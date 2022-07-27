السياحة فِيْ بنين.. 5 أماكن للزيارة فِيْ رحلة استثنائية

جمهُورية بنين، المعروفة سابقًا باسم جمهُورية داهُومي، هِيْ دولة متعددة الأوجه مليئة بمناطق الجذب السياحي الهامة التي جعلت منها وجهة سياحية.

بنين دولة صغيرة تمتد طوليًا بين نهر النيجر فِيْ الشمال وخليج غينيا فِيْ الجنوب. بنين هِيْ واحدة من أكثر الدول استقرارًا فِيْ إفريقيا. يخضع الشكل الممتد لمنطقة بنين لتأثيرات مناخية مختلفة من الشمال إلَّى الجنوب، مما يؤدي إلَّى مناظر طبيعية تتراوح من السافانا المشجرة إلَّى المناطق الشمالية إلَّى السهُول الساحلية الرطبة فِيْ الجنوب.

تختلف عروض السياحة فِيْ بنين اختلافًا كبيرًا مع إمكانية ممارستها، بما فِيْ ذلك السياحة الثقافِيْة، السياحة الساحلية، السياحة البيئية، والسياحة الزراعية.

فِيْما يلي بعض الأمثلة على مناطق الجذب السياحي الشهِيْرة فِيْ بنين ومؤشراتها السياحية

مؤشرات السياحة فِيْ بنين

سجلت بنين فِيْ عام 2022 دخول 337 ألف سائح، لتحتل المرتبة 145 فِيْ العالم من حيث القيمة المطلقة، ومن خلال وضع أعداد السائحين بالنسبة لعدد سكان بنين، تكون النتيجة أكثر قابلية للمقارنة بـ 0.027 سائح لكل مقيم.

حققت بنين حوالي 240.86 مليون دولار أمريكي فِيْ قطاع السياحة وحده، وهُو ما يعادل 1.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي وحوالي 5٪ من عائدات السياحة الدولية فِيْ غرب إفريقيا.

أهم مناطق الجذب السياحي فِيْ بنين

متحف بورتو نوفر الإثنوغرافِيْ

يعد المتحف الإثنوغرافِيْ فِيْ بورتو نوفو أول متحف فِيْ بنين، وقد تم إنشاؤه عام 1966 من قبل معهد داهُومي السابق للبحوث التطبيقية، وهُو مصمم على الطراز الاستعماري.

يحتوي المتحف على مجموعة من الأعمال والمنحوتات الخشبية والآلات الموسيقية والأسلحة النارية ومجموعة من الحرف اليدوية.

حديقة Pendjari الوطنية

حديقة Pendjari الوطنية هِيْ منطقة محمية شاسعة فِيْ شمال بنين تقع فِيْ مقاطعة أتاكورا وتمتد على بلديات Tatguena و Materi و Kerou. تم إنشاء هذه الحديقة عام 1986 وتضم منطقة صيد شاسعة تبلغ مساحتها الإجمالية 275.5 كيلومترًا مربعًا وتغطي 270 ألف هكتار.

تمتلئ حديقة Pendjari الوطنية بأنواع استثنائية من الحيوانات والنباتات، ومن بين كل شيء الفهد هُو شعار الحديقة، يتم الاحتفاظ بهذا المفترس داخل غابات الحديقة والعديد من الحيوانات الأخرى مثل الضباع وابن آوى.

تحتوي الحديقة أيضًا على حيوانات مثل فرس النهر والفِيْل الأفريقي، بالإضافة إلَّى الحيوانات العاشبة النادرة الأخرى مثل الداماريسك والظباء ورمز بوفون والجاموس الأفريقي وهارتيبيست مما يجعل الحديقة وجهة سياحية استثنائية.

تضم الحديقة أيضًا أشجار السافانا العشبية خاصة على طول نهر “Pendjari” مما يجعل الحديقة أحد المنفِيْين فِيْ بنين.

القصر الملكي فِيْ أبومي

تم إدراج قصر أبومي الملكي فِيْ قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي فِيْ عام 1985، وهُو مقر إقامة ملوك مملكة أبومي، المكان الذي عاش فِيْه الملوك الناجحون لمملكة أبومي بين عامي 1625 و 1900.

بنى كل ملك مسكنًا داخل مساحة مشتركة محاطة بسور، وكل الملوك فعلوا ذلك باستثناء الملك عقبة الذي بنى قصره فِيْ منطقة منفصلة.

تشتهر المدينة أيضًا بالعديد من المتاحف الثقافِيْة التي تعد من بين مناطق الجذب السياحي المهمة فِيْ بنين.

W park فِيْ بنين

من بين السافانا والغابات، تمتد حديقة W الوطنية عبر الحدود بين بنين وبوركينا فاسو والنيجر، وتغطي مساحة تزيد عَنّْ مليون هكتار.

توفر الحديقة عرضًا للتنوع البيولوجي فِيْ المنطقة وتوفر للمسافرين فرصة لاكتشاف الحيوانات المتنوعة فِيْ غرب إفريقيا.

بحيرة يناير سيتي

تسمى مدينة بحيرة يناير “فِيْنيسيا إفريقيا” وهِيْ قرية صيد بها بيوت من الخيزران. المدينة مبنية داخل بحيرة على بحيرة نوكوي.

المدينة هِيْ موطن للمطاعم والفنادق والأسواق العائمة والعديد من الأشياء المثيرة للاهتمام.