شارك الأسطورة السوري عمر السومة فِيْ تدريب الفريق الأول لنادي العربي القطري لكرة القدم لأول مرة بعد رحيله عَنّْ الأهلي.

وأعلنت “العربي”، اليوم الثلاثاء، التعاقد مع “السومة”. لموسم رياضي واحد، على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2023.

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جاء رحيل الأسطورة السورية من قلعة الراقي. بعد هبوط فريق كرة القدم الأول إلَّى الدوري الأصفر “الدرجة الأولى”.

* السومة يشارك فِيْ تدريب العربي .. والجماهِيْر تتفاعل

وانتشرت صورة السومة وهُو يشارك فِيْ تدريبات العملاق القطري. حيث بدا سعيدا جدا.

وتفاعل مع هذه الصورة الملايين من جمهُور الراقي، حيث شعروا أن الحالة النفسية لسوما اختلفت فِيْ يوم من الأيام مع العربي، عَنّْها فِيْ الأهلي، خلال الثلاث سنوات الماضية.

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وأشارت الجماهِيْر إلَّى أن الأسطورة السورية شاركت فِيْ مباريات كرة القدم للفريق الأول بالنادي الأهلي، دون شغف.

السومة 33 عاما لعب للنادي الاهلي لمدة 8 سنوات. حيث التحق بصفوف فريق كرة القدم الأول، صيف 2014، من القادسية الكويتي.

خلال تلك الفترة، لعب الأسطورة السورية 242 مباراة رسمية فِيْ مختلف المسابقات، وسجل 195 هدفًا وقدم 30 تمريرة حاسمة لزملائه.