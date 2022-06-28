السوق السعودية تعاود الارتفاع.. و”تاسي” يقترب من 11500 نقطة

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق الأسْهُمْ السعودية “تداول” خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقتربا من مستوى 11500 نقطة، تزامنا مع ارتفاع أسعار النفط وتجاوز خام برنت مستوى 117 دولارا للبرميل.

ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الثلاثاء، فِيْ ظل التوترات الجيوسياسية التي تهدد المعروض، وتزايد الضغوط على إمدادات النفط قبيل اجتماع “أوبك بلس” هذا الأسبوع، علما أن أسعار النفط ارتفعت بنحو 50٪ منذ ذلك الحين. بداية هذا العام.

وقفز 1.89٪ إلَّى 117.26 دولار للبرميل، فِيْما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.68٪ إلَّى 111.41 دولار للبرميل.

وارتفع مؤشر TASI بنسبة 0.5٪ بما يعادل 57 نقطة ليرتفع بالمؤشر إلَّى مستوى 11484 نقطة.

وبلغت قيمة التداول نحو 2.9 مليار ريال، من خلال تداول نحو 86.4 مليون سهم.

وارتفعت أسعار 88 سهما مقابل انخفاض 114 سهما من 214 شركة مدرجة.

تصدر الارتفاعات سهم “بوان” بنسبة 6.74٪ بسعر 30.1 ريال للسهم، تلاه سهم “فِيْش” بنسبة 5.49٪ بسعر 33.65 ريال، فِيْما تصدر التراجع سهم “العمران”. بنسبة 4.69٪ بسعر 81.4 ريال، يليه سهم “ريتال” بنسبة 4.46٪ بسعر 115.8 ريال.

وعلى صعيد قيم وأحجام التداول، تصدّر سهم دار الأركان بنحو 211.7 مليون ريال، بتداول 19.15 مليون سهم.

وارتفعت غالبية قطاعات السوق بقيادة قطاع الطاقة بنسبة 2.65٪، يليه قطاع تجارة التجزئة الغذائية بنسبة 2.28٪.