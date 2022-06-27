السياحة في سلوفاكيا تقع في وسط أوروبا، ومن دواعي سروري اكتشاف سلوفاكيا. تقع القلاع المتداعية والمدن التي تعود للقرون الوسطى في مكان خلاب، مع العديد من المواقع التاريخية المثيرة للاهتمام والمعالم الثقافية لاكتشافها.

خريطة سلوفاكيا

نظرًا لموقعها الاستراتيجي، فقد احتلها وحكمها الجميع من المغول والمجريين إلى العثمانيين والتشيك. في عام 1993 فقط ظهرت الدولة السلوفاكية لأول مرة.

على الرغم من شبابها، فإن الثقافة والتراث الثريين للبلاد يتألقان أينما ذهبت، مع الكثير من التقاليد والعادات المحلية التي يمكنك الخوض فيها. في حين أن العديد من البلدات والقرى التاريخية تستقطب الاستكشاف، تنعم سلوفاكيا أيضًا بالمناظر الطبيعية الخلابة. سلسلة جبال High Tatras هي أبرز ما في الأمر.

أفضل 10 أماكن يجب زيارتها في سلوفاكيا

10. قلعة أورافا

تبدو قلعة أورافا، الواقعة على تل صاخب وسط غابة خضراء تتدحرج أسفل منحدراتها الحادة، مثيرة للإعجاب بالتأكيد، مع تلال في المسافة ويتدفق نهر أورافا أسفل وجهها المنحدر المهيب. تعتبر قلعة أورافا واحدة من أجمل القلاع في سلوفاكيا، وقد تم بناؤها بالكامل في القرن الثالث عشر، على الرغم من أن الحواجز والتحصينات الخشبية القديمة كانت في يوم من الأيام مكان الصدارة.

نظرًا لأن كل جيل أضاف لمساته وإضافاته الخاصة، تعرض القلعة مجموعة متنوعة من الأساليب المعمارية، مع عناصر رومانيسكية وقوطية وعصر النهضة. يضم متحفها آثارًا رائعة ومكتشفات أثرية توثق تاريخها الغني. في القرون العديدة التي وقفت فوق الجرف، لم يتم غزو قلعة أورافا أبدًا ؛ من السهل معرفة السبب بمجرد المرور عبر العديد من الأبواب والجدران والدفاعات.

9. Phylcolinic

تعد Vlkolínec واحدة من القرى الشهيرة الوحيدة في كل أوروبا الوسطى، وهي مليئة بالهندسة المعمارية الرائعة، مع منازل خشبية تقليدية بجوار كنيسة باروكية جميلة وبرج جرس قديم. تعد القرية الصغيرة مكانًا جذابًا وساحرًا للغاية، وتتمتع بموقع مثالي بين التلال المتدحرجة والحقول المشجرة، حيث يمكن رؤية الجبال من بعيد.

على هذا النحو، هناك العديد من الرحلات الاستكشافية الممتعة التي يمكنك القيام بها في المنطقة المحيطة. علاوة على ذلك، ليس هناك الكثير للقيام به سوى الاستمتاع بالجو الهادئ والمريح والاستمتاع بالفن المعماري الشعبي.

8. باردويف

مع وجود مركز تاريخي ساحر لاستكشافه، فإن مدينة Bardejov المحفوظة جيدًا والتي تعود للقرون الوسطى تستحق الزيارة بالتأكيد إذا سنحت لك الفرصة ؛ من الصعب تخيل مكان أكثر روعة. تدور حياة البلدة الصغيرة حول سوقها الجميل، تمامًا مثل القرون الماضية. يحيط عدد من المنازل الريفية القوطية وعصر النهضة بسانت إيجيديوس الأنيق الذي يقف في قلبه.

هناك أيضًا كنيس قديم رائع يجب زيارته، بالإضافة إلى حي يهودي صغير، وهو للأسف كل ما تبقى من السكان اليهود المزدهر في المدينة. تقع في الشمال الشرقي من البلاد، مع جبال Beskydy المحيطة، وتحيط بالمدينة تحصينات رائعة تعود للقرن 14 و 15، مع العديد من الكنائس الخشبية المثيرة للاهتمام المنتشرة حول الريف المحيط.

7. الجنة السلوفاكية الحديقة الوطنية

تعرض مجموعة واسعة من المناظر الطبيعية الوعرة والبرية، حديقة السلوفاكية الجنة الوطنية هي جزء كبير من البلاد لاستكشافه. تمر الأخاديد والوديان والأنهار العميقة عبر غابات لا نهاية لها. المشهد مذهل للغاية أينما ذهبت. وسط النمو الكثيف، يمكنك العثور على الشلالات المتلألئة والجسور الصخرية العميقة، حيث يعد كهف Dobsinska Ice Cave أحد عوامل الجذب الرئيسية.

نظرًا لجميع الميزات الطبيعية المدهشة الموجودة في الحديقة، فمن دواعي سروري حقًا استكشافها، وهناك عدد لا يحصى من المسارات والمسارات التي تمر عبر سلسلة جبال Solvak Paradise الرائعة. في بعض الأحيان، يتعين عليك عبور الجسور المتأرجحة بشكل خطير وتسلق سلالم شديدة الانحدار تعانق وجه الهاوية. يعد المشي لمسافات طويلة في Sucha Bela Gorge تحديًا كبيرًا، لكن الجمال يستحق ذلك.

6. كوسيتش

على مر القرون، حكم كوسيتش الجميع من الهنغاريين والأتراك إلى التشيك والسلوفاك. على هذا النحو، هناك عدد لا يحصى من الآثار الرائعة والتماثيل والمعالم الثقافية لاكتشافها. تمتلئ ثاني أكبر مدينة في سلوفاكيا بالأشياء التي يمكن رؤيتها والقيام بها، مع وجود بارات ومطاعم ومتاجر رائعة بالإضافة إلى الكثير من المعارض الفنية والمتاحف والمسارح.

في حين أن المشهد الفني والثقافي المزدهر يستحق الاستكشاف بالتأكيد، لن تكتمل زيارة كوسيتش دون الاستمتاع بجميع المعالم السياحية والهندسة المعمارية المذهلة للمدينة القديمة الجميلة. إلى جانب الكاتدرائية الرائعة التي تعود إلى القرن الرابع عشر، هناك عدد كبير من الكنائس والقصور التي يمكن رؤيتها. يستخدم الكثير من الناس كوسيتش كقاعدة لاستكشاف العديد من المواقع المذهلة المنتشرة في شرق البلاد.

5. ليفوكا

من المؤكد أن الساحة الرئيسية التاريخية في ليفوكا تصطف على جانبيها منازل قديمة جميلة، مع كنيسة قوطية مجيدة وقاعة بلدية من القرن الخامس عشر تقع في قلبها. Levuka مليئة بالمواقع التاريخية الرائعة والمعالم الثقافية، مع الكثير من الهندسة المعمارية الرائعة المنتشرة في جميع أنحاء المدينة. سترى عناصر الباروك وعصر النهضة والقوطية.

على الرغم من أن ميدانها الرئيسي الرائع هو أبرز ما يميزه، إلا أن هناك ما يكفي لإشغالك ليوم أو يومين. المنطقة المحيطة مليئة بالمناظر الطبيعية الرائعة إذا كنت ترغب في زيارة قلعة سبيس أو جبال تاترا ذات المناظر الخلابة. مع جو مريح للغاية، تعتبر Levoca المكان المثالي للزيارة إذا كنت تبحث عن عطلة هادئة. عندما تكون في المدينة، فإن التنزه على مهل إلى كنيسة ماريانسكا هورا يعد أمرًا ضروريًا لمناظرها الرائعة وأهميتها الروحية الكبيرة.

4. قلعة سبيس

تطل الأطلال الواسعة لقلعة سبيس على عزبة سبيسكي بودرادي من قمة تل. على هذا النحو، لا ينبغي أن يكون مفاجئًا معرفة أن هذا هو واحد من أكبر مجمعات القلاع في جميع أنحاء أوروبا الوسطى. يعد التجول في العديد من الجدران والتحصينات والأبراج تجربة مدهشة ومذهلة في نطاق وحجم كل شيء.

كانت قلعة سبيس، التي كانت في السابق محطة الطاقة الرئيسية في المنطقة، واحدة من أشهر الوجهات السياحية في سلوفاكيا. من السهل معرفة السبب بمجرد الاقتراب من القلعة ورؤية ميزاتها الرائعة بنفسك. على الرغم من حالة الخراب، إلا أن بقايا القلعة لا تزال تحدق بإصرار في المناطق الريفية المحيطة وتهيمن على المناظر الطبيعية بحضورها المهيب.

3. السياحة في سلوفاكيا الرحالة العرب بانسكا ستافنيكا

تقع Banská Štiavnica في وسط ما كان سابقًا كالديرا ضخمة، وهي مدينة رائعة لاستكشافها. تأتي معظم ثروتها الرائعة من الرواسب المعدنية الغنية التي كانت موجودة في السابق في الأراضي المحيطة بالمدينة. تضم مدينة التعدين السابقة مركزًا تاريخيًا كبيرًا به العديد من الكنائس والقصور والمتاحف الجميلة.

عندما تتجول في المدينة، ستمر بالعديد من المعالم التاريخية الرائعة والمعالم الثقافية. إلى جانب كل هذا، يوجد في Banská Štiavnica أيضًا قلعتان رائعتان يمكنك زيارتهما، في حين أن متحف التعدين في الهواء الطلق يستحق الزيارة ؛ يأخذك الأمر إلى أعماق الأرض لترى كيف كانت الحياة في المناجم حقًا.

2. السياحة في سلوفاكيا في صور مرتفعات تاترا

السياحة في سلوفاكيا – موطن لأعلى الجبال في البلاد، تجعل جبال تاترا العالية التنزه والتسلق أمرًا لا يُنسى، بينما في الشتاء يوجد الكثير من المنحدرات الرائعة والتزلج على الجليد. سلسلة الجبال المهيبة هي بالفعل مشهد. ترتفع قممها الخشنة بشكل حاد نحو السماء، وتقع بحيرات جبال الألب والمروج المتلألئة بين المنحدرات والوديان العديدة.

تحتل جبال تاترا العالية مكانًا مهمًا في النفس الوطنية، وهي رمز وطني تقريبًا، وجبل كريفان المغطى بالثلوج هو أعلى قمة مميزة. نظرًا للمناظر الطبيعية الخلابة، فإن سلسلة الجبال مثالية لجميع أنواع الأنشطة الخارجية. هناك الكثير من المسارات والمسارات للمشي لمسافات طويلة أو ركوب الدراجات أو التزلج، والمناظر ببساطة خارج هذا العالم.

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1. السياحة في سلوفاكيا براتيسلافا

عاصمة وأكبر مدينة في البلاد، تمتلك براتيسلافا العديد من الجوانب المختلفة، وهذا ما يجعلها مثالية للاستكشاف. في القلب التاريخي للمدينة، توجد قلعة رائعة على قمة تل ومجموعة من المباني التي تعود إلى القرون الوسطى والقوطية، مع بعض القصور الباروكية الرائعة المعروضة.

اخرج من المدينة القديمة وستجد كتل خرسانية تعود إلى الحقبة الشيوعية على طول نهر الدانوب تتدفق عبر براتيسلافا، وأنت تخرج من خلال المزارع والحقول والقرى الجذابة. من بين هذا المزيج الساحر من القديم والجديد، هناك الكثير من البارات والمطاعم الرائعة التي يمكنك تجربتها، مع ظهور متاجر راقية ومقاهي عصرية كل عام. ولكن إذا شعرت بالحاجة إلى تغيير المشهد، فإن بودابست وبودابست قاب قوسين أو أدنى.