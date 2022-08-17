السندات المصرية المقومة بالدولار تنخفض بعد استقالة محافظ المركزي

تراجعت السندات المصرية المقومة بالدولار 1.7 سنت مقابل الدولار، اليوم الأربعاء، بعد استقالة المصري طارق عامر.

شهدت سندات الحكومة المصرية عمليات بيع مكثفة فِيْ أسواق الديون الدولية، بعد استقالة طارق عامر بشكل غير متوقع وتولى منصب مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتراوحت الانخفاضات بين 0.6 و 1.7 سنت لكل دولار، وشهدت العديد من السندات طويلة الأجل فِيْ البلاد أكبر التحركات، حسبما ذكرت رويترز.

دفعت المخاوف بشأن مستويات الدين فِيْ مصر بعض سنداتها إلَّى أقل من نصف قيمتها الاسمية فِيْ يوليو، رغم أنها ارتفعت إلَّى حد ما هذا الشهر مع تحسن الإقبال العالمي على الأصول ذات المخاطر العالية.

وكان بيان للرئاسة المصرية قد كشف عَنّْ قبول الرئيس عبد الفتاح السيسي استقالة محافظ البنك المركزي طارق عامر وإصدار قرار بتعيينه مستشارا لرئيس الجمهُورية.

وذكر البيان أن المحافظ المركزي أكد أنه طلب الاعتذار عَنّْ موقفه لضخ دماء جديدة واستكَمْال مسيرة التنمية الناجحة بقيادة رئيس الجمهُورية.

ترددت شائعات كثيرة عَنّْ استقالة طارق عامر، واقتراب تعيين الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط مكانه.

عين عامر محافظا للبنك المركزي منذ 27 تشرين الثاني 2015، بعد استقالة المحافظ السابق هشام رامز من منصبه.

عامر هُو ابن شقيق المشير عبد الحكيم عامر وزير الدفاع المصري الأسبق، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، وتولى رئاسة مجلس إدارة البنك الأهلي. مصر.