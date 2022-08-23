السلمي في رسالة للغرب الأسرة نواة المجتمع .. التحدي كبير وجدي

وجه محمد السلامي رئيس معهد الدراسات الدولية رسالة مهمة للغرب إذا أراد استمرار القيادة الغربية للعالم.

مشروع الهيمنة يتصدع

وقال السلامي في تغريدة عبر موقع “تويتر” “لضمان استمرارية القيادة الغربية في العالم والحفاظ على مشروع الهيمنة الذي بدأ يتصدع بشكل ملحوظ، يجب على الدول الغربية أن تعود إلى جذورها وقلقها”. للمجتمع وترابطه.

الأسرة هي جوهر المجتمع.

وأضاف السلامي “هذا نابع من الاهتمام بجوهر المجتمع، وهو الأسرة وتماسكها، والحفاظ على القيم الاجتماعية الخالدة. التحدي كبير وخطير “.

لضمان استمرارية القيادة الغربية في العالم، والحفاظ على مشروع الهيمنة الذي بدأ يتشقق بشكل كبير، تحتاج الدول الغربية إلى العودة إلى جذورها، والاهتمام بالمجتمع وترابطه، وهذا نابع من الاهتمام جوهر المجتمع وهو الأسرة وتماسكها والحفاظ على القيم الاجتماعية الخالدة. التحدي كبير وخطير.

– محمد السلمي | محمد السلمي (mohalsulami) 23 أغسطس 2022