السلم التعليمي الجديد في السعودية،ويستند الأمر التنظيمي إلى معرفة رواتب الأشخاص الذين يعملون بمناصب تعليمية في المملكة العربية السعودية وبالتالب فانها مختلفة باختلاف درجة الوظيفة وكذلك درجة المعلم على مر السنين الخبرة التعليمية وأشياء أخرى هامة وبالاضافة الى ذلك فان السلم التربوي الجديد يعد من الأشياء التي يهتم بها بشكل كبير المعلمون والمعلمات بالتعرف على الشاغلين التربويين في التعليم.

رواتب المعلمين ووظائف التدريس في المملكة العربية السعودية

تقدم وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية رواتب الأفراد المنتسبين الخاضعين للوزارة وفق عدد من المعايير والأسس التي يجب أن تستند عند تخصيص راتب المعلم، مثل المستوى والمؤهلات الأكاديمية والأكاديمية وعدد سنوات من الخبرة ومسائل أخرى ذات صلة. وتسعى لإعطاء حقهم، فالمعلم هو اللبنة الأساسية لخلق جيل واعي ومثقف يدفع عجلة التنمية والبناء في المملكة، من خلال تخريج كوادر تربوية مؤهلة لخدمة وطنهم.

السلم التربوي الجديد

يعتبر السلم التربوي الجديد من الأمور التي يهتم المعلمون والمعلمات بمعرفتها عن شاغلي التعليم، حيث يختلف الراتب حسب المؤهل التعليمي وسنوات الخبرة والمستوى الذي يخضع له المعلم. في المملكه العربيه السعوديه

جدول الرواتب الجديد للمعلمين في المستوى الأول

يختلف الراتب حسب درجة المعلم، والمستوى التعليمي من الأول إلى السادس، وسنراجع أدناه سلم رواتب معلمي المستوى الأول لعام 1444 هـ

درجة المعلم الأول مدرس مساعد / مدرس مدرس ممارس مدرس متقدم مدرس خبير مدرس في المستوى الأول من الدرجة الأولى 5200 ريال سعودي 7،570 ريال سعودي 9950 ريال سعودي 12650 ريال سعودي مدرس في المستوى الأول الدرجة الثانية 5500 ريال سعودي 8،070 ريال سعودي 10،490 ريال سعودي 13250 ريال سعودي مدرس في المستوى الأول درجة ثالثة 5800 ريال سعودي 8،570 ريال سعودي 11،030 ريال سعودي 13850 ريال سعودي مدرس في المستوى الأول الصف الرابع 6100 ريال سعودي 9،070 ريال سعودي 11،570 ريال سعودي 14450 ريال سعودي مدرس في المستوى الأول الصف الخامس 6400 ريال سعودي 9750 ريال سعودي 12110 ريال سعودي 15،050 ريال سعودي مدرس في المستوى الأول الصف السادس 6700 ريال سعودي 10،070 ريال سعودي 12650 ريال سعودي 15،650 ريال سعودي

جدول رواتب معلمي المستوى الثاني الجديد

يوضح الجدول أدناه جدول رواتب معلمي المستوى الثاني الجديد لعام 1444 هـ

درجة المعلم في المستوى الثاني مدرس مساعد / مدرس مدرس ممارس مدرس متقدم مدرس خبير مدرس في المستوى الثاني الدرجة الأولى 7000 ريال سعودي 10،570 ريال سعودي 13،190 ريال سعودي 16،250 ريال سعودي مدرس في المستوى الثاني الدرجة الثانية 7320 ريال سعودي 11،090 ريال سعودي 13750 ريال سعودي 16،870 ريال سعودي مدرس في المستوى الثاني الدرجة الثالثة 7640 ريال سعودي 11،610 ريال سعودي 14،310 ريال سعودي 17،490 ريال سعودي مدرس في المستوى الثاني الصف الرابع 7960 ريال سعودي 12130 ريال سعودي 14،870 ريال سعودي 18110 ريال سعودي مدرس المستوى الثاني الصف الخامس 8280 ريال سعودي 12650 ريال سعودي 15،430 ريال سعودي 18،730 ريال سعودي مدرس في المستوى الثاني الصف السادس 8600 ريال سعودي 13،170 ريال سعودي 15،990 ريال سعودي 19350 ريال سعودي

جدول رواتب معلمي المستوى الثالث الجديد

أما بالنسبة لرواتب المعلمين الجدد في المستوى الثالث على درجات مختلف المعلمين، من المعلم إلى المعلم الخبير، فقد تم إبرازها كما هو موضح أدناه

درجة المعلم في المستوى الثالث مدرس مساعد / مدرس مدرس ممارس مدرس متقدم مدرس خبير مدرس في المستوى الثالث الدرجة الأولى 8920 ريال سعودي 13،690 ريال سعودي 16،550 ريال سعودي 19،770 ريال سعودي مدرس في المستوى الثالث، الدرجة الثانية 9260 ريال سعودي 14230 ريال سعودي 17130 ريال سعودي 20،610 ريال سعودي مدرس في المستوى الثالث الدرجة الثالثة 9600 ريال سعودي 14،770 ريال سعودي 17،710 ريال سعودي 21،250 ريال سعودي مدرس في المستوى الثالث الصف الرابع 9940 ريال سعودي 15،310 ريال سعودي 18،290 ريال سعودي 21،890 ريال سعودي مدرس في المستوى الثالث الدرجة الخامسة 10280 ريال سعودي 15850 ريال سعودي 18،870 ريال سعودي 22530 ريال سعودي مدرس في الصف الثالث الصف السادس 10،620 ريال سعودي 16،390 ريال سعودي [19450ريالسعودي[19450SAR 23،170 ريال سعودي

جدول رواتب معلمي المستوى الرابع الجديد

أقرت وزارة التربية والتعليم رواتب المعلمين الجدد في “المستوى الرابع” في المستويات من الأول إلى السادس وهي كالتالي

درجة المعلم في المستوى الرابع مدرس مساعد / مدرس مدرس ممارس مدرس متقدم مدرس في المستوى الرابع الصف الأول 10،960 ريال سعودي 16،930 ريال سعودي 20،030 ريال سعودي مدرس الصف الرابع الصف الثاني 11320 ريال سعودي 17،470 ريال سعودي 20،610 ريال سعودي مدرس الصف الرابع الصف الثالث 11،680 ريال سعودي 18،010 ريال سعودي 21،190 ريال سعودي مدرس الصف الرابع الصف الرابع 12،040 ريال سعودي 18550 ريال سعودي 21،770 ريال سعودي مدرس الصف الرابع الصف الخامس 12400 ريال سعودي 19،019 ريال سعودي – مدرس الصف الرابع الصف السادس 12،760 ريال سعودي 19،630 ريال سعودي –

جدول رواتب المعلمين في المستوى الخامس الجديد

جدول رواتب معلمي المستوى الخامس الجديد لعام 1444 هـ كما هو مرفق بالجدول التالي

الرتبة / الرتبة مدرس مساعد / مدرس مدرس ممارس مدرس الصف الخامس الصف الاول 13120 ريال سعودي 20170 ريال سعودي مدرس الصف الخامس الصف الثاني 13500 ريال سعودي 20710 ريال سعودي مدرس الصف الخامس الصف الثالث 13،880 ريال سعودي 21،250 ريال سعودي مدرس الصف الخامس الصف الرابع 14260 ريال سعودي _ مدرس الصف الخامس الصف الخامس 14،640 ريال سعودي _ مدرس الصف الخامس الصف السادس 15020 ريال سعودي _

جدول رواتب معلمي المستوى السادس الجديد

تم إبراز سلم رواتب المعلمين الجدد في المستوى السادس على النحو التالي

درجة المعلم في الصف السادس مدرس مساعد / مدرس مدرس الصف السادس الصف الأول 15400 ريال سعودي مدرس الصف السادس الصف الثاني 15800 ريال سعودي مدرس الصف السادس الصف الثالث 16،200 ريال سعودي مدرس الصف السادس الصف الرابع 16،600 ريال مدرس الصف السادس الصف الخامس 17000 ريال سعودي مدرس الصف السادس الصف السادس 17400 ريال سعودي

مقياس مكافأة المعلمين الجدد في المملكة العربية السعودية هو 1444

كما ذكرنا رواتب المعلمين حسب الدرجة الوظيفية والمستوى التعليمي لكل معلم. يتم فحص الأفراد الذين يشغلون مناصب تعليمية للحصول على مكافآت سنوية تختلف أيضًا حسب درجة ودرجة المعلم / المعلم المشارك في العملية التعليمية، وفي ما يلي سنتحدث عن مقياس مكافآت المعلمين الجدد لعام 1444 هـ

مكافأة سنوية للمعلم ومساعد المعلم

يوضح الجدول التالي المكافأة السنوية للمعلم ومساعده من الدرجة الأولى إلى السادسة

الرتبة / الرتبة مدرس مساعد / مدرس الدرجة الأولى 300 ريال سعودي الصف الثاني 320 ريال سعودي الدرجة الثالثة 340 ريال سعودي الدرجة الرابعة 360 ريال سعودي الدرجة الخامسة 380 ريال سعودي الدرجة السادسة 400 ريال سعودي

مكافأة المعلم الممارس السنوية

أما المعلم الممارس فيحصل على مكافأة سنوية حسب رتبة وظيفته على النحو التالي

الرتبة / الرتبة مدرس ممارس الدرجة الأولى 500 ريال سعودي الصف الثاني 520 ريال سعودي الدرجة الثالثة 540 ريال سعودي الدرجة الرابعة 540 ريال سعودي الدرجة الخامسة 540 ريال سعودي

مكافأة المعلم السنوية المتقدمة

يحصل المعلم المتقدم على مكافأة سنوية على النحو التالي

الرتبة / الرتبة مدرس متقدم الدرجة الأولى 540 ريال سعودي الصف الثاني 560 ريال سعودي الدرجة الثالثة 580 ريال سعودي الدرجة الرابعة 580 ريال سعودي

مكافأة سنوية لمعلم خبير

يوضح الجدول أدناه المكافأة السنوية للمعلم الخبير لعام 1444 هـ

الرتبة / الرتبة مدرس متقدم الدرجة الأولى 600 ريال سعودي الصف الثاني 620 ريال سعودي الدرجة الثالثة 640 ريال سعودي

موعد صرف رواتب المعلمين في السعودية

كشفت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف رواتب المعلمين التابعين للوزارة ابتداءً من اليوم السابع والعشرين (27) من كل شهر ميلادي، ويمكن تقديم أو تأخير صرف الراتب. راتب يوم واحد فقط في حالة إجازة أسبوعية أو عطلة رسمية على مستوى الدولة. .

كيف أعرف الدرجة الوظيفية في سلم رواتب المعلمين 1444

من الضروري معرفة الدرجة الوظيفية للمعلمين والمعلمين التابعين لوزارة التربية والتعليم، حتى يتمكنوا من معرفة الراتب المخصص لكل فرد والمضمون في سلم رواتب المعلمين الجدد. فيما يلي سنوضح لك كيفية معرفة الدرجة الوظيفية في سلم رواتب المعلمين للعام 1444 هـ

يمكن تحديد درجة الوظيفة من خلال معرفة عدد سنوات الخبرة. في حال شغل المعلم الوظيفة في السنة الأولى فيكون برتبة مدرس من المستوى الأول في سلم الرواتب.

يمكن للأفراد الذين يشغلون وظائف تعليمية أيضًا تحديد درجة الوظيفة من خلال الراتب الذي يتلقونه، ومقارنتها بمقياس الرواتب المذكور أعلاه لمعرفة الدرجة والمرتبة الوظيفية.

حاسبة رواتب المعلمين الجدد والقدامى

يمكن للمعلمين التعرف على جدول رواتبهم من خلال تطبيق “حاسبة الرواتب” الذي يمكن استخدامه على الأجهزة المحمولة الذكية. يمكن الاستفادة من التطبيق بتحميل التطبيق من روابط التحميل التالية

السلم التربوي الجديد من الاشياء الهامة للغاية التي يهتم بها المعلمون بمعرفتها عن التعليم ويختلف الراتب وفقا للتحصيل التعليمي واعوام الخبرة التربوية والمستوى التعليمي المعلم بالمملكة العربية السعودية وذكؤنا بالاعلى رواتب المعلمون والمعلمات بحسب المستوى التعليمي ويبدأ صرف رواتب المعلمين في 27 من كل شهر .