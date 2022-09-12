“السليتي يحتاج إلَّى الجراحة”.. تطورات إصابة نجم الاتفاق

كشفت تقارير صحفِيْة عَنّْ تقدم إصابة اللاعب الدولي التونسي نعيم السليطي، لاعب فِيْ الفريق الأول لنادي الاتفاق، الذي تغيب عَنّْ مباريات الفريق منذ بداية الموسم.

وذكرت صحيفة “المدينة” اليومية، أن الهِيْئة الطبية وافقت، بموافقة عامة، على عدم وجود حاجة لعملية جراحية لسيليتي، والاكتفاء بتمارين التقوية، من أجل التعافِيْ من الإصابة.

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وكان نعيم السليطي قد عانى من آلام فِيْ الحوض نهاية الموسم الماضي، وتكررت تلك الآلام قبل انطلاق الموسم الجديد من مسابقة روشان بالدوري السعودي.

وفِيْ سياق متصل، من المتوقع أن يعود محمد الكوكبي إلَّى دورات الاتفاق التدريبية، بعد غيابه عَنّْ مباراتي الاتحاد والبطين، فِيْ إطار الاستعدادات لمواجهة الرائد.

ويحتل الاتفاق المركز الثامن فِيْ ترتيب دوري روشان السعودي “موسم 2022-2023” برصيد 4 نقاط من 3 مباريات بفوز واحد وتعادل واحد وخسارة واحدة.

بدأ الاتفاق مسيرته فِيْ دوري روشان السعودي، حيث خسر أمام الطائي بهدفِيْن لواحد، فِيْ مباراة الجولة الأولى، ثم تعادل مع الاتحاد بدون أهداف، فِيْ مباراة الدور الثاني، ثم حقق انتصاراً عظيماً. فوق الباطن بثلاثة أهداف نظيفة فِيْ مباراة الدور الثالث.

ويستعد الاتفاق لمواجهة الرائد، الخميس المقبل، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، فِيْ الجولة الرابعة من مسابقة دوري روشان فِيْ السعودية.

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