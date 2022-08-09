السويكت “يرعب” الاتحاد.. أخطر مفاجأة فِيْ قضية النصر وحمد الله

هز صفوان السويكت، الرئيس السابق لنادي النصر، الشارع الرياضي السعودي بـ “تعليق مفاجئ” على أزمة النجم المغربي عبد الرزاق حمدالله مع قلعة العالم.

تولى السويكت رئاسة مجلس إدارة نادي النصر، فِيْ يوليو 2022، قبل صدور قرار “بإقالته” من منصبه، فِيْ مارس 2022 ؛ أن تكون “تحت إشراف” أسرة معمر.

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وجدد السويكت خلال فترة عمله عقد الحمد الله مع النصر قبل أن “تلغيه” عائلة معمر فِيْ تشرين الثاني (نوفمبر) 2022. بحجة السلوك المخزي للاعب الذي انتقل فِيْما بعد إلَّى نادي الاتحاد.

* تعليق صفوان السويكت على أزمة النصر والحمد لله

وكشف السويكت فِيْ تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين الصغير “تويتر” أن الاتحاد وحمد الله سيتعرضان لـ “عقوبات جدية” جديدة خلال الأيام المقبلة.

وأعلنت لجنة الاحتراف السعودية فِيْ وقت سابق، تعليق الحمدالله والمدير النقابي مشعل السعيد لمدة “4 أشهر”، والرئيس التنفِيْذي حميد البلوي لـ “6 أشهر”، مع حرمان النادي من عقود “تسجيل مدة”. فقط.”

وقال رئيس الانتصار السابق “بعد ة تفاصيل القرار بكل نزاهة ومهنية … لن تصمد الدفاعات القانونية الفِيْدرالية، وأعتقد أن الأسوأ لم يأت بعد”.

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ويتوقع المحامون أن يتم خصم نقاط من الاتحاد أو حتى هدمها، إذا أدى الانتصار إلَّى تصعيد “الأزمة” إلَّى لجنة الأخلاقيات والانضباط، وإثبات التلاعب بنتائج المباريات.

يذكر أن عبدالرزاق حمدالله اعترف خلال جلسة استجوابه أمام لجنة المهنية بأن السويكت منحته امتيازات مالية عديدة بعد تجديد عقده مع النصر عام 2022.