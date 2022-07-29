السياحة تنعش الاقتصاد الأوروبي.. وألمانيا تهدده بالانكَمْاش

فِيْ الوقت الذي سجل فِيْه الاقتصاد الأوروبي نموًا فِيْ الربيع، بفضل انتعاش الموسم السياحي، يخشى الخبراء أن الصعوبات فِيْ ألمانيا قد تدفع القارة إلَّى الركود.

أظهر الاقتصاد الأوروبي مرونة أكثر مما كان متوقعا مع تسارع التضخم فِيْ ظل الحرب الروسية الأوكرانية التي دخلت شهرها السادس، لكن الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الألماني قد تعكس تراجعا فِيْ القارة بأكَمْلها.

وخرج النمو الاقتصادي عَنّْ التوقعات، التي تحدثت عَنّْ تباطؤ كبير خلال الربع الثاني فِيْ 19 دولة تشترك فِيْ العملة الموحدة، محققة نموًا بنسبة 0.7 فِيْ المائة، بل وتسارع مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من العام.

فِيْ جميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، بلغ النمو 0.6 فِيْ المائة، مع تباطؤ طفِيْف للغاية، وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” الصادرة يوم الجمعة.

ازدهار السياحة

واستند النشاط إلَّى أداء الخدمات السياحية التي ازدهرت بفضل رفع القيود المتعلقة بوباء كوفِيْد -19، لكن الاقتصاديين يحذرون من أن القطاع الصناعي بدأ فِيْ الانحدار، الأمر الذي ينذر بركود وشيك.

قال أندرو كينينغهام، رئيس قسم الاقتصاد فِيْ القارة الأوروبية فِيْ Capital Economics، إن “بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأعلى من المتوقع لا تنفِيْ على الإطلاق أن الزيادة فِيْ التضخم وارتفاع أسعار الفائدة قد يتسببان فِيْ حدوث انكَمْاش فِيْ منطقة اليورو فِيْ وقت لاحق من هذا العام. . ”

كان النمو أعلى من التوقعات فِيْ إسبانيا (1.1٪) وإيطاليا (1٪) وفرنسا (0.5٪)، لكن ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية فِيْ أوروبا، سجلت انكَمْاشًا بنسبة 0٪.

وقال بيتر فاندن هاون رئيس قسم الاقتصاد فِيْ اي.ان.جي لوكالة فرانس برس ان “ازمة الطاقة تضع ضغوطا كبيرة على المانيا التي لديها قطاع صناعي اكبر وتعتمد بشكل اكبر على امدادات الغاز الروسي”.

من ناحية أخرى، أضاف “إن إعادة فتح الاقتصاد فِيْ مرحلة ما بعد كوفِيْد سينعكس إيجابًا، على وجه الخصوص، على الدول التي لديها قطاع خدمي قوي، مثل فرنسا، أو الدول التي تعتمد على السياحة، مثل إسبانيا. وإيطاليا “.

ويؤكد المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني منذ الربيع أن الانقطاع الكامل لإمداد الغاز الروسي لأوروبا قد يغرق القارة فِيْ ركود نهاية العام.

ريبة

وكتب يوم الجمعة فِيْ تغريدة معربًا عَنّْ ارتياحه، “أخبار سارة! اقتصاد منطقة اليورو تجاوز التوقعات فِيْ الربع الثاني”، مشيرًا إلَّى أن “عدم اليقين لا يزال مرتفعًا فِيْ الأرباع القادمة”.

من جهته، أشار بيتر فاندن أوت إلَّى أن بعض المؤشرات أصبحت سلبية منذ الآن، مشيراً إلَّى أن “الاستهلاك فِيْ فرنسا تراجع للربع الثاني على التوالي، ومؤشر ثقة المستهلك الأوروبي عَنّْد أدنى مستوى له منذ عام 1985، والصناعة فِيْ حالة دخول. حدوث تراجع فِيْ عدد من البلدان “.

الانكَمْاش الأمريكي والتباطؤ الصيني

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، دخلت الولايات المتحدة مرحلة الانكَمْاش الفني، حيث انخفض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، وحقق -1.6 فِيْ المائة بين يناير ومارس، ثم -0.9 فِيْ المائة بين أبريل ويونيو بمعدل سنوي. .

كَمْا شهدت الصين تباطؤًا حادًا، حيث انخفض نموها إلَّى 1.4 فِيْ المائة فِيْ الربع الثاني، وهُو أسوأ أداء سجله ثاني اقتصاد فِيْ العالم منذ بداية عام 2022 فِيْ ذروة أزمة كوفِيْد.

السياسة النقدية الأوروبية

كَمْا تهدد السياسة النقدية المتشددة للبنك المركزي الأوروبي لمكافحة التضخم بكبح جماح الاقتصاد الأوروبي.

قرر البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي زيادة أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات، فِيْ أعقاب قرار مماثل لمجلس الاحتياطي الفِيْدرالي الأمريكي.

وقالت كريستين لاجارد، رئيسة المؤسسة المالية الأوروبية “التوقعات الاقتصادية تصبح قاتمة … للنصف الثاني من عام 2022 وما بعده”.

يتم تسجيل هذا الانخفاض فِيْ وقت انخفضت فِيْه العملة الأوروبية إلَّى أدنى مستوى لها منذ عشرين عامًا مقابل الدولار الأمريكي.

فِيْما يتعلق بتأثير الحرب فِيْ أوكرانيا وعواقبها المتزايدة على أسعار الطاقة والغذاء، خفضت بروكسل مؤخرًا توقعاتها للنمو فِيْ منطقة اليورو مرة أخرى.

تتوقع المفوضية الأوروبية الآن أن يقتصر النمو على 2.6 فِيْ المائة فِيْ عام 2022 و 1.4 فِيْ المائة فِيْ عام 2023، مقارنة بـ 2.7 فِيْ المائة و 2.3 فِيْ المائة فِيْ توقعاتها الأخيرة. من ناحية أخرى، رفعت توقعاتها الخاصة بالتضخم إلَّى 7.6٪ عام 2022 و 4٪ عام 2023، مقارنة بـ 6.1٪ و 2.7٪ سابقًا.

كَمْا هُو الحال فِيْ كل شهر منذ نوفمبر، سجل التضخم فِيْ منطقة اليورو رقما قياسيا جديدا فِيْ يوليو بلغ 8.9٪ بوتيرة سنوية، ارتفاعا من 8.6٪ فِيْ يونيو. وإزاء الارتفاع الحاد فِيْ أسعار الطاقة من الوقود والغاز والكهرباء، تعاني العائلات الأوروبية من ارتفاع متزايد فِيْ أسعار المواد الغذائية.