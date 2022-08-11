السمحان أي شخص أو مؤسسة يستطيع إصدار عملة مشفرة

قال أستاذ قانون الأعمال الدكتور مشعل السمحان إن البيتكوين، باعتبارها عملة رقمية مشفرة، هي أصل غير ملموس وغير مركزي وآمن له قيمة لشعبه.

فيديو | أستاذ القانون التجاري الدكتور مشعل السمحان بيتكوين عالم مختلف عن العملات الرقمية المشفرة، ويمكن للأفراد والشركات إنشاء عملاتهم الخاصة #جدول اليوم pic.twitter.com/uoo9OJpHfZ

– برنامج اليوم (Studioekhbariy) 11 أغسطس 2022

وأضاف خلال استضافته على قناة الإخبارية “بيتكوين تتميز في عالم العملات الرقمية التي يبلغ عددها حوالي 15000 قطعة نقدية، ولديها معاملات وأنظمة وعالم مختلف عن عالم العملات الرقمية الأخرى المشفرة”.

وتابع “يمكن لأي شخص أو مؤسسة إصدار عملة مشفرة وتنزيلها على المنصات الموجودة، طالما أن المنظمة مقتنعة بأن المشروع ضخم وله مشروع ربح كبير، وبعض المنصات تتطلب أن يكون المشروع مسجلاً لدى الجهات الحكومية. .. . “

وأشار إلى أنه في بعض الدول الأوروبية، يمكن لأي شخص فتح شركة في غضون ساعات، وبعد ذلك، إذا ظهر شخص لمنصات العملات الرقمية بمشروع مسجل في دولة أوروبية، فيمكنه الإقناع.