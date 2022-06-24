السياحة في البوسنة والهرسك

مشاهدة المعالم السياحية في البوسنة والهرسك – على الرغم من كل تلك الجبال الوعرة، مرتفعات جبال الألب الدينارية، ونهر أونا الجميل والمدن مثل موستار وستولاك، حيث يتجمع العثمانيون والبيزنطيون والرومانيون والبلقان والسلافيون وغيرها بين الشوارع القديمة وبقايا البوسنة والهرسك زاوية خارج المسار إلى حد ما في أوروبا.

تحقق من هذه القائمة التي تضم أفضل الأماكن للزيارة في البلاد، والتي تتراوح من المناطق النائية البرية إلى العاصمة الصاخبة والمزدهرة على طول الطريق.

15 أفضل الأماكن للزيارة في البوسنة والهرسك

1. ترافنيك

مع نزول نهر لاسفا المتدفق أثناء عبوره الجبال الوسطى للبوسنة والهرسك، تمكنت بلدة ترافنيك الجميلة والمتوسطة الحجم من تحقيق التوازن بين ماضيها المثير للاهتمام كعاصمة ومعقل للزيارات السابقة لهذه المنطقة الفرعية العثمانية السابقة. مع رياضات المغامرة الحديثة والتوجه الخارجي.

الجانب الأول هو مجموعة غريبة من المباني الأثرية التقليدية على الطراز الشرقي، وبرجي ساعة عثمانيين (فريدان في جميع أنحاء البلاد) ونواة حضرية من القرن الخامس عشر. الجانب الثاني هو موطنه على منحدرات جبل فلاسيتش البارز، والتي تعد الآن واحدة من أكثر الوجهات شعبية في البوسنة للتزلج والمشي لمسافات طويلة والمشي لمسافات طويلة.

2 جاهورينا

موطنًا لأفضل منحدر للتزلج في جميع أنحاء البوسنة ومضيفًا سابقًا للألعاب الأولمبية الشتوية، يجذب Jahorina عشاق الثلج والمتنزهين الصيفيين إلى جثمه النبيل وسط المستويات العليا المرصعة بأشجار الصنوبر لجبال الألب الدينارية.

بالطبع، فإن المصاعد والممرات هي التي تحتل مركز الصدارة بالنسبة لمعظم المسافرين، مع ما لا يقل عن 10 مصاعد متحركة وجندول تخدم 30 كيلومترًا من مسارات جبال الألب المصممة. لكن Jahorina ليس فقط عند تساقط الثلوج ؛ ليس مع نزل الصيد وعجائب ما قبل التاريخ في نظام كهف أورلوفاكا القريب، فضلاً عن بالي الجميلة التي تنطلق من الوادي أدناه.

3. سراييفو

فقدت سراييفو سمعتها السابقة كمنطقة مزقتها الحرب. لا تزال النصب التذكارية التي سقطت وقتلت بسبب الصراعات المضطربة في التسعينيات تهدد الأحياء في جميع أنحاء المدينة، ولكن من المؤكد أن هناك ثقة جديدة وصداع يسري في الشوارع المركزية ؛ يجسد المرء تحديا حقيقيا لفظائع الحرب.

فكر في المساجد المذهلة التي تلوح في الأفق فوق بارات البيرة في الهواء الطلق، والمطاعم التركية العطرية المليئة بالزهور الساحرة، وحدائق المدينة الجميلة والجسور الحجرية المقوسة، وكلها مدعومة بمتاحف الفن الحديث، ومهرجانات الجاز وأكثر من ذلك بكثير!

4. تريبيني

واحدة من الجواهر الحقيقية لجانب جمهورية صربسكا في البوسنة والهرسك، تنعكس تريبيني بشكل جميل في المياه المتعرجة لنهر تريبنيكا الذي يمر عبر قلب المركز التاريخي للمدينة. مزيج من الارتفاعات العثمانية الأنيقة والواجهات الشرقية الأصلية التي بنيت بشكل كبير في القرن الثامن عشر.

يوجد أيضًا جسر Arslanagic القوسي الرائع الذي يمكن رؤيته في ضواحي المدينة، بالإضافة إلى الكاتدرائية الأرثوذكسية الصربية الرائعة على التلال أعلاه. يجب على المسافرين أيضًا التأكد من زيارة أنقاض قلعة Klobuk المدمرة على التل، والتي توفر إطلالات خلابة على وادي نهر Trebisnjica.

5. ستولاك

يُحاط جزء كبير من ستولاك بتلال الهرسك هومينا الخضراء والصخرية، وتعتبر أجمل مدينة في البلاد. وسط قلبه القديم الساحر، يمزج المكان طبقة تلو الأخرى من التراث المعماري والثقافي الفريد، بدءًا من بقايا رومان ديلونتوم المدمرة التي وقفت هنا في القرن الثالث إلى أناقة الباروك النمساوي المجري. ثم هناك شواهد القبور المؤرقة لمقبرة Radimlja في ضواحي المدينة التي يمكن مشاهدتها، بالإضافة إلى الامتدادات النهرية الرائعة لنهر Bregava، مع صنابير على طواحين خشبية وجسور حجرية حقيقية.

6. موستار

واحدة من الجواهر بلا منازع في شبه جزيرة البلقان بأكملها، تستنكر موستار التاريخ البوسني بكل من الشقوق البيزنطية والشقوق السلافية والواجهات العثمانية. يجب أن يكون الجسر المقوس القديم الذي يمتد على نهر نيريتفا في قلب المدينة جزءًا من المقاومة، وقد أعيد بناؤه الآن بدقة بعد الدمار الذي خلفه الصراع الكرواتي البوسني وحامل علامة اليونسكو المرغوبة.

وطوال هذه التحفة الفنية المصبوبة بالحجارة، تشكل صفوف الكنائس الدلماسية والفرنسيسكانية والتصميمات الشرقية والمساجد العربية في موستار جمالية رائعة، بينما يواصل بائعو الذهب المقايضة في البازار القديم، بينما يشرب شاربو البيرة الحجارة على شرفاتهم الجدارية على ضفاف النهر.

7. Jajce

تعد Jajce واحدة من البوابات المفضلة للبحيرات والجسور في منطقة Bosanska Krajina الجميلة إلى الشمال. بالعودة إلى المدينة نفسها، يمكن للمسافرين اكتشاف مجموعة من المتاحف الرائعة، مثل AVNOJ التي تؤرخ لجهود المقاومة التي بذلها الثوار اليوغوسلاف خلال الحرب العالمية الثانية، وسراديب الموتى تحت الأرض، والمنازل الساحرة ذات الطراز البوسني المكسوة بالخشب الملون، وبالطبع لا حصن لا يمكن تفويته، يمتد على التل المركزي – من بقايا ماضي المدينة في العصور الوسطى.

8. برتشكو

تقع بركو على طول الحدود مع كرواتيا إلى الشمال، وهي مزروعة على ضفاف نهر سافا وهي موطن لميناء البوسنة الوحيد الجدير بالملاحظة. في حين أن المدينة بها مزيج من أبراج هابسبورغ الأنيقة ونفس اللون الأزرق الجريء، فإن السبب الحقيقي لكونها تستحق الزيارة هو موقعها الفريد باعتبارها المدينة الوحيدة القائمة بذاتها في البلاد، حيث اندمجت الفصائل المختلفة التي لم يتبق منها سوى عقود قليلة الصراعات الكرواتية. – الصربي في صراع بين جيبه وشخصيته الفريدة على حافة اتحاد البوسنة والهرسك وجمهورية صربسكا.

9. بانيا لوكا

مرة واحدة دمرت واهتزت مرة أخرى، بانيا لوكا، العاصمة غير المعروفة إلى حد كبير لمنطقة جمهورية صربسكا في البوسنة والهرسك، لا تحتفظ إلا بالقليل من الثروة التاريخية العثمانية والسلافية التي تم إنقاذها، باستثناء عدد قليل من الأحجار الكريمة التي أعاد بناؤها وإعادة بنائها بونافنتورا، مسجد اليونسكو فرحات باشا سابقا.

ومع ذلك، ليس من بين مناطق الجذب السياحي أن يتوجه الناس إلى هذه المدينة التي يبلغ عدد سكانها 200000 شخص في وادي نهر Vrbas المليء بالغابات. لا يا سيدي، يأتون لاحتساء الجعة وإثارة أصوات خبراء الكهرومغناطيسية المشهورين في المنطقة، وتذوق نبيذ التابير في دير بيفارا بانغالوكا (الوحيد من نوعه في البلقان) والمشي لمسافات طويلة في مسارات المشي لمسافات طويلة في الجبال بالخارج. ‘الأفق.

10. شلالات كرافيس

شلالات كرافيتشي هي شلال رائع حقًا في المناطق النائية في البوسنة، يتدفق في تيارات لا نهاية لها فوق التلال الخضراء جنوب موستار. يجذب إعتام عدسة العين الذي يزيد ارتفاعه عن 25 مترًا السباحين والمشاة خلال أشهر الصيف، بينما يأتي الآخرون ببساطة عندما يرتفع الضباب من البرك الجليدية العميقة ونهر تريبيزات (قد ترغب الجرأة أيضًا في أن تكون قادرًا على تجربة التأرجح في المكان الذي نتمتع به يمكن أن يرى يقول وداعا سكان الشجعان في الماء).

من الأفضل الوصول إلى Kravice من Ljubuski القريبة، بينما سيستأجر الآخرون سيارة في Mostar والمشي لمسافات طويلة عبر غابات التنوب الكثيفة.

11. حديقة أونا الوطنية

تحيط بها مساحات جميلة من الغابات البكر، حديقة أونا الوطنية هي واحدة من أحدث الإضافات إلى مجموعة البوسنة والهرسك من الأحجار الكريمة في الهواء الطلق. وقد أقام وسط التلال البرية التي تنحدر من جبال الألب الدينارية عند بوابات كرواتيا، مما يحمي مساحات من الغابات النهرية وقنوات نهري أونا وأوناك.

يمكن للزوار أن يتوقعوا شلالات Martin Brod المذهلة والمعالم المثيرة للاهتمام مثل فرض قلعة Ostrovica ودير Rmanj الذي أعيد بناؤه مؤخرًا، مع تجديد على الطراز الأرثوذكسي الصربي.

12. توزلا

على الرغم من أن توزلا قد لا تبدو على الفور أفضل مكان لقضاء أيامك البوسنية، وقد لا يبدو مكانها في قلب الدولة الصناعية جذابًا منذ البداية، إلا أن هذه المدينة الغنية بالثقة هي في الواقع مكان رائع للشعور بنبض الحياة. الحقيقي والخام البوسنة والهرسك.

يمكن للمسافرين الانغماس في مدينة قديمة نظيفة وصاخبة تكتمل بالمآذن المرتفعة والساحات الدباغة بجانب بحيرات الملح الغريبة (من بقايا بحر بانونيان القديم)، وتجربة أشهر مهرجان أدبي في البلاد حيث يبدأ حدث ميسا سليموفيتش في يوليو. .

13. بيهاتش

تقع بلدة بيهاتش الصغيرة الساحرة بين التلال الخضراء لوادي أونا، وهي محاطة بالظلال الصخرية المزهرة للتلال الخضراء الوعرة في بوسانسكا كرايينا. في وسط المدينة توجد ساحة من القرون الوسطى وبرج الكنيسة، في حين أن سلسلة من الجزر المنبثقة محاطة بقنوات خضراء فيروزية من أونا نفسها تتمتع بنزهة جيدة جدًا في المنتزه الحضري. هناك أيضًا ساحة جديدة للمدينة للتجول فيها، مع منشآت نافورة صاخبة، بالإضافة إلى مقبرة عثمانية مثيرة للاهتمام للأرابيسك.

14. السياحة في البوسنة والهرسك بلاجاج

يجب أن يكون Blagaj في أي قائمة من الأشياء التي يمكن القيام بها في البوسنة، ويقع في أسفل مضيق في حوض Mostar، حيث يرتفع نهر Buna من الأعماق الجوفية أدناه. في الواقع، يقع الموقع الأكثر زيارة في المدينة على وجه التحديد على حافة بونا سبرينغ، وهو يرتفع على الطراز العثماني الجميل ليشكل نزل تيكيجا الصوفي. لكن هذا ليس كل ما تقدمه المدينة. لا، سيدي، هناك قصور عثمانية أنيقة على طول سلسلة من الجسور الرائعة المقوسة على الطراز البيزنطي، والمساكن الترابية ذات الأسطح الخشبية، والكثير من غرف النوم المريحة.

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15. حديقة بلادني الطبيعية

السياحة في البوسنة والهرسك – لا تزال هذه الهضبة الشاسعة التي تربط بين قمم سيفيرنيكا وفران في الطرف الجنوبي الغربي للبوسنة والهرسك واحدة من الأحجار الكريمة الطبيعية في البلاد الصغيرة. يشتهر هذا الفندق بجذوع أشجار الصنوبر البوسنية العملاقة، ويضم أيضًا غابات كثيفة حيث تشكل الصنوبريات ذات اللحاء الأبيض أرضية غابة مليئة بالزهور. المنطقة بأكملها مليئة بنقوش منحوتة تعود إلى العصور الوسطى تعود إلى التقاليد الأرثوذكسية في البوسنة قبل العثمانية. تأتي Blidinje مع شبكة من مسارات المشي المميزة التي تجعلها خيارًا رائعًا لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة وعشاق الهواء الطلق.