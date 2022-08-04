السياحة فِيْ جيبوتي.. 6 مفاجآت فِيْ رحلة صحراوية بأدني واد على الأرض

تتمتع السياحة فِيْ جيبوتي بطبيعة صحراوية فريدة من نوعها، والعديد من البحيرات والسهُول والجبال التي لم ترها فِيْ وجهات سياحية أخرى.

جيبوتي بلد صغير تغطي أراضيه الصحراء بالكامل. إنه موقع وادي عفر، ثاني أدنى واد على وجه الأرض. تقع جيبوتي على عمق 155 مترًا تحت مستوى سطح البحر ولها عمق متغير اعتمادًا على الساحل لبحيرة عسل، كَمْا أن شواطئ البحيرة هِيْ الأعمق فِيْ إفريقيا.

تقع جيبوتي بالتأكيد ضمن فئة الدولة الصغيرة التي لا يُسمح بزيارتها ولكنها تحتل ركنًا صغيرًا من شمال إفريقيا وتحتوي على ثروة من الجمال والمواقع التي لن تصدقها إلا إذا شاهدتها بنفسك.

تتمتع جيبوتي بمناظر طبيعية جذابة مثل السهُول الغارقة والبراكين ومداخن الحجر الجيري مع بخار قادم من الأعلى والبحيرات المالحة والوديان والهضاب الجميلة.

فِيْ التقرير القادم سنطلعكَمْ على جيبوتي وأفضل الفنادق وأسعار السياحة. ابقى معَنّْا.

أجمل الأماكن السياحية فِيْ جيبوتي الأكثر زيارة

1. بحيرة عسل

بحيرة عسل هِيْ بحيرة فوهة بركان تقع فِيْ الطرف الغربي لخليج تاجورة بارتفاع 155 مترًا تحت مستوى سطح البحر، مما يجعلها ثاني أدنى منخفض أرضي على الأرض بعد البحر الميت.

بحيرة عسل هِيْ أكبر محمية ملح وتعتبر كنزًا وطنيًا من قبل السكان المحليين، حيث أن المناظر الطبيعية المحيطة بها لا تصدق إلا إذا كنت تراها بنفسك.

2. مدينة تاجورة

تعد تاجورة واحدة من أقدم المدن على الساحل الشرقي لأفريقيا وتعود إلَّى القرن الثاني عشر، وكانت ميناء رئيسيًا للبضائع بين جيبوتي وإثيوبيا.

غالبًا ما يطلق على المدينة اسم “La Ville Blanche” نظرًا لوجود العديد من المنازل المطلية باللون الأبيض فِيْ المدينة، فهِيْ مدينة رائعة للتجول فِيْها لأنها واحدة من أجمل الأماكن فِيْ جيبوتي.

هناك العديد من المناظر الرائعة للساحل وفِيْ وقت متأخر من بعد الظهر ستجد جميع السكان المحليين هناك، وهناك عدد من المساجد الجميلة التي يمكنك رؤيتها.

3. علي صبيح

مدينة علي صبيح، التي تحيط بها الصحراء الرائعة من جميع الجهات، هِيْ مدينة جيبوتي. فِيْ هذه المدينة ستجد العديد من الأسواق الممتازة ومحلات المواد الغذائية والأزقة الضيقة.

ستجد فِيْ المدينة أماكن مدهشة ذات جمال طبيعي وقليلاً من التنمية السياحية التي يمكنك الاستغناء عَنّْها لرؤية الصحراء فِيْ أفضل حالاتها.

4. خليج التقوى

خليج تاجورة محاط بجبال جودة الخصبة التي يصل ارتفاعها إلَّى 1300 متر. يعد هذا الخليج مكانًا مثاليًا للغوص والغطس والعديد من الأنشطة الشاطئية.

يتمتع الخليج بمناظر جذابة يستمتع بها العديد من السياح ويقضون يومًا مثاليًا وسط المياه الصافِيْة والرمال البيضاء الناعمة مع 7 مساجد ذات أهمية وطنية.

5. ساحل جباع

بين بحيرة أبهِيْ وسهل هانلي، تعد هذه المنطقة مكانًا ممتازًا لمراقبي الطيور وهِيْ المكان الوحيد فِيْ جيبوتي حيث تتكاثر النعام. هنا سترى العديد من أنواع الطيور مثل “الحبارى العربي” و “بلاك كراون سبارووز” و “جرنات الرمال” وغيرها الكثير.

هذه المنطقة المنخفضة مغطاة بأودية رملية ضحلة وكبيرة، وهذه المناطق هِيْ التي تجعل من البلاد نقطة جذب لمحبي الطبيعة.

6. سهل هانلي

يقع سهل هانلي بجوار سهل قوبعد، وهُو نظام بيئي منخفض يشبه الوادي تحيط به الجبال العالية ويسكنه العديد من بحيرات المياه العذبة الصغيرة.

هذا المكان مثالي لمحبي الطيور حيث تتاح لك الفرصة لرؤية الأوز المصري والطيور الصراخ الأسود وثلاثة زقزاق.

أفضل 3 فنادق فِيْ جيبوتي عام 2022 حسب تقييمات النزلاء

1. فندق شيراتون جيبوتي

يقع الفندق فِيْ جيبوتي، ويوفر منطقة شاطئ خاص ومسبحًا فِيْ الهُواء الطلق. الفندق يحتوى على مقصورة تشمس اصطناعية مثالية للاسترخاء.

تحتوي غرف الفندق على كافة متطلبات الإقامة مع العديد من الخدمات المقدمة للضيوف. تبلغ تكلفة الإقامة فِيْ فندق شيراتون جيبوتي حوالي 215 دولارًا لشخصين فِيْ الليلة الواحدة.

2. فندق لي أكاسياس جيبوتي

يقع فندق “Les Acacias Djibouti” فِيْ جيبوتي، على بعد 1.5 كَمْ من FAO Djibouti، ويوفر أماكن إقامة مع مطعم ومواقف مجانية للسيارات ومسبح فِيْ الهُواء الطلق.

تحتوي غرف الإقامة على تلفزيون بشاشة مسطحة وثلاجة صغيرة وماكينة صنع القهُوة وخدمة الواي فاي المجانية. يوفر مكان الإقامة أيضًا خدمة الغرف على مدار الساعة.

تبلغ تكلفة الإقامة فِيْ فندق Les Acacias Hotel Djibouti حوالي 145 دولارًا لشخصين فِيْ الليلة.

3. فندق كومفورت

يقع الفندق فِيْ جيبوتي على بعد 5 دقائق سيرًا على الأقدام من المركز الثقافِيْ الفرنسي و 8 دقائق سيرًا على الأقدام من مركز دولفِيْن للغوص.

يحتوي الفندق على مركز للياقة البدنية وتراس. يوفر الفندق مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة مع موظفِيْن ودودين.

تبلغ تكلفة الإقامة فِيْ فندق Comfort حوالي 95 دولارًا لشخصين فِيْ الليلة.

ما هُو أفضل وقت لزيارة جيبوتي

أفضل وقت للسياحة فِيْ جيبوتي هُو خلال فصل الشتاء، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 23 و 31 درجة مئوية، ولكن إذا كنت ترغب فِيْ زيارة جيبوتي فِيْ الصيف، فتأكد من التواجد فِيْ الجزر والمناطق الساحلية، فدرجة الحرارة مرتفعة جدًا وتكون درجة الحرارة مرتفعة جدًا. تصل الرطوبة إلَّى 42 درجة مئوية.

تكاليف السياحة فِيْ جيبوتي

تتراوح تكاليف السياحة فِيْ جيبوتي بين زيارات الأماكن السياحية وأسعار النقل وتكلفة الطعام. متوسط ​​تكلفة السياحة فِيْ جيبوتي كَمْا يلي –