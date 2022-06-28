السياحة في المغرب

مشاهدة المعالم السياحية في المغرب – تقدم مناطق الجذب في المغرب طعمًا مدهشًا، مع سحر الأفاعي والسحرة، والأسواق المليئة بجحافل الكنوز وأكواب الشاي بالنعناع التي لا نهاية لها. إنها أيضًا مغامرة في بعض المناظر الطبيعية الخلابة في شمال إفريقيا، مع الصحراء على عتبة بابها والمرتفعات الصخرية لجبال أطلس وراءها.

المغرب أيضًا رحلة إلى عالم هادئ وخالد من القرى الساحلية الجميلة والبلدات الملونة المتشبثة بالتلال والأماكن النائية التي تدافع عنها القلاع الأدبية السحرية. هذا البلد الرائع هو اندماج بين العالمين العربي والإفريقي وغارق في العادات القديمة. لا عجب أن المغرب تم تكريمه من قبل الفنانين والكتاب على مدى عقود وما زال يستقطب كل من يزوره.

اكتشف أفضل الأماكن للزيارة في هذا البلد الآسر من خلال قائمتنا لأفضل مناطق الجذب السياحي في المغرب.

1. مراكش

تجسد مدينة مراكش الصاخبة والحيوية المغرب للعديد من الزوار وهي عامل جذب سياحي رئيسي. يمكن الوصول إلى البلدة القديمة من ميدان جامع الفنا الشاسع حيث يبدو أن نصف المدينة يتقارب طوال اليوم حتى المساء للتسكع مع البائعين والموسيقيين التقليديين وسحرة الثعابين والألعاب البهلوانية العشوائية.

بمجرد دخولك إلى المدينة نفسها، ستدخل إلى عالم من الأزقة المتاهة وصخب التاجر. إنها تجربة مليئة بالحياة المحلية الملونة والحيوية ولا ينبغي تفويتها على الطرق السياحية المغربية.

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2. مسجد الحسن الثاني

يعتبر مسجد الحسن الثاني معلمًا بارزًا ومبنى بارزًا في الدار البيضاء، وهو رمز كبير ليس فقط للمدينة، ولكن أيضًا للمغرب نفسه. هذا المسجد الحديث (الذي اكتمل بناؤه عام 1993) لا يفعل الأشياء بالنصف. تتطلب تفاصيل الزينة التي تغطي كل شبر من الموقع الضخم الذي تبلغ مساحته هكتارين 10000 حرفي.

قطع الرخام المنحوتة، والفسيفساء النابضة بالحياة، والبلاط الزليج الذي يفصل كل ذلك تكريمًا لمُثُل العمارة الإسلامية التقليدية وإتقان الحرف اليدوية المغربية مع التمكن من الشعور بالحداثة.

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3 – قصبة الأوداية

يوجد في المغرب العديد من المدن القديمة الجميلة، ولكن يجب أن تكون منطقة قصبة الأوداية في الرباط واحدة من أكثر المناطق الخلابة في البلاد. إنها منطقة هادئة وسلمية إلى حد ما وتشعر بأنها بعيدة عن المدينة، على الرغم من كونها في قلب المدينة. داخل جدران هذه القلعة القديمة، ممرات المنازل الأنيقة باللونين الأبيض والأزرق مع أحواض الزهور الملونة والمغاسل العائمة لها هواء ضائع يصعب التغلب عليه.

أفضل ما في الأمر، على عكس مناطق البلدة القديمة في فاس ومراكش، لا يكاد يوجد أي سائح آخر هنا، لذا فإن استكشاف هذه الزاوية الجميلة من العاصمة يبدو وكأنك تركت سرًا محميًا.

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4. فاس القديمة

إلى جانب مراكش، فاس هي الوجهة الثقافية الرئيسية الأخرى للمغرب. ولكن على عكس شقيقتها الإمبراطورية في الجنوب، فإن فاس لا تتعرض للسياح. فاس البالي (المدينة القديمة) هي فوضى حقيقية في الأماكن، حيث من السهل أن تضيع. الأزقة هنا، مع الجص المتكسر والأبواب القديمة الرائعة، ستجعلك تتوقف لالتقاط الصور في كل زاوية، وزيارة المدابغ النتنة هي واحدة من أكثر الأشياء شعبية التي يمكنك القيام بها في فاس البالي لأولئك الذين يمكنهم التعامل مع الرائحة. .

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5. السياحة في المغرب للشباب طنجة

طنجة هي أكثر المدن الأوروبية في المغرب، ولها دور رائع ورائع بعض الشيء في التاريخ الأدبي للقرن العشرين، وهذا الماضي هو الذي يجذب الكثير من السياح هنا. إنها المدينة التي ألهمت الأعمال الشهيرة مثل “Paul Schulz” و The Sheltering Sky و Naked Lunch بواسطة William Burroughs.

ربما تم تطهير طنجة منذ أيامها، بمقاهيها البوهيمية وحاناتها المزدهرة، لكن لا يزال بإمكانك الاستمتاع بنسيم الأيام المنحلة التي مرت.

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6. شفشاون

في جبال الريف الجميلة، تعد شفشاون متاهة رائعة من المباني الزرقاء على الزرقاء التي تتألق بشكل لا يصدق. ليس هناك الكثير من المعالم السياحية التي يمكنك القيام بها، وهي واحدة من مناطق الجذب الرئيسية في المدينة. إنه ببساطة يتجول في أزقة المدينة ويتصفح كل هذه الهندسة المعمارية الملونة. إنها مدينة هادئة ومريحة ومكان رائع لإعادة شحن بطارياتك إذا كنت في وسط المدينة لفترة من الوقت.

إنها أيضًا واحدة من الوجهات الرئيسية للمشي لمسافات طويلة والرحلات في المغرب ونقطة انطلاق ومركز تنظيم لجبال الريف.

7. وليلي

يعد الخراب الروماني الأول في المغرب متعة لهواة التاريخ، حيث لا تزال مجموعته من الفسيفساء الرائعة مدفونة حيث تم اكتشافها. هذا الموقع مليء أيضًا بالأعمدة المتداعية وبقايا المعابد، وهو تذكير بأنه حتى أعظم الإمبراطوريات تنهار في النهاية. يسمح موقع قمة التل للآثار بالسيطرة على المناطق الريفية المحيطة، مما يضيف إلى الجو الرومانسي لـ Lost Glory. توجه عبر الأنقاض إلى مبنى الكابيتول والمنتدى للاستمتاع بالمناظر الخلابة.

يمكن بسهولة زيارة هذا المعلم السياحي في رحلة ليوم واحد من مكناس أو فاس.

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8. باب المنصور

تشتهر هذه البوابة الضخمة (التي تحمي مدخل حي المدينة الإمبراطورية في مكناس من المدينة) بزخارفها المذهلة. يعد باب المنصور تذكيرًا هائلاً بسلطة السلطان، وهو بقايا رائعة من حقبة مكناس المجيدة كعاصمة للمغرب. تعتبر على نطاق واسع أكبر بوابة في المغرب وأفضلها الحفاظ عليها.

تعال في نهاية فترة ما بعد الظهر لتصوير الباب في الضوء الخافت، ثم تجول في متاهة مكناس الصغيرة في المدينة المنورة، وهي علاقة أكثر استرخاءً من مدينة فاس القريبة.

9. آيت بن حدو

ترتفع هذه القلعة الحجرية الذهبية عالياً فوق الأرض وسط مشهد يذهل كل من يزورها. إنها قصة خيالية، ومن غير المستغرب أن الأبراج ذات اللون البرتقالي والأزقة المتعرجة داخلها أصبحت موقعًا مفضلاً لتصوير هوليوود بسبب الجمال السريالي للموقع. يمكنك حتى النوم داخل القصبة إذا كنت ترغب في تجربة آيت بن حدو الكاملة، على الرغم من أن أولئك الذين يحبون وسائل الراحة الخاصة بهم يجب أن يعلموا أنه لا توجد كهرباء داخل القلعة نفسها.

إذا كنت متجهاً إلى المناطق الداخلية من المغرب، فيجب أن يكون هذا بالتأكيد على قائمة الزيارة التي يجب عليك زيارتها. حاول القدوم مبكرًا في الصباح أو في وقت لاحق بعد الظهر، حيث تنخفض الحافلات السياحية من حوالي 1000 صباحًا إلى 200 مساءً.

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10. وادي دادس

لا ينبغي أن يفوت المتنزهون والمتنزهون وعشاق الطبيعة بشكل عام رحلة عبر المناظر الطبيعية الخام لوادي دادس في المغرب. مع القمم المغطاة بالثلوج في الأطلس الكبير في المسافة، فإن Big Sky Country هنا هو الترياق المثالي لأولئك الذين يعانون من أعصاب ضعيفة وسط أسواق مراكش وفاس. هناك العديد من القرى الغبية. فرص استثنائية لمشاهدة الطيور ؛ خيارات رائعة للرحلات اليومية ؛ ومناظر الحقول الخضراء والبساتين المحصورة بين المنحدرات البرتقالية للمضيق، تتسلل إلى الأمام.

11. الصويرة

المدينة الساحلية المغربية الأكثر سحراً هي مدينة الصويرة الهادئة، التي كانت تطارد الهيبيين سابقاً من السبعينيات ولم تفقد أياً من أصالتها. قوارب الصيد الملونة التي تطفو على الماء، وجدران الحصن القديم المهيب على طول الشاطئ والأزقة المتعرجة للمدينة القديمة تجعل من الصويرة متعة لاكتشافها.

هناك مشهد لائق لتناول الطعام هنا، حيث تشكل المأكولات البحرية دعامة أساسية واضحة في القوائم وحياة المقهى الرائعة. لأولئك الذين يبحثون عن جولات أكثر نشاطًا، هناك أيضًا مسارات رائعة على طول الشاطئ للوصول إلى القرى النائية وركوب الأمواج على طول الشاطئ.

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12. عرق الشبي

في الداخل، في منطقة الصحراء الشرقية بالمغرب، توجد الكثبان الرملية الكبيرة والواسعة في عرق الشبي، حيث يتوجه المستكشفون الفضوليون والمغامرين للحصول على جرعة من العمل الصحراوي. هذه هي المنطقة المفضلة لركوب الأمواج على الكثبان الرملية ونزول الكثبان الرملية 4 × 4 ورحلات الجمال (الأكثر أصالة). بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بطبيعة أقل نشاطًا، فإن مجرد الجلوس وسط روعة الكثبان الرملية يستحق المشي لمسافات طويلة هنا. بالنسبة لمعظم المسافرين الذين يصلون إلى هذا الحد، فإن أهم شيء هو قضاء المساء في مخيم صحراوي وسط الكثبان الرملية بأنفسهم.

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13. وادي درعة

يعد هذا الوادي، الذي يربط الطرف الجنوبي الشرقي من الأطلس الكبير بالصحراء، مكانًا متميزًا لمحبي العمارة والتاريخ. حتى زاكورة، تصطف واحات النخيل على الطريق وتنتشر فيه الخلجان الحجرية المحفوظة بشكل جميل والمثالية للاستكشاف.

إنه مكان رائع للقيام برحلة برية، والتوقف في القرى على طول الطريق للاستمتاع بالمشاهد التي تخوض في الخلجان المظلمة ذات الإضاءة الخافتة. اكتشف على وجه الخصوص قصبة القادة في تمنوغالت، والتي كانت بمثابة مكان للعديد من أفلام هوليوود، وتيميدارتي، حيث تم ترميم الهندسة المعمارية للقصبة في القرية بدقة.

14. السياحة في المغرب للعائلات جبال الريف

في حين أن معظم المناظر الطبيعية الجبلية في المغرب عبارة عن قمم صخرية محاطة ببساتين النخيل والسهول القاحلة، فإن جبال الريف توفر تضاريس خضراء. بالنسبة لممارسي رياضة المشي لمسافات طويلة وراكبي الدراجات والمشي النهاري، فهذه فرصة جيدة للخروج إلى الطبيعة مع الكثير من المسارات للمتنزهين المتقدمين وأولئك الذين يرغبون فقط في نزهة قصيرة سهلة.

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تعد تطوان وشفشاون القواعد الأساسية التي يمكنك من خلالها الانطلاق في مغامرة في جبال الريف. اكتشف مسارات المشي لمسافات طويلة في منتزه Talassemtane Cedars الوطني، والمنحدرات الجبلية المغطاة بغابات التنوب والوديان والوديان الرائعة لتحقيق أقصى استفادة من الجمال الطبيعي لهذه المنطقة.