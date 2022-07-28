السياحة فِيْ أورلاندو.. رحلة ترفِيْهِيْة لا تنسى فِيْ ديزني

تعد المنتزهات الترفِيْهِيْة السبب الرئيسي للسياحة فِيْ أورلاندو للكبار والصغار، حيث تضم العديد من المعالم السياحية الترفِيْهِيْة الرائعة.

أورلاندو فِيْ فلوريدا هِيْ موطن لبعض من أفضل المتنزهات الترفِيْهِيْة فِيْ العالم، وموطن للعديد من التجارب الفريدة، أورلاندو لديها أيضًا العديد من الأنشطة الرائعة التي يمكنك القيام بها إلَّى جانب المتنزهات الترفِيْهِيْة.

فِيْ التقرير التالي، سنخبرك بأورلاندو وأفضل فنادقها.

متى تذهب الى اورلاندو

هناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها قبل اختيار تاريخ رحلتك إلَّى أورلاندو، مثل الطقس والإجازات والعطلات التي تؤثر تمامًا على أسعار الفنادق والطيران.

تتميز أشهر أورلاندو بمناخ شبه استوائي رطب يختلف قليلاً عَنّْ مناخ ميامي وأجزاء أخرى من فلوريدا.

أفضل شهُور السفر إلَّى أورلاندو هِيْ فبراير ونهاية مايو ويونيو. خلال هذه الأشهر، يمكنك الحصول على خصومات وعروض جيدة على الفنادق والرحلات الجوية لأن السياحة فِيْ أورلاندو فِيْ هذه الأوقات نادرة.

الأماكن الأكثر زيارة للزيارة فِيْ أورلاندو

1. حديقة المملكة السحرية

عامل الجذب الرئيسي فِيْ أورلاندو هُو زيارة حدائق ديزني. كل ليلة، تقدم الحديقة عرضًا للألعاب النارية والموسيقى والأضواء من الساعة 9 مساءً فِيْ قلعة سندريلا.

بالإضافة إلَّى ذلك، تضم الحديقة معظم مناطق الجذب والعروض المرتبطة مباشرة بشخصيات ديزني.

تبلغ أسعار التذاكر حوالي 100 دولار فِيْ اليوم، ولكنها تختلف حسب الأيام التي تقضيها فِيْ متنزهات ديزني المختلفة والوقت الذي تقضيه من العام.

2. مملكة ديزني للحيوانات

إنها حديقة ثانية تجذب الزوار من كل مكان، وهِيْ مخصصة للحيوانات التي أنشأتها ديزني. يمكنك الذهاب فِيْ رحلة سفاري ومشاهدة الزرافات أو الأفِيْال فِيْ إحدى مناطق الجذب.

تحتوي الحديقة على ديكورات تشبه أجزاء مختلفة من العالم مثل إفريقيا أو نيبال، بالإضافة إلَّى أنها أفضل حديقة إذا كنت ترغب فِيْ التقاط بعض الصور مع ميكي وميني معًا.

3. عالم باندورا

لم تكن مملكة الحيوان من أكثر المنتزهات شهرة حتى وصول Avatar World فِيْ عام 2017، والتي أصبحت واحدة من أجمل الأماكن فِيْ أورلاندو.

هناك يمكنك التجول بين الجبال العائمة فِيْ وادي Mo’ara ورؤية الأجواء الساحرة.

اثنان من أكثر مناطق الجذب شعبية فِيْ المتنزه هما الرحلة البحرية ثلاثية الأبعاد الرائعة ورحلة نهر “Na’vi” وهِيْ رحلة جميلة بالقارب عبر غابات أورلاندو.

4. حديقة يونيفرسال ستوديوز فلوريدا

ليست كل الأشياء التي يمكنك القيام بها فِيْ أورلاندو مرتبطة بعالم ديزني فقط، ولكن بها يونيفرسال ستوديوز بارك، وهِيْ واحدة من أجمل الأماكن التي يمكنك زيارتها فِيْ أورلاندو.

تم تصميم الحديقة بشكل أكبر للبالغين وليس للأطفال الصغار، وتضم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الألعاب الافتراضية المذهلة مثل Hollywood Rip Ride Rocket.

تبدأ أسعار التذاكر من حوالي 100 دولار فِيْ اليوم، ولكنها تختلف حسب الأيام التي تقضيها فِيْ متنزهات يونيفرسال المختلفة والوقت من العام الذي تذهب إليه.

3 أفضل فنادق أورلاندو بناءً على تصنيف النزلاء

1. Quality Inn at International Drive

الفندق مخصص لغير المدخنين تمامًا ويوفر مسبحًا فِيْ الهُواء الطلق مع تراس شمسي مذهل ووجبة إفطار يومية مجانية.

تحتوي الغرف على جميع أماكن الإقامة التي يحتاجها الزائر. تبلغ تكلفة الإقامة فِيْ Quality Inn at International Drive حوالي 58 دولارًا لشخصين فِيْ الليلة.

2. فندق Best Western Orlando Gateway

يقع الفندق فِيْ فلوريدا ويقدم خدمة نقل مجانية للزوار من وإلَّى المطار.

تشمل غرف الإقامة جميع وسائل الراحة التي سيحتاجها الزائر أثناء إقامته. تبلغ تكلفة الإقامة فِيْ فندق Best Western Orlando Gateway حوالي 63 دولارًا لشخصين فِيْ الليلة.

3. فندق Best Western International Drive

يقع الفندق على بعد 9.1 كَمْ من عالم والت ديزني، وعلى بعد 4.4 كَمْ من منتجع يونيفرسال أورلاندو وعلى بعد 7.2 كَمْ من عالم البحار.

تحتوي غرف الإقامة على تلفزيون بشاشة مسطحة وثلاجة صغيرة وماكينة صنع القهُوة وخدمة الواي فاي المجانية.

تبلغ تكلفة الإقامة فِيْ Best Western Hotel International Drive حوالي 65 دولارًا لشخصين فِيْ الليلة.