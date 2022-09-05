السومة يسعد الملايين.. ويوجه “رسالة عاجلة” إلَّى الأهلي

بعث الأسطورة السوري عمر السومة، برسالة إلَّى النادي الأهلي وجمهُوره، عقب الفوز على الخلود مساء الاثنين.

وتغلب فريق النادي الأهلي الأول لكرة القدم على الخلود 1-0 فِيْ اليوم الثالث من دوري روشان السعودي 2022-2023.

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فوز الراقي فِيْ مباراة الاثنين. جاء ذلك بعد تعادله مع القيصومة فِيْ الجولة الأولى وخسارة الأخدود فِيْ الأسبوع الثاني.

رسالة السومة للنادي الاهلي

وكتب السومة فِيْ تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر” “مبروك للأهلي وجمهُوره الفوز الأول”.

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وعبر الأسطورة السورية عَنّْ رغبته فِيْ نجاح الفريق الكروي الأول للنادي الأهلي، فِيْ الجولة المقبلة، فِيْ مسابقة الدوري الأصفر للدرجة الأولى، وأن يعود للمحترفِيْن قريبًا.

الجدير بالذكر أن السومة انتقل من الأهلي إلَّى العربي القطري. لموسم رياضي واحد فقط على سبيل الإعارة بعد هبوط الراقي للدوري الأصفر.