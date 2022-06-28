السومة يفاجئ إدارة أهلي جدة بقراره بشأن مستقبله

عمر السومة

فاجأ السوري عمر السومة، أول لاعب في فريق الأهلي جدة لكرة القدم، إدارة النادي السعودي بقراره النهائي بشأن مستقبله، بعد هبوط الفريق.

هبط أول فريق كرة قدم لنادي الأهلي جدة إلى الدرجة الأولى السعودي، بعد تعادله مع الشباب، الثلاثاء.

تعادل فريق الأهلي جدة الأول لكرة القدم مع الشباب، في الجولة الثلاثين والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء.

وأكدت تقارير صحفية أن السوري عمر السومة يرفض الخروج من صفوف الفريق الكروي الأول لنادي جدة الأهلي، بعد هبوطه للدوري الأصفر، ويؤكد استمراره في الفريق.

وأوضحت تقارير إعلامية أن نادي القادسية الكويتي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع عمر السومة مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم في جدة.