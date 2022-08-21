السندات الخضراء.. ملاذ استثماري “جذاب” وسط الأزمات

وسط اضطراب الأسواق العالمية، وتضخم التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، تظهر السندات الخضراء متفوقة فِيْ الأداء على الأوراق المالية التقليدية.

صمدت إصدارات السندات الخضراء بشكل أفضل من الأوراق المالية التقليدية هذا العام، بانخفاض 3٪ فقط، مقارنة بانخفاض بنسبة 19٪ للسندات القياسية، وفقًا لبيانات بلومبرج.

النمو الجدير بالملاحظة وارتفاع الديون الخضراء، بالنظر إلَّى أن السندات الخضراء كانت أقل من الإصدارات التقليدية فِيْ كل من الأشهر الستة الأولى، وهُو اتجاه عكس مساره فقط فِيْ يوليو.

تميل صفقات السندات الخضراء المتخصصة إلَّى زيادة الاكتتاب، مقارنة بالصفقات التقليدية ؛ كَمْا ذكرت سوزان بارون، الرئيس العالمي لأسواق رأس المال المستدامة فِيْ باركليز بي إل سي، إحدى أكبر 10 مؤسسات تدير مثل هذا الإصدار منذ بداية عام 2022.

الصفقات الأخيرة تدعم هذا الرأي. كانت صفقة السندات الخضراء لشركة المرافق SSE لمدة سبع سنوات هِيْ الصفقة الأكثر تغطياتًا فِيْ السوق الأوروبية الأساسية خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليو.

فِيْ ذلك الشهر، جذبت سندات خضراء بقيمة 2.25 مليار دولار من شركة جنرال موتورز طلبيات بلغت ذروتها عَنّْد 7 مليارات دولار.

لدى العديد من المشترين الآن إرشادات داخلية للاستثمار المستدام، والتي قد تحافظ على ارتفاع الطلب.

بينما تخطط Eastspring Investments لإضافة المزيد من الأوراق المالية المستدامة كنسبة مئوية من محفظتها، يرى مدير المحفظة Rong Ren Goh أن هذا قادم “بينما تواصل المحفظة الاستثمارية توسعها الصحي”، مضيفًا أن المصدرين فِيْ كل من اليابان وكوريا، وإلَّى حد ما الصين، كانت جذابة.

وتابع “حتى مع تدهُور بيئة المخاطر خلال الأشهر القليلة الماضية وسط تشديد الأوضاع المالية، لم تتوسع هُوامش الائتمان لهذه القضايا بشكل كبير، مما زاد من وضعها كأصول دفاعية”.

ومع ذلك، أجل المقترضون فِيْ الولايات المتحدة وأوروبا الصفقات التقليدية والخضراء (البيئية والاجتماعية وحوكَمْة الشركات) هذا العام استجابة لارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف بشأن الاقتصاد والجغرافِيْا السياسية.

انخفض مؤشر Bloomberg Green Bond بنسبة 18.8٪ على أساس إجمالي العائد حتى الآن هذا العام، متجاوزًا الانخفاض البالغ 13.2٪ فِيْ السندات العالمية.

تسمى السندات الخضراء بالديون الخضراء لأن عائدات الديون من خلال هذا النوع من السندات تستخدم لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع الخضراء فِيْ قطاعات مثل النقل والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

تُعرف أيضًا باسم أدوات الدين الصادرة للحصول على أموال مخصصة لتمويل المناخ أو المشاريع المتعلقة بالبيئة.

تجذب هذه السندات المستثمرين من القطاع الذين يركزون على الاستثمارات المستدامة والمسؤولة، وأولئك الذين يجعلون المعايير البيئية والاجتماعية والحوكَمْة جزءًا من تحليل استثماراتهم.

الاستخدام المحدد للأموال التي يتم جمعها لدعم تمويل مشاريع محددة يميز السندات الخضراء عَنّْ السندات التقليدية، حيث يقوم المستثمرون بتقييم الأهداف البيئية المحددة للمشاريع التي تهدف السندات إلَّى دعمها.

مزايا السندات الخضراء هِيْ

يسمح لمصدريها بالوصول إلَّى مستثمرين جدد، مما يجعل هؤلاء المصدرين أقل اعتمادًا على أسواق معينة.

تساعد السندات الخضراء فِيْ زيادة الوعي بالبرامج البيئية للمُصدرين.

– أداة فعالة فِيْ زيادة الوعي وفتح حوار موسع مع المستثمرين حول المشاريع التي تساعد فِيْ مواجهة تحدي تغير المناخ والتحديات البيئية الأخرى، بحسب البنك الدولي.

أهم المشاريع التي يمكن إصدار سندات خضراء لتمويلها هِيْ

مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإدارة النفايات المستدامة.

الاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكَيْفَ مع تغير المناخ والمدن الجديدة.