السياحة فِيْ مراكش.. 6 وجهات تخطف الأنظار فِيْ المدينة الحمراء

تعد مراكش من أكثر الوجهات جاذبية للسياح على هذا الكوكب، فهِيْ مدينة تستهدف جميع الحواس بجمالها الرائع .. إليكَمْ أماكن السياحة فِيْ مراكش ..

يشار إلَّى مراكش بالمدينة الحمراء بسبب العديد من الهِيْاكل الحجرية الرملية. اليوم هُو مكان ذو جمال مذهل بهندسته المعمارية الرائعة وساحاته الساحرة مع نوافِيْر ومجموعات من أشجار النخيل وأشجار الزيتون وأشجار البرتقال. كَمْا أنها مدينة عصرية نموذجية تضم العديد من الأماكن الهادئة، بالإضافة إلَّى الأماكن المزدهرة والنابضة بالحياة، وفِيْما يلي نتعرف معًا فِيْ مراكش على أفضل الفنادق وتكاليف السياحة فِيْها.

الأماكن السياحية الأكثر زيارة فِيْ مراكش

1. قصر الباهِيْة

تم بناء قصر الباهِيْة فِيْ أواخر القرن التاسع عشر كَمْسكن خاص، وهُو أحد أفضل الأماكن للزيارة فِيْ مراكش. القصر قطعة فنية ومعمارية مذهلة.

تم تزيين القصر بسقوف مطلية وبلاط الزليج ومجموعة من الأعمال الفنية المزخرفة، كَمْا يضم حدائق فخمة وساحة فناء رخامية.

ساعات العمل 8 صباحا حتى 5 مساءا.

2. حديقة ماجوريل

تم بناء حديقة ماجوريل على مدار 40 عامًا، وتقع فِيْ قلب المدينة وتمنح الزائر هدوءًا وإيجابية هائلة عَنّْد الدخول.

تم تزيين الحديقة بأزقة صغيرة وأكثر من 300 نوع من النباتات الغريبة، وتضم أيضًا استوديو الفنان، وهُو مبنى أزرق نابض بالحياة تم تجديده كَمْتحف فني.

ساعات العمل من الساعة 8 صباحًا حتى 530 مساءً.

3. المدينة المنورة والأسواق

المدينة المنورة أو البلدة القديمة والأسواق التقليدية هِيْ أيقونات مراكش، ولا يمكن لأي شخص سافر إلَّى مراكش العودة إلَّى بلده دون رؤية هذه الأماكن الجميلة.

المدينة، أو المدينة، هِيْ مجموعة رائعة من الأزقة الضيقة والمنازل المغربية التقليدية والجدران الضخمة والبوابات.

حتى اليوم، يمكن للمرء أن يختبر نمط الحياة التقليدي للسكان المحليين هنا، وهناك العديد من الأماكن السياحية داخل المدينة، وأشهرها الأسواق المليئة بأفضل الهدايا التذكارية والفساتين والأحذية والأدوات المنزلية والأسواق الشعبية التي تستطيع يمكن رؤيتها فِيْ مراكش مثل سوق البابوش وسوق الأحذية وسوق العطارين وسوق العطور والتوابل وسوق الشرطين وسوق الجلود.

4. جامع الكتبية

مسجد الكتبية هُو اسم آخر فِيْ قائمة أفضل الأماكن للزيارة فِيْ مراكش وهُو أكبر مسجد فِيْ مراكش، تم بناؤه عام 1162 ويعكس الطراز الحقيقي للعمارة الموحدية.

يتميز المسجد بتصميمه الداخلي بجدران وأقواس ونوافذ منحوتة وزخارف مدببة، ويبلغ ارتفاع مئذنته الجميلة حوالي 70 متراً.

5. حدائق البرج

تحظى حدائق المنارة بشعبية كبيرة بين السكان المحليين والزوار على حد سواء لأنها توفر مكانًا رائعًا للهروب من حرارة الصيف الحارقة فِيْ مراكش.

كان الغرض الأصلي من بناء الحديقة فِيْ القرن الثاني عشر هُو توفِيْر مكان للسكان للاسترخاء وزراعة المحاصيل.

تم بناء حديقة أصغر حول بحيرة شريانية كبيرة تغذيها القنوات وحيث تنمو أشجار النخيل والزيتون والفاكهة فِيْ البساتين، هنا يمكنك الاستمتاع بأجمل الأجواء فِيْ الطبيعة الخلابة.

6. متحف مراكش

متحف مراكش به كل شيء. يتميز المتحف بأعمال الفخار والنقوش الزهرية والفسيفساء الملونة ومجموعة نموذجية من الفخار والعملات واللوحات.

يقع المتحف فِيْ قصر دار المنبحي. تم بناؤه فِيْ القرن التاسع عشر ويصور أمثلة رائعة للعمارة الأندلسية.

أفضل الأماكن للإقامة فِيْ مراكش 2022

1. فندق “Relax Marrakech”

يقع الفندق فِيْ قلب مدينة مراكش ويوفر إطلالة ساحرة على المدينة. يقدم الفندق خدمة الغرف على مدار 24 ساعة وخدمة الواي فاي المجانية فِيْ أي وقت وفِيْ جميع أنحاء مكان الإقامة.

تبلغ تكلفة الإقامة فِيْ فندق “ريلاكس مراكش” حوالي 52 دولارًا لشخصين فِيْ الليلة.

2. فندق سافوي لو جراند مراكش

يقع هذا الفندق فِيْ مراكش على بعد 500 متر من حدائق المنارة. يحتوي الفندق على مسبح فِيْ الهُواء الطلق ومرافق للشواء.

يوفر الفندق خدمة الواي فاي مجانًا فِيْ جميع أنحاء مكان الإقامة ومواقف مجانية للسيارات وخدمة الكونسيرج مقابل رسوم إضافِيْة.

تبلغ تكلفة الإقامة فِيْ Savoy Le Grand Hotel Marrakech حوالي 178 دولارًا لشخصين فِيْ الليلة.

3. فندق الوداية

يقع الفندق فِيْ حي Gueliz فِيْ مراكش، على بعد 450 مترًا من شارع محمد السادس وعلى بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام من حدائق ماجوريل.

يوفر الفندق غرفًا مكَيْفَة تحتوي على جميع وسائل الراحة التي يحتاجها الزائر أثناء إقامته. تبلغ تكلفة الإقامة فِيْ فندق Oudaya حوالي 28 دولارًا لشخصين فِيْ الليلة.

أفضل وقت للسياحة فِيْ مراكش

أفضل وقت للسياحة فِيْ مراكش هُو ما بين يوليو وسبتمبر، وهِيْ ذروة السياحة فِيْ المغرب. فِيْ هذه الأوقات، تقام جميع الأعياد المغربية ويأتي العديد من السياح للاستمتاع بشواطئ المدينة.

تكاليف السياحة فِيْ مراكش

تتراوح تكاليف السياحة فِيْ مراكش بين تكلفة الطعام وتكلفة النقل وتكلفة الدخول إلَّى مراكش، ومتوسط ​​التكاليف اليومية التي يتعين عليك دفعها عَنّْدما تقرر السياحة فِيْ مراكش هِيْ كَمْا يلي