اندلاع احتجاجات أكتوبر / تشرين الأول 2022، بدأ عدد كبير من البنوك فِيْ لبنان بإغلاق أبوابها أمام المودعين والمتعاملين، بحجة أن المظاهرات الحاشدة تسببت فِيْ إغلاق طرق وقطع سندات البلد ومنع الموظفِيْن من الوصول. أماكن عملهم.

وقال محافظ مصرف لبنان، رياض سلامة، فِيْ ذلك الوقت، فِيْ تعليقه على إغلاق البنوك، إن هذا ليس قرار البنك المركزي، وإنما “هذا واقع بسبب إغلاق الطرقات وتعليق العمل”. من الاقتصاد “.

لم يقتنع عدد كبير من اللبنانيين بهذه التفسيرات الواهِيْة، وأكدوا أن وراء الإغلاق المنظم أسباب وجيهة، وكشفت عدة تقارير أن حجم الودائع فِيْ البنوك اللبنانية قبل عام 2022 بلغ نحو 120 مليار دولار، لكنها تحولت إلَّى وهمية. أعداد.

فِيْ خريف 2022، زاد حجم الخسائر، وانخفضت قيمة الودائع إلَّى أقل من 20 مليار دولار. واعتبر البنك الدولي الانهِيْار الاقتصادي فِيْ لبنان هُو الأسوأ فِيْ العالم منذ الحرب العالمية الثانية، ووصفت صحيفة لوموند الفرنسية ما حدث بأنه “سرقة القرن”.

تهريب الدولار من لبنان

وتؤكد التقارير أن أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض الودائع اللبنانية فِيْ البنوك هُو تهريب 6.5 مليار دولار خارج لبنان، وبعد اندلاع احتجاجات أكتوبر 2022، قام 31 مصرفاً فِيْ لبنان بتحويل نحو 160 مليون دولار إلَّى الخارج من حسابات المؤثرين سياسيا.

فِيْ يونيو 2022، أعلن البنك المركزي السويسري أن الودائع اللبنانية فِيْ سويسرا زادت بأكثر من 2.7 مليار دولار فِيْ عام 2022 وحده.

من جهة أخرى، حذّرت جمعية المودعين فِيْ لبنان بدورها المصارف من “الاستمرار فِيْ مصادرة الأموال وكسب العمر للبنانيين”، مشيرةً إلَّى أن “المصارف تتاجر فِيْ منصات الصرف”، مشيرةً إلَّى أن “مديري المصارف يستفِيْدون”. من البنوك وتحقيق الأرباح “، مشددًا على أننا” لن نظل مكتوفِيْ الأيدي “. “.

جريمة السرقة

فِيْ يونيو 2022، أنشأ مصرف لبنان منصة للصرافة بهدف الحد من انهِيْار سعر صرف الليرة وتأمين الدولار للتجار والمستوردين للحد من ارتفاع أسعار السلع، وفق سعر الصرف المعتمد فِيْ السوق السوداء.

لم تحل المنصة أزمة الناس العاديين فِيْ لبنان، وكان المستفِيْد الأول منها التجار والصرافون. إنهم يشترون الدولارات من منصة التبادل ويبيعونها بسعر السوق السوداء وأكثر من ذلك بحجة حماية أنفسهم.

قال هادي جعفر، أحد مؤسسي جمعية المودعين، فِيْ آب / أغسطس 2022، إن ما يحدث اليوم يقع فِيْ المقام الأول على عاتق البنوك وبعض القضاة الذين لا يصدرون أحكاما فِيْ القضايا المعروضة عليهم بعد عدم تناول قضية المودعين. مما يجعل المحاكَمْ اللبنانية والأجنبية السبيل الوحيد لمواجهة البنوك. وأشار هادي إلَّى أن الجمعية تتبع المسار القضائي فِيْ جميع إجراءاتها، وقد رفعت حتى الآن 400 قضية نيابة عَنّْ المودعين أمام القضاء اللبناني، بالإضافة إلَّى قضيتين أمام القضاء السويسري وأخرى فِيْ فرنسا.

البنك الدولي يلوم السياسيين

واتهم البنك الدولي فِيْ تقريره السياسيين اللبنانيين بالقسوة لتأكيدهم أن الودائع فِيْ القطاع المصرفِيْ المنهار فِيْ البلاد مقدسة، قائلا إن مثل هذه الشعارات “تتعارض بشكل صارخ مع الواقع”.

يمر لبنان الآن بالسنة الثالثة من الانهِيْار المالي الذي خلف ثمانية من كل عشرة فقراء، وهُو ما يقول البنك الدولي إنه متعمد وربما يكون أحد أسوأ ثلاثة انهِيْارات مالية فِيْ العصر الحديث.

والتقرير الجديد هُو المرة الثانية هذا العام التي يوبخ فِيْها البنك الدولي السياسيين من النخبة الحاكَمْة فِيْ لبنان بعد اتهامهم فِيْ يناير / كانون الثاني بتدبير الانهِيْار الاقتصادي الكارثي فِيْ ​​البلاد من خلال قبضتهم الاستغلالية على الموارد.

أدى الانهِيْار إلَّى تجميد مدخرات الودائع فِيْ النظام المصرفِيْ المشلول ودفع العملة المحلية إلَّى خسارة أكثر من 90 فِيْ المائة من قيمتها.

وقال البنك الدولي فِيْ التقرير “الشعارات السياسية حول قدسية الودائع جوفاء وانتهازية، وفِيْ الواقع، إساءة استخدام المصطلح من قبل السياسيين أمر قاسي”.

وأضاف التقرير أن “المصطلح لا يتعارض بشكل صارخ مع الواقع فحسب، بل يمنع أيضًا إيجاد حلول لحماية معظم، إن لم يكن جميع، أصحاب الودائع الدولارية والنقدية الصغيرة والمتوسطة”.

عادة ما يقول السياسيون اللبنانيون إنه يجب الحفاظ على حقوق المودعين فِيْ أي خطة للتعامل مع خسائر تقدر بنحو 70 مليار دولار فِيْ النظام المالي، حتى لو فقدت مدخراتهم نحو 80 فِيْ المائة من قيمتها بسبب الانهِيْار.

وأضاف البنك الدولي، “يجب على مساهمي البنك وكبار الدائنين، الذين استفادوا بشكل كبير على مدى الثلاثين عامًا الماضية من نموذج اقتصادي غير متماثل إلَّى حد كبير، أن يقبلوا ويتحملوا الخسائر.

أقرضت البنوك اللبنانية الدولة إلَّى حد كبير، والتي تراكَمْت لديها ديون ضخمة بسبب الفساد وسوء الإدارة.

حوادث اقتحام البنوك فِيْ لبنان بالسلاح

لجأ مواطن لبناني، صباح اليوم الجمعة 16 أيلول 2022، إلَّى تهديد موظفِيْ المصارف بالسلاح واحتجاز رهائن للحصول على أمواله، فِيْ حادثة ثالثة من نوعها لاقتحام مودعي المصارف اللبنانية لاستعادة مدخراتهم بالقوة.

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، دخل مواطن لبناني، دلت عليه الرسالة (م.ق) وابنه، فرع بنك بيبلوس فِيْ الغازية، صيدا، جنوب لبنان، مطالبين بإعادة وديعته. وهدد الموظفِيْن بسلاح ناري وأخذ عددا من الرهائن وسكب البنزين وهدد بحرق الفرع. فِيْ حالة عدم صرف وديعته.

تمكن المواطن اللبناني من الحصول على 19200 دولار من وديعته وسلمها لمن كان ينتظره فِيْ الخارج. أطلق سراح الرهائن وسلم نفسه وابنه لقوات الأمن اللبنانية التي أتت إلَّى المكان.

سالي حافظ .. قِصَّة إنسانية تفاعل معها الجميع

اقتحمت فتاة لبنانية اسمها سالي حافظ فرع بنك لبنان والمهجر فِيْ لبنان قبل يومين وسحبت مسدسًا تبين لاحقًا أنه بلاستيكي.

وفِيْ آب (أغسطس) الماضي، احتجز رهِيْنة لبناني ثالث فِيْ فرع للبنك الاتحادي ببيروت تحت تهديد السلاح مطالبا بإعادة أمواله المودعة فِيْ البنك.

رد فعل لبنان على مداهمات البنوك

تعتزم البنوك اللبنانية إغلاق أبوابها لمدة 3 أيام الأسبوع المقبل بسبب مخاوف أمنية.

قال مصرفِيْان لرويترز إن البنوك اللبنانية ستغلق لمدة ثلاثة أيام الأسبوع المقبل بسبب مخاوف أمنية وسط زيادة هجمات المودعين.