السياحة فِيْ التشيك.. جولة سياحية رائعة فِيْ أجمل الأماكن

جمهُورية التشيك بلد جميل يتمتع بمناطق الجذب السياحي القديمة ذات الطبيعة الأثرية الأصيلة والمناظر الطبيعية الجذابة. فِيْما يلي أشهر الأماكن التي يجب زيارتها فِيْ جمهُورية التشيك.

جمهُورية التشيك هِيْ دولة يبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة وتشتهر بمواقعها السياحية والتاريخية التي تجذب ملايين السائحين كل عام.

العاصمة براغ هِيْ من بين أكبر المدن فِيْ أوروبا الوسطى. إنها مدينة نشطة وحديثة وتحتوي على العديد من الأماكن الترفِيْهِيْة والتاريخية. فِيْ التقرير التالي نذهب فِيْ جولة شيقة مع أجمل الأماكن فِيْ جمهُورية التشيك وأفضل الفنادق فِيْها.

متى تزور جمهُورية التشيك

يمتد الموسم السياحي المرتفع من نهاية مايو إلَّى نهاية سبتمبر، ثم ترتفع الأسعار خاصة خلال عطلات نهاية الأسبوع الطويلة، لذا فإن أفضل وقت للذهاب إلَّى جمهُورية التشيك هُو فِيْ أبريل ومايو أو من سبتمبر إلَّى أكتوبر.الأول هُو تجنب الازدحام وحرارة الصيف والمناخ الشتوي.

أشهر الأماكن السياحية فِيْ جمهُورية التشيك

جمهُورية التشيك هِيْ دولة تجذب السياح بأماكنها التاريخية. على الرغم من أن جمهُورية التشيك ليس لديها خط ساحلي، إلا أنها بلد يتدفق فِيْه السياح على العمارة التاريخية والحديثة. من بين جمهُورية التشيك ما يلي –

1. السياحة فِيْ براغ

براغ هِيْ عاصمة جمهُورية التشيك. تشتهر المدينة بالعديد من معالمها الجذابة، بما فِيْ ذلك قلعة براغ وجسر تشارلز ولوريتا تريسيري وحي هُوي وغيرها، بالإضافة إلَّى الأماكن القديمة التي تعد الجزء الأكبر من براغ الغنية بالمعالم والمتاحف التي تطورها بدأ فِيْ القرن العاشر الميلادي.

2. السياحة فِيْ برنو

السفر إلَّى برنو متعة حقيقية تستحق الزيارة، فهِيْ مدينة ثقافِيْة وتاريخية أخرى فِيْ جمهُورية التشيك، ومن الأفضل أن تزور هذه المدينة الجميلة فِيْ الربيع عَنّْدما تكون الحدائق حول القلاع القديمة والمساحات الخضراء الأكثر زيارة فِيْ هذا ازهر المدينة.

تشتهر برنو بمعارض الصور الخاصة بها وفِيْ الصيف تتحول المدينة إلَّى مسرح حقيقي مع حفلات شوارع وعروض مسرحية ومهرجانات ومواكب.

3. السياحة فِيْ كارلسباد

تشتهر هذه المدينة باحتوائها على أشهر منتجع صحي فِيْ جمهُورية التشيك يحتوي على ينابيع معدنية علاجية تساعد فِيْ الشفاء من الأمراض، حيث يأتي الكثير من السياح إلَّى هذه الينابيع من جميع أنحاء العالم.

4. السياحة فِيْ بلزن

قم بزيارة “Pilsen”. إنها واحدة من أفضل الأماكن للزيارة فِيْ جمهُورية التشيك. تشتهر المدينة بتاريخها الذي يعود إلَّى القرن الثالث عشر والذي يتمثل فِيْ العديد من المعالم الأثرية للعمارة فِيْ العصور الوسطى.

5. السياحة فِيْ كوتنا هُورا

مدينة تشيكية فِيْ منطقة بوهِيْميا الوسطى فِيْ جمهُورية التشيك، على بعد ساعة من العاصمة، كانت المدينة ذات يوم أكبر مركز لتعدين الفضة فِيْ أوروبا، حيث تجذب ملايين السياح من جميع أنحاء العالم كل عام.

على مشارف المدينة هِيْ نقطة الجذب الرئيسية فِيْ المنطقة وهِيْ كنيسة “جميع القديسين” المحمية من قبل اليونسكو، وهناك العديد من الأمثلة على العمارة القوطية.

أفضل 5 فنادق فِيْ جمهُورية التشيك بناءً على تقييمات النزلاء

بناءً على تقييمات الزوار نقدم لكَمْ أفضل الفنادق فِيْ جمهُورية التشيك لتستمتعوا برحلة تشيكية رائعة، ومنها ما يلي –

فندق آي آند أو براغ ريا.

فندق هِيْلتون براغ أولد تاون.

فندق جرانديوم براغ

فندق Duo.

فندق ومخيم مورافا كامب

جميع الفنادق قريبة من مناطق الجذب فِيْ جمهُورية التشيك وأهم معالمها، وتوفر جميع الفنادق إطلالات ساحرة على المدينة.

تعمل جميع الفنادق على تقديم مستوى عالٍ من الخدمة والرقي، حيث تشتمل جميعها على مكتب استقبال مفِيْد يعمل على مدار الساعة، ويوفر بعض الخدمات مثل نقل الزائر من وإلَّى المطار.

تتميز الغرف المكَيْفَة بتلفزيون بشاشة مسطحة وثلاجة صغيرة وماكينة صنع القهُوة والعديد من الخدمات التي يحتاجها الزائر أثناء إقامته فِيْ الفندق.

تتراوح تكلفة الفنادق فِيْ جمهُورية التشيك من حوالي 50 دولارًا أمريكيًا إلَّى 130 دولارًا أمريكيًا لشخصين بالغين فِيْ الليلة.

تكاليف السياحة فِيْ جمهُورية التشيك

تكاليف السياحة فِيْ جمهُورية التشيك أقل من المدن الأوروبية الأخرى، فهِيْ تمتلك أرخص الأسعار من حيث النقل والمواصلات والطعام وأسعار الرحلات، وهنا نوضح أسعار وتكاليف السياحة فِيْ جمهُورية التشيك