السوق المالية تحيل مستثمرًا مخالفًا إلى النيابة العامة

أحالت هيئة أسواق المال مستثمرًا إلى النيابة العامة للاشتباه في إصدار أوامر شراء للتأثير على سعر السهم وإصدار أوامر شراء لتحقيق مزاد إغلاق مرتفع.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها تستند إلى مسؤوليات هيئة أسواق المال في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في تعاملات الأوراق المالية.

تُبلغ الهيئة المشغلين والمستثمرين في السوق المالية بصدور قرار مجلس إدارة الهيئة، والذي يتضمن الإشارة إلى مخالفة مزعومة من قبل مستثمر للمادة 49 من قانون أسواق المال والمادة الثانية من اللائحة. سلوك السوق للنيابة العامة ؛ للانخراط في ممارسات تنطوي على التلاعب والخداع، عن طريق إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر السهم (بعضها مرتبط بأوامر بيع)، وعن طريق إدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر إغلاق مرتفع لـ المزاد (بعضها مرتبط بأوامر بيع) أثناء تداول أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.

تطبيق نظام السوق المالية

وبهذه الطريقة، تصادق الهيئة على اهتمامها بتنفيذ قانون أسواق المال ولوائحه، وحماية السوق من الممارسات غير القانونية، مشيرة إلى أن الأمانة العامة للجان فض منازعات الأوراق المالية ستبلغ الجمهور في موقعها الإلكتروني بهوية المخالف عند التحقق من المخالفات وإصدار لجان تسوية منازعات الأوراق المالية أحكامًا نهائية بحقهم.

للشخص المتضرر من هذه الانتهاكات، بمجرد التحقق منه، الحق في مقاضاة الجاني ؛ المطالبة بالتعويض أمام اللجنة وفق المادة 57 من قانون سوق رأس المال، على أن يتم تقديم شكوى للهيئة بهذا الشأنفي الارتباط).