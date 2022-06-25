سياحة طرابزون – طرابزون هي عاصمة مقاطعة طرابزون وواحدة من أهم المناطق في منطقة البحر الأسود بسبب آثارها التاريخية العديدة ومناظرها الطبيعية الخلابة. من الأديرة إلى القرى الجبلية والحصون إلى الكنائس، هناك الكثير مما يمكن رؤيته في هذه المدينة والذي لم يكتشفه الزوار بعد.

كانت طرابزون، العاصمة القديمة لإمبراطورية طرابزون، تُعرف تاريخياً باسم طرابزون وكانت بمثابة مدينة ساحلية مهمة مع بلاد فارس إلى الجنوب الشرقي والقوقاز إلى الشمال الشرقي. موقعها على طريق الحرير التاريخي يعني أيضًا أنها كانت نقطة التقاء للأديان واللغات والثقافات لعدة قرون. اليوم، تنتشر في المدينة ومقاطعتها بقايا هذا الماضي الغني، بما في ذلك الكنائس الجميلة والأديرة والقلاع وغيرها. تأكد من رؤية هذه المعالم عند زيارة طرابزون.

سوميلا ماناستيري

يعد دير سوميلا بالتأكيد أحد أهم المواقع في طرابزون، وهو مبنى مذهل للغاية حيث يقع على منحدر شديد الانحدار يطل على المناظر الطبيعية الخلابة. تم بناء دير الروم الأرثوذكس المخصص لمريم العذراء على ارتفاع 1200 متر (3937 قدمًا) فوق منتزه ألتندر الوطني.

+ 90462531 10 64

السياحة في طرابزون طرابزون كاليسي

تقع قلعة طرابزون في مدينة طرابزون، وتعود إلى العصر البيزنطي. يتكون الهيكل التاريخي الجميل من ثلاثة حصون، ويعتقد الخبراء أن الجزء العلوي يعود إلى عام 2000 قبل الميلاد عندما كان بمثابة أكروبوليس. تم بناء القلاع الوسطى والسفلية من قبل أليكسيوس الثاني من طرابزون، بينما يمكن رؤية التوراة (توقيع) السلطان العثماني محمد الثاني في إحدى البوابات.

طرابزون آيا صوفيا موسيزي

كانت هذه الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، التي كانت تقع سابقًا في طرابزون، قد تم تحويلها إلى مسجد في عام 1584، ولكنها تعود إلى القرن الثالث عشر، عندما كانت طرابزون عاصمة إمبراطورية طرابزون. أصبح المبنى التاريخي الواقع بالقرب من البحر متحفاً ويعتبر من أروع نماذج العمارة البيزنطية.

+90462223 30 43

السياحة في طرابزون فازلون ماناستيري

يعتقد المؤرخون أن الدخل من دير فازيلون، الذي بني عام 270 بعد الميلاد، كان يستخدم لبناء دير سوميلا. كان في السابق أغنى دير للروم الأرثوذكس في المنطقة، لا تزال اللوحات الجدارية للمبنى، التي تصور مشاهد من القيامة الأخيرة، تعبر عن جمال رائع. بعد أن دمرها الفرس والأتراك مرارًا وتكرارًا، تم تدميره بالكامل في عام 1922، مما تركه في حالته الحالية المتداعية والتي لا تزال جميلة.

أتاتورك كوسكو موسيزي

تم بناء هذا القصر الرائع كمقر صيفي لمصرفي يوناني بارز في عام 1890، وكان فيما بعد مقر إقامة مصطفى كمال أتاتورك نفسه في عام 1924. في عام 1987 أصبح المنزل متحفًا للآثار والاثنوغرافيا.

،، +90462231 00 28

اوزنجول

تقع أوزنجول جنوب طرابزون، وهي واحدة من أكثر الأماكن شعبية لسكان المدينة لقضاء بعض الوقت الذي يستحقونه في الطبيعة. أوزنجول قرية جميلة محاطة بالجبال الخضراء مع بحيرة كبيرة في المنتصف، وهي مكان رائع للاسترخاء والمشي لمسافات طويلة.

قد تكون مهتمًا