السياحة تكثف استعداداتها الرقابية لقطاع الإيواء في موسم الحج

كثفت وزارة السياحة استعداداتها لاستقبال الحجاج في قطاع الإيواء خلال موسم الحج من خلال إطلاق مبادرات مختلفة، حيث أنشأت غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لمواجهة أي تحد قد يواجههم. في مرافق الإيواء السياحي، كما وضعت الوزارة خطة مسح ميداني لجميع مرافق الإيواء السياحي في مكة المكرمة والمدينة المنورة للتأكد من جاهزيتها قبل موسم الحج، حيث ستستمر أعمال التفتيش والرقابة على مدار اليوم.

برامج المراقبة

وقامت الوزارة بتفعيل مجموعة من البرامج التنفيذية والإشرافية التي ركزت على العاملين في الخطوط الأمامية في قطاع الضيافة وإدارة الخدمات الفندقية والتأكد من جاهزية قطاع الإقامة والالتزام بالمعايير التي يحققونها بالجودة المطلوبة. استفاد المتدربون من البرامج التدريبية، وشمل التدريب برامج للقادة تناولت التميز في إدارة خدمات الفنادق والضيافة وتطبيق المفاهيم والمبادئ الأساسية لاستقبال الضيوف والترحيب بهم وتقديم خدمات الكونسيرج، بالإضافة إلى مهارات تصميم البرامج السياحية للحجاج على أساس تحليل دوافع واحتياجات الحجاج من البرامج المتاحة. تواصل الوزارة التنسيق مع جميع الشركاء الحكوميين، بما في ذلك الدفاع المدني في مكة المكرمة. – المكرمة والمدينة المنورة لتنفيذ خطط الطوارئ والاشتراك في غرفة العمليات المخصصة لذلك.

حوكمة العمل الرقابي

تقوم وزارة السياحة بالتنسيق مع وزارة الحج من أجل تنظيم أعمال الإشراف والتفتيش في المنشآت الفندقية ومعالجة الشكاوى في أسرع وقت ممكن، والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتسهيل العمل الميداني للوزارة. المفتشين والوصول السريع إلى مرافق الفندق للتعامل مع أي مطالبة. ويقترن هذا الجهد بالدعم الذي تقدمه غرفة العمليات التي أقيمت في وزارة السياحة والتي تستقبل شكاوى الحجاج على مدار الساعة من خلال رقم الهاتف السائح 930.