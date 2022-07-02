السلامة من الكحة وخلو الجلد من الحشرات.. شروط سلامة الأضحية

تستمر دائرة الإرشاد الزراعي في رفع مستوى الوعي وتقديم التوجيه بشأن اختيار الذبح، وسلامتها من الأمراض والأوبئة، وصلاحيتها للذبح.

سلامة الغنم من السعال والعطس

وقالت الإدارة في تغريدة على حسابها الرسمي على تويتر “لضمان سلامة المذبحة وخلوها من الأمراض، يجب أن يكون التنفس طبيعيًا دون سعال أو عطس”.

بشرة خالية من الحشرات

وأوضح أنه لضمان سلامة الذبح يجب التأكد من أن الجلد سليم وخال من الجروح أو الخراجات أو الحشرات الخارجية.

وقد شرحت الإدارة سابقاً الطريقة الصحيحة لذبح الأضحية وكيفية إعطاء الذبيحة وقتاً كافياً للنزيف.

وأشار إلى أهمية الانتظار وإعطاء الحيوان الوقت الكافي لإتمام عملية النزيف، وبعد السلخ يتم فحص القلب والكبد والكلى والغدد الليمفاوية.

لون الجسم

وأشار أيضا إلى أنه بعد الذبح والسلخ وتعليق الأضحية يجب التأكد من أن لون الجسد طبيعي، أما إذا تغير إلى الأصفر أو الأحمر الغامق فهذا يدل على سخونة الذبيحة.

امتحان داخلي

يتم إجراء الفحص الداخلي للحيوان عن طريق فحص القلب بشقوق عرضية ؛ للتأكد من عدم وجود حويصلات شريطية، يتم فحص الكبد أيضًا للتأكد من أنه طبيعي وخالي من الأكياس العدارية والخراجات أو ديدان الكبد وعلامات المرض الأخرى.