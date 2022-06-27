السياحة في جزر القمر جزر القمر، المنتشرة قبالة سواحل إفريقيا في المحيط الهندي، سيخبرك من زاروها بأنها الجنة الموز وأشجار النخيل، والإيلنغ، ورائحة القرنفل في الهواء. الناس مسلمون ولديهم تأثير قوي في اللغة السواحيلية والثقافة تقليدية تمامًا.

بمعنى أنه لا يوجد كحول ولباس محتشم. يأتي لقبها الغريب، Cloud Coup-Coup، من تاريخها الحافل بأكثر من 20 انقلابًا منذ استقلالها في عام 1975.

توفر أربع جزر متطورة جيدًا شواطئ ذات رمال بيضاء ومشي لمسافات طويلة في الغابات المطيرة وخفافيش الفاكهة العملاقة والبراكين والمزيد.

مع عدم وجود بنية تحتية سياحية، لا تتوقع أن تكون الملاحة في جزر القمر سهلة. ولكن هناك حالة مثيرة من عدم القدرة على التنبؤ هنا، وحتى الأشخاص الأكثر هدوءًا سيشعرون بالمغامرة على الجزر. دعونا نلقي نظرة على أفضل الأماكن للزيارة في جزر القمر!

1. موهيلي

موهيلي هي أصغر جزر القمر وأكثرها روعة. عندما يتحدث الناس عن الرغبة في هدم وجه الأرض، فهي هنا. يوجد عدد قليل جدًا من السكان في الجزيرة، وبفضل هذا فهي غير متطورة إلى حد كبير وبرية تمامًا. لدرجة أنه يعود قليلاً – عالق قليلاً في الماضي. ستجد هنا الحديقة الوطنية الوحيدة في الدولة منتزه موهيلي البحري. سيستمتع عشاق الطبيعة بزيارة الجزر الصخرية المنتشرة في الجزيرة.

يسميها السكان المحليون موالي أو مويلي وهي مكان رائع للتعرف على الحياة البحرية مثل السلاحف البحرية والحيتان والدلافين. هناك الكثير من الجمال البكر هنا بحيث لا يمانع الزوار عمومًا في عدم وجود وسائل الراحة الحديثة. يعتبر الكثيرون موهيلي من أبرز جزر القمر.

2. فومبوني

أكبر مدينة في موهيلي هي فومبوني، وهي مكان صغير هادئ متواضع. يوجد شارع رئيسي غير مسمى عبر المدينة وسوق صغير ورصيف يستحق الزيارة. يميل السكان المحليون هنا إلى أن يكونوا أكثر تحفظًا من جيرانهم في أنجوان وجزر القمر الكبرى، لكنهم بالتأكيد سيرحبون بك. إنه مكان رائع لمشاهدة السكان المحليين وهم محليين وتجربة الحياة في موهيلي.

3- أنجوان

يسميها السكان المحليون Ndzuwani، وهذه الجزيرة القمرية هي الأشياء التي تصنع منها الأوهام. لُقِبت أنجوان بـ “لؤلؤة جزر القمر” بسبب خصائصها في روبنسون كروزو. إذا كنت تريد جهاز تحكم عن بعد غير ظاهر ورائع، فستجده هنا. ستجد المزارع العربية القديمة ورائحة القرنفل والإيلنغ في كل نسيم. سوف تجد أن السكان المحليين يعملون بجد ويفخرون بجزيرتهم الصغيرة. سافر إلى المرتفعات لاستنشاق هواء أكثر برودة وشاهد الضباب يتدحرج عبر الغابات المطيرة.

4. جراند كومور

تعد جزر القمر الكبرى، بعرض 60 كم وعرض 20 كم، أكبر جزر القمر. وهي أيضًا الأكثر تقدمًا واستقرارًا. واحدة من أكثر المدن شهرة، موروني، تقع هنا. أثناء سفرك نحو الجزيرة، ستجد مرارًا وتكرارًا حممًا داكنة صلبة مثيرة للاهتمام وشواطئ ذات رمال بيضاء متباينة تخلق مناظر طبيعية خلابة.

تعد جزيرة القمر الكبرى مكانًا رائعًا لمن يقضون شهر العسل أو للزوجين الذين يأملون في الابتعاد عن حياتهم المحمومة. يعيش معظم السكان على الساحل الغربي، ولكن إذا سافرت جنوبًا، فستجد منظرًا زراعيًا جميلًا مليئًا بمزارع الفانيليا وجوز الهند والموز والكسافا.

5. جبل قرطلة

أكبر بركان نشط في العالم هو جبل قرطلة الواقع في جراند كومور. يبلغ ارتفاعه أكثر من 2300 متر، وهو ينفجر باستمرار كل 11 عامًا منذ بداية القرن التاسع عشر. يعود آخر ثوران بركاني إلى عام 2005 واستمر 14 يومًا! تسبب البركان في بعض الأضرار في عام 2005، لكن البلاد تعافت بشكل جيد. ستحب المناظر الطبيعية الغريبة والمذهلة التي تخلقها الحمم البركانية وتجعل تنزهك فريدًا. يمكنك الصعود إلى حافة البركان، ولكن احذر، إنها رحلة تسلق صعبة لمدة يومين.

6. موروني

موروني هي عاصمة جزر القمر، وتقع في جزيرة القمر الكبرى. هناك أجواء رومانسية وعربية مميزة هنا وستشعر وكأنك في عالم مختلف مقارنة ببقية الجزر. تمتلئ الشوارع الضيقة بالمتاجر والمقاهي الجذابة ويرتدي السكان المحليون الملابس التقليدية. استمتع بسوق فولفو واشترِ بعض الهدايا التذكارية الرائعة والتوابل والحرف اليدوية من الحرفيين المحليين. اكتشف البلدة القديمة بالقرب من مسجد الجمعة وتضيع في الأزقة المتعرجة. مثل باقي جزر القمر، لا توجد العديد من مناطق الجذب السياحي التقليدية، ولكن الجمال لا يزال يعوض عنها.

7. مايوت

ربما تكون جزيرة مايوت أكثر الأماكن السياحية التقليدية في جزر القمر. لا يزال الفرنسيون يحكمونهم، ويعتقد الكثيرون أن الجزيرة قد تجاوزت حدودها وخرجت عن أجواء الجنة النائية لبقية الجزيرة. ولكن هنا ستجد المياه الفيروزية الرائعة والرمال البيضاء وأدوات دعم للغطس والإبحار والغوص. ليس من المستغرب أن يكون هناك مجتمع قديم كبير هنا وأن هناك درجة من التوتر بين الماهوريين وسكان الجزر الآخرين، ولكن بفضل الحكم الفرنسي، هناك الكثير من الاستقرار والبنية التحتية هنا.

8. ليتل تير

هذا هو المكان الذي ستجد فيه معظم رواد جزر القمر القدامى. تحتوي الجزيرة على قريتين لاباتوار وباماندزي. يمكنك زيارة الحفرة البركانية Dziani Dzaha، صخرة Dzaoudzi (نسخة أقل دراماتيكية من صخرة جبل طارق) والموقع الأثري المعروف باسم Bagamayo، حيث يستمر اكتشاف القطع الأثرية من مستوطنة شيرازي في القرن العاشر. إنه مرتفع بعض الشيء بالنسبة للرحالة ذوي الميزانية المحدودة، ولكن إذا كنت قادرًا على التفاخر، فلا يمكنك أن تخطئ في المأكولات الفرنسية الرائعة التي ستجدها في الجزيرة – فكر في أرجل السلطعون والضفدع!

9. مامودزو

Comores Tourisme – Mamoudzou هو المكان الذي ستجد فيه المطاعم والشركات والمحلات التجارية في جزيرة مايوت. إنها مدينة كبيرة والعديد من الأحياء يتم تجاهلها، لكنها لا تزال أفضل مكان للتسوق وتناول الطعام في الجزيرة.

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10. جبل نينغوي

السياحة في جزر القمر – أعلى جبل في أنجوان هو جبل نتنغوي. يبلغ ارتفاعه حوالي 1600 متر وهو ارتفاع صعب إلى الأعلى. نظرًا للطقس، غالبًا ما تكون القمة مغطاة بالغيوم، ولكن إذا كنت من المحظوظين، وكانت السحابة صافية، فستتمتع بإطلالة استثنائية على جزر الأرخبيل الأربع. للوصول إلى القمة، سوف تمشي عبر الغابات الخضراء وستتاح لك الفرصة للتعرف على أنواع الطيور الغريبة هنا.