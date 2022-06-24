السياحة في باكستان

مشاهدة المعالم السياحية في باكستان يوجد في باكستان العديد من المناظر الطبيعية والتضاريس والجبال والأنهار لأولئك الذين يتطلعون للهروب من الحشود. في بلد به العديد من الخيارات للاختيار من بينها، إليك بعض أفضل الأماكن للزيارة.

جيلجيت بالتستان

سافر شمالًا للحصول على أفضل المناظر الطبيعية وأنشطة المغامرة التي تقدمها الدولة. ابدأ رحلتك في Gilgit-Baltistan، وهو خيار شائع لأولئك الذين يبحثون عن تجارب متنوعة مع التمسك بمنطقة واحدة. GB، المنطقة الإدارية في أقصى شمال باكستان، هي موطن لعدد من قمم الجبال التي يزيد ارتفاعها عن 20000 قدم بما في ذلك K-2 الشهير و Nanga Parbat.

تقع شاندور، أعلى ملعب بولو في العالم، هنا، وكذلك بحيرة أتاباد الفيروزية في وادي هونزا والتي تم إنشاؤها بعد الانهيار الأرضي في عام 2010.

تقع حديقة Deosai الوطنية التي لا تشوبها شائبة، والتي تقع إلى حد كبير في منطقة Skardu، على 4114 من العجائب العالية الغنية بالنباتات والحيوانات التي لا يمكن الوصول إليها إلا في فصل الصيف. يمكن لعشاق التزلج زيارة منتجع Naltar للتزلج ويمكن للمسافرين الحريصين التوجه إلى Fairy Meadows ذات المناظر الخلابة.

ملتان

ملتان عبارة عن مزيج مثير للاهتمام من ذكريات الحرب القديمة والتجارة والسلالة والحكم الغامض. غيرت المدينة السابعة من حيث عدد السكان في باكستان منذ 3300 قبل الميلاد.

حيث بدأ الاحتلال الهندي، ثم شهد غزوًا يونانيًا واستضاف حقًا فترة طويلة من الحكم الإسلامي الذي تأثر بشدة بالتصوف في القرنين الحادي عشر والثاني عشر. تعد ملتان الآن جزءًا مهمًا من جنوب البنجاب.

يزور المحبون من جميع أنحاء البلاد وخارجها عدد لا يحصى من الأضرحة والمقابر والمساجد على مدار العام. إنه تبجيل الصوفيين المتوفين الذين يتم تذكرهم أو دفنهم هنا ويعرفون باسم “مدينة القديسين”.

ثارباركار

يعد الاهتمام بمنطقة ثارباركار في السند كمنطقة سياحية تطورًا حديثًا نسبيًا. تعتبر الزيادة التدريجية في عدد السياح كل عام علامة مشجعة للمنطقة التي تتكون من مزيج من البلدات والقرى التي تتراوح من المستوطنات الصغيرة إلى القرى الريفية بالكامل.

يتدفق معظم الزوار إلى المنطقة أثناء أو بعد هطول الأمطار الموسمية لتجربة الفترة القصيرة عندما تتحول الصحراء إلى واحة. هذا الموسم القصير هو أيضًا مصدر فرح للسكان لأن تربة هذه الصحراء بالذات خصبة جدًا وتدعم الزراعة البعلية.

وديان كلش

باكستان بلد متنوع إثنيًا، وربما تكون الكالاتشا هي المجموعة الأصلية الأكثر تميزًا. وديان كلش – بومبوريت ورامبور وبيرير – هي جزء من تشيترال، أكبر منطقة في منطقة خيبر بختونخوا في باكستان، وتحيط بها سلسلة جبال هندو كوش الشهيرة. أتاح لهم اتباع الوديان الاحتفاظ بتفردهم على مر القرون.

يشتهر شعب الكلاشا ذو اللون الأزرق الفاتح والأزرق العينين بملابسهم الملونة ودينهم المتعدد الآلهة. هذا الدين، الذي يقال إنه يشترك في بعض أشكال الروحانية أو الهندوسية القديمة، هو عالم منفصل عن عالم جيرانهم المسلمين.

إنهم يحبون الرقص وصنع النبيذ الخاص بهم ولعب الآلات الموسيقية التقليدية. أفضل وقت لزيارة هذه الوديان هو خلال أحد مهرجاناتها السنوية الثلاثة – شيلام جوشي في مايو، أوشاو في سبتمبر، وتشوموس في وقت الانقلاب الشتوي.

موهينجو دارو

مشاهدة المعالم السياحية في باكستان سيجد هواة التاريخ صعوبة في تفويت فرصة زيارة موهينجو دارو في السند، وهو موقع أثري يعود تاريخه إلى 2500 قبل الميلاد. أدت الدراسة والحفر المكثفة للمنطقة إلى استنتاج مفاده أن التلال والآثار كانت ذات يوم جزءًا من حضارة وادي السند.

إنه معاصر لمصر القديمة وبلاد ما بين النهرين. من بين أشياء أخرى، تم بناء Mohenjo-daro وفقًا لخطة رقعة الشطرنج، ولديه نظام فعال لإدارة المياه وحمامات عامة مميزة – كل هذا يعتبر تخطيط حضري متقدم وهندسة مدنية إلى حد بعيد.

تم هجر المدينة أخيرًا حوالي عام 1900 قبل الميلاد لأسباب غامضة ولم يتم اكتشافها حتى عشرينيات القرن الماضي.

استمرت الحفريات التفصيلية حتى عام 1966، وبعد ذلك توقفت جميع الأعمال الأثرية الواسعة النطاق بسبب الأضرار الناجمة عن الطقس. تم إعلان Mohenjo-daro كموقع للتراث العالمي لليونسكو في عام 1980 ويمكن زيارته بواسطة وسائل النقل الخاصة أو الحافلات العامة أو الرحلات الجوية الأسبوعية من كراتشي.

منجم ملح كوهرا

قد لا تكون الرحلة إلى ثاني أكبر منجم للملح في العالم عنصرًا معتادًا في قائمة خطط العطلات التقليدية، لكنها بالتأكيد تجربة تعليمية رائعة. يقع منجم الملح Khewra في سفوح سلسلة جبال Salt Range (في مقاطعة البنجاب)، على بعد حوالي 184 كم من إسلام أباد، العاصمة. ليس فقط المصدر الحيوي للملح في البلاد.

لكن الموقع يعد أيضًا نقطة جذب سياحي رئيسية، حيث يستقبل ما يصل إلى 250000 زائر كل عام. بمجرد نقلها بالعربات، يمكن للسياح رؤية الكهوف المصنوعة بالكامل من الملح وعدد من أحواض المياه المالحة وبعض الهياكل الملحية المصغرة ذات المعالم الهامة في البلاد. يقال إن قوات الإسكندر الأكبر اكتشفت احتياطي الملح عام 326 قبل الميلاد.

السياحة في باكستان ساحل مكران

مشاهدة المعالم السياحية في باكستان لم تحول باكستان شواطئها إلى منتجعات، ولكن إذا كان استكشاف خط ساحلي غير ملوث بشواطئ طبيعية أمرًا يجب القيام به، فهو بالتأكيد يستحق الزيارة. تعد المناظر الطبيعية الخلابة لإقليم بلوشستان مفاجأة سارة لرؤية التضاريس الوعرة التي تتكون في الغالب من الجبال القاحلة. يمتد الساحل نفسه بطول 1000 كم على طول خليج عمان وتتخللها شواطئ أصيلة يمكن الوصول إليها عبر طريق مكران الساحلي بطول 650 كم.

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الذي يبدأ من كراتشي في السند ويمر عبر مدينتي أورمارا وباسني وينتهي بجوادار. من المستحسن أن تبدأ رحلتك من كراتشي عند الفجر من أجل تحقيق أقصى استفادة من الرحلة الطويلة. تشمل الشواطئ البارزة في الشريط الساحلي شاطئ كوند مالير وجزيرة أستولا وشاطئ أورمارا وشاطئ سونمياني وشاطئ جوادر وشاطئ باسني.