السمن الطبيعي للقولون والجسم

يتم إنتاج السمن عن طريق تسخين الزبدة الحيوانية وفصل المواد الصلبة. له فوائد كبيرة للقولون لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون أو حمض الزبد من أي طعام آخر.

إذا كنت تعاني من التهاب القولون ومتلازمة القولون العصبي وأي مشكلة معوية، تقل القدرة على إنتاج وامتصاص الزبدة، كما أن تناول السمن مفيد جدًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي. تأكد من استهلاك السمن.

يحتوي على فيتامينات مهمة للجسم

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يحتوي على معادن مهمة للجسم

مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور (هذه المعادن مهمة لتكوين العظام والقضاء على هشاشة العظام)، كما أنها تحتوي على الصوديوم.

يقلل السمن من كمية الدهون الثلاثية في الدم

يعتبر السمن مهمًا للأعصاب ومنشطًا لهم وللدماغ (اعتاد الناس في الجنوب إعطاء أطفالهم ملعقة من السمن يوميًا لتقوية عظامهم ودماغهم، ولا أعرف ما إذا كانوا قد توقفوا عن هذه العادة).

مهم لتهدئة الصحة العقلية والمزاج

لأنه يعتبر مبرد للكبد لعدة أمور، فهو يمنع تأثير الأحماض عليه وأعصابه ويقلل من إفراز الكوليسترول المفيد كما يوفره، وفي تجربتنا فإنه يحسن الحالة النفسية والمزاج خاصة لمن يعاني من – العصبية المفرطة (سخونة الجسم) ويقلل من حركة الأطفال التي تأتي بعد التهامهم بالسكريات والشوكولاتة.

حامي العصب من تأثير الأحماض، فهو مفيد للأسنان والأعصاب وللرحم وللنشاط الجنسي.

مرضى الأعصاب مثل التصلب المتعدد والشلل وعرق النسا وغيرهم في حاجة إليها.

مهم لمرضى السكر

لأنها تفقد المغنيسيوم في البول وبالتالي تضعف أعصابها فهذا يقيها بإذن الله من الضرر الذي يسببه هذا المرض.

مهم للحامل إطعامهم وأجنةهم وعند الرضاعة.

الزبدة التي يصنع منها السمن تمنع تراكم الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية لاحتوائها على مادة الفوسفوديستر (الإشارة إلى النقاط الخمس السابقة من كتاب “الدواء في توازن الطعام” للدكتور ساسين نون).

كلما زاد عدد الأعشاب الخضراء التي يحتوي عليها طعام الحيوانات الأليفة، زادت نسبة زيت أوميغا 3 في الزبدة والسمن (تتطلب أوميغا 3 مادة منفصلة لفوائدها العديدة، بما في ذلك منع الالتهابات الخفية التي تسبب الأمراض المزمنة وصحة الجلد والشعر).