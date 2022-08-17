السندات المصرية المقومة بالدولار تنخفض بعد استقالة طارق عامر

بيعت سندات الحكومة المصرية فِيْ أسواق الدين الدولية، الأربعاء، بعد استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر بشكل غير متوقع وتولى منصب مستشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

تراوحت الانخفاضات بين 0.6 و 1.7 سنت لكل دولار، وشهدت العديد من السندات طويلة الأجل فِيْ البلاد أكبر التحركات.

دفعت المخاوف بشأن مستويات الدين فِيْ مصر بعض سنداتها إلَّى أقل من نصف قيمتها الاسمية فِيْ يوليو، رغم أنها ارتفعت إلَّى حد ما هذا الشهر مع تحسن الإقبال العالمي على الأصول ذات المخاطر العالية.

قبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم اعتذار طارق عامر عَنّْ استمراره فِيْ منصبه.

أصدر السيسي قرارًا جمهُوريًا بتعيين عامر مستشارًا لرئيس الجمهُورية، وشكره على جهُوده خلال فترة عمله فِيْ البنك المركزي.