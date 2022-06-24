السياحة في الكويت – لم تعد “هوليوود الخليج” معروفة بنفطها فقط. هذا البلد الساحلي، الواقع بين العراق والمملكة العربية السعودية، لديه الكثير لتقدمه أكثر مما يدركه معظم الناس.

من التاريخ إلى التسوق والمطاعم، الكويت هي الدرجة الأولى. إليك أفضل الأماكن للزيارة إذا كنت تخطط لرحلة إلى الكويت.

الملاحظة. تذكر شراء تأمين السفر المناسب للسفر وتقييمه قبل السفر إلى الكويت.

1. قطع تاريخية نادرة في متحف طارق رجب

إنه حلم عشاق التاريخ يضم مجموعة خاصة واسعة النطاق توضح جوانب مختلفة من الحضارة الإسلامية تتراوح من العصور القديمة إلى العصر الحديث. بصفته المتحف الرئيسي المتخصص في المجوهرات الفضية الشعبية، فإنه يحتوي على حوالي 12000 قطعة، ولكن الأكثر إثارة للإعجاب أنه يضم أكثر من 30000 قطعة في المجموع، من الخط والسيراميك إلى الأزياء والآلات الموسيقية.

تضم الغرفة الذهبية مجموعة نادرة من المجوهرات الذهبية، يعود بعضها إلى فترة ما قبل الإسلام. يوجد حتى عدد كبير من المصاحف والمخطوطات من جميع أنحاء العالم الإسلامي. تم افتتاح متحف طارق رجب للجمهور في عام 1980، وهو مكان مثير للاهتمام أثناء إقامتك في الكويت.

2. التفكير في مرآة المنزل

مرحبًا بكم في المنزل الوحيد في العالم المغطى بفسيفساء المرايا. بدأت الفنانة الإيطالية المولد ليديا قطان في تحويل منزلها هي وزوجها في عام 1966 بحيث أصبح لكل غرفة الآن موضوع فريد بمفاهيم تتراوح من عالم البحار وكوكب الأرض، إلى زودياك وممر الأمم. يضم الطابق الأول صالات العرض الفنية الخاصة بها وزوجها الراحل، ولكل منها موضوع مختلف. بعض مواضيع ليديا هي العلاج بالفن وإعادة التدوير، بينما تتراوح موضوعات خليفة قطان من التطور إلى الغزو العراقي للكويت. تتم زيارات هذا المنزل الفريد عن طريق التعيين فقط. تبلغ تكلفة تذاكر البالغين 3 دينار كويتي (حوالي 10 دولارات أمريكية) و 2 دينار كويتي (حوالي 7 دولارات أمريكية) للأطفال بعمر سنتين أو أكثر وللطلاب. تشمل زيارة هذا المنزل الشهير الشاي والكعك وقضاء وقت ممتع مع Lidia. للمزيد من المعلومات، .

3. قضاء الصباح في سوق المباركية

قم بالتسوق التقليدي في أحد أقدم الأسواق في الكويت. العروض هنا لا تقبل المنافسة ومن السهل قضاء عدة ساعات في التجول لاكتشافها جميعًا. بالنسبة لأولئك الذين يحبون التسوق، ستجد كل شيء من الأزياء التقليدية وسجاد الحرير الفارسي إلى المجوهرات والتحف العربية الأصيلة. عندما يتعلق الأمر بالطعام، تتخصص المتاجر هنا في كل شيء من البهارات والحلويات إلى الأسماك والفاكهة.

بالإضافة إلى كل شيء في السوق، هناك أيضًا متحفان صغيران مجانيان – كشك الشيخ مبارك والصيدلية الإسلامية الأولى في الكويت. المكان المثالي لشراء الهدايا التذكارية الأصلية، لا تريد أن تفوتك زيارة سوق المباركية في رحلتك إلى الكويت.

4. تعرف على الثقافة الإسلامية في المسجد

المسجد الكبير في الكويت، المشهور عالميا بهندسته المعمارية الإسلامية، هو الأكبر في البلاد. مع تصميم مستعار من الفرس، فإن القبة المركزية التي يبلغ ارتفاعها 141 قدمًا والأروقة والأعمدة المدببة ليست سوى بعض الميزات التي ستذهل الزوار. يغطي المسجد مساحة 220.000 قدم مربع ويتم تقديم جولات إرشادية مجانية في هذا المبنى الرائع. إذا كنت ذاهبًا في جولة، فتأكد من الاتصال بها وارتداء الملابس المناسبة. الأوشحة والعبايات متاحة للنساء للاستعارة، إذا لزم الأمر. مع هذا التصميم الداخلي المذهل، فلا عجب أن المسجد الكبير هو أحد أشهر الأماكن التي يجب زيارتها في الكويت.

5. قم برحلة ليوم واحد إلى جزيرة فيلكا

حوالي ساعة بالعبارة من المدينة هي جزيرة فيلكا الكويتية. استقرت الجزيرة حوالي 2000 قبل الميلاد من قبل بلاد ما بين النهرين وكانت أطول موقع مأهول بالسكان. قبل حرب الخليج، كانت الجزيرة موطنًا لأكثر من 2000 ساكن والعديد من المدارس. بمجرد غزو العراق، أجبروا جميع السكان على الوصول إلى البر الرئيسي. واليوم، لا تزال المنازل والمباني فارغة وتتدهور باستمرار. تعتبر زيارة هذه الجزيرة نصبًا مفتوحًا لتدمير الحرب.

6. الذهاب في رحلة سفاري صحراوية

تأكد من الاستفادة من نشاط قائمة الأشياء هذا أثناء إقامتك في الكويت. يمكن الاستمتاع بهذه الرحلات الموسمية بين أكتوبر ومارس. تقدم العديد من الشركات المختلفة هذه التجربة، ولكنها عادة ما تشمل جميع الأطعمة والمواصلات. تشمل المعالم السياحية على طول الطريق أشياء مثل حقول النفط الشهيرة في الكويت، ويمكنك الاستمتاع بأنشطة مثل تقريع الكثبان الرملية وركوب الدراجات الرباعية. ستستمتع أيضًا بعشاء وشاي كويتي لذيذ تليها قصص قديمة قبل التنزه تحت مظلة من النجوم أو في خيمة بدوية.

7. شاهد المدينة من أعلى أبراج الكويت

تقف هذه الأبراج الثلاثة، التي تعد معلمًا للكويت الحديثة، في الأعلى وتطل على الخليج العربي. يبلغ ارتفاع البرج الرئيسي 614 قدمًا ويضم مطعمًا وصالة ومقهى وقاعة استقبال. من البرجين الآخرين، يحتوي أحدهما على الماء والآخر يضم المعدات اللازمة لإضاءة البرجين الأكبر. تقع منطقة المراقبة (أو Discovery Ball) في البرج الرئيسي على ارتفاع 400 قدم تقريبًا فوق مستوى سطح البحر وتدور حتى تتمكن من الحصول على مناظر خلابة للمدينة والخليج. في يوم صافٍ، يمكنك رؤية البلد بأكمله تقريبًا. يفتح مجال الرؤية من الساعة 900 صباحًا حتى 1100 مساءً ويكلف 3 دنانير فقط (حوالي 10 دولارات أمريكية) للبالغين و 1.50 دينار كويتي (حوالي 5 دولارات أمريكية) للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و 9 سنوات. للمزيد من المعلومات، .

8. الغوص في

يمتد ساحل الكويت لحوالي 100 ميل وهو مصمم بمناظر خلابة ومياه صافية، مما يجعله المفضل لدى الغواصين. تعد جزيرة كوبار واحدة من أشهر مواقع الغوص في المنطقة وهي مكان يمكن للمرء أن يكتشف فيه عالمًا تحت الماء مليئًا بالراي اللساع والأسماك والشعاب المرجانية. حتى إذا كنت لا تحب الذهاب إلى الماء، فإن جزيرة كوبر هي المكان المثالي للاسترخاء والاستمتاع بأشعة الشمس على الشاطئ.

9. زيارة المعالم السياحية في الكويت تسوق حتى تشعر بالملل في مجمع الأفنيوز

يمكنك التسوق فعليًا في أكبر مركز تجاري في الكويت، والذي يضم حوالي 1100 متجر بالإضافة إلى كل شيء من دور السينما إلى المنتجعات والفنادق. بفضل النفوذ البريطاني في الكويت، هناك العديد من العلامات التجارية البريطانية المعروفة مثل شارلوت تيلبوري وجاك ويلز. هناك أيضًا العديد من المتاجر الأمريكية ذات الشهرة العالمية مثل Pottery Barn و Tiffany & Co. عندما يتعلق الأمر بالطعام هنا، يكون العالم في متناول يدك. الهولندية والفرنسية والسويسرية والتركية ليست سوى عدد قليل من الخيارات العديدة التي يمكنك الاختيار من بينها. إذا كنت لا تبحث عن التسوق، فهناك مساحة أكبر للتجول وممارسة الرياضة ومشاهدة الناس بينما تستمتع بهذا المركز التجاري الضخم.

10. تعرف على تاريخ الكويت في متحف الكويت الوطني

السياحة في الكويت – المهندس المعماري الفرنسي ميشال إيشارد هو المسؤول عن خلق فخر الكويت القديم. الآن وقد تعافت من الغزو العراقي، أصبحت مكانًا رائعًا للتعرف على تاريخ البلاد وتقاليدها الماضية. يتكون المتحف من خمسة مبانٍ متصلة ببعضها البعض بواسطة ممرات مرتفعة ومبنية حول فناء مركزي. وهي مقسمة إلى أربعة أجزاء – متحف التراث الكويتي، ومتحف الآثار، وبوم المهلب، والقبة السماوية. تشمل القطع الأثرية مجموعة شطرنج من القرن السابع عشر وعملات معدنية وخيمة بدوية والمزيد. الدخول إلى المتحف مجاني، وليس هناك مكان أفضل للتعرف على تاريخ الكويت الغني من متحفها الوطني.

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مشاهدة المعالم السياحية في الكويت هناك الكثير من الأشياء الممتعة التي يمكنك القيام بها في الكويت، وإذا لم تكن الكويت مدرجة في قائمتك من قبل، فنحن على يقين من أنها الآن. نظرًا لتطورها المستمر، تجذب الكويت المزيد والمزيد من السياح إلى هذا البلد الساحر حيث يلتقي الحديث والتقليدي ويتشابك. الكويت هي الملاذ المثالي لجميع الأعمار.