السياحة فِيْ ينبع السعودية.. أبرز الوجهات وأنسب وقت للزيارة

السياحة فِيْ ينبع، مثالية لمحبي الطبيعة الجذابة بإطلالة رائعة على البحر الأحمر والعديد من الأنشطة الترفِيْهِيْة والسياحية.

تقع ينبع فِيْ محافظة المدينة المنورة. وهِيْ ثاني أكبر مدينة ساحلية تقع على البحر الأحمر.

تعتبر ينبع من أهم مناطق الجذب السياحي، حيث تتميز السياحة فِيْها بالمواقع الأثرية والشواطئ الرملية الذهبية والتموجات الرملية المنتشرة على طول الشواطئ.

ينبع لها أهمية تاريخية كَمْيناء مهم لاستقبال الحجاج كل عام.

فِيْ التقرير التالي “العرب اليوم الاخبار” بينبع، أفضل الفنادق وتكاليف السياحة، سوف يسرد لكَمْ.

أفضل وقت للسياحة فِيْ ينبع

أفضل وقت للسياحة فِيْ ينبع هُو من أوائل ديسمبر إلَّى أوائل مارس، حيث تتراوح درجات الحرارة المتوقعة بين 18 درجة مئوية و 27 درجة مئوية، ووفقًا لهذه النتيجة فهِيْ الأفضل لزيارة أنشطة السياحة الخارجية العامة فِيْ ينبع.

الأماكن السياحية الأكثر زيارة بينبع

على الرغم من أن المدينة تشتهر بصناعتها من خلال مينائها الشهِيْر، إلا أنها وجهة سياحية سريعة النمو تضم بعض المعالم السياحية الشهِيْرة التي يحبها الزوار، ومن ينبع ما يلي –

1. كورنيش ينبع

يعد الكورنيش من أهم المواقع السياحية فِيْ ينبع، حيث يضم العديد من المقاهِيْ والمطاعم.

كَمْا يقدم شاطئ الكورنيش خدمات مجانية يمكنك الاستمتاع بها على الشاطئ، أو الاستمتاع بالمشي لمسافة طويلة على الشاطئ، أو الجلوس والاسترخاء وتناول الطعام والقهُوة فِيْ أجواء رائعة على الكورنيش.

2. بحيرة ينبع الصناعية

تضم بحيرة ينبع الصناعية منطقة جلوس كبيرة ومناطق خضراء على ضفاف البحيرة.

تشهد البحيرة إقبالًا كبيرًا من قبل السياح والمقيمين، وتعد البحيرة من أفضل الأماكن السياحية فِيْ ينبع، والتي أضافتها الهِيْئة الملكية إلَّى مرافقها الترفِيْهِيْة لخدمة سكانها وزوارها.

3. شرم ينبع

يقع شرم ينبع فِيْ الجزء الشمالي من مدينة ينبع البحر. وهِيْ الأكبر والأكثر اتساعًا من حيث المساحة فِيْ المنطقة الساحلية للمدينة المنورة.

وهِيْ مقسمة إلَّى فرعين بعد افتتاحها الرئيسي على البحر الأحمر.

4. شواطئ ينبع الساحلية

بما أن المدينة تقع على البحر الأحمر فهِيْ تضم العديد من الشواطئ الجميلة والجذابة حيث أقيمت العديد من الأماكن والأنشطة السياحية المميزة على شاطئ البحر الأحمر فِيْ الكورنيش الشمالي والكورنيش الجنوبي وشرم وطريق الأمير عبد المجيد الساحلي منطقة الشاطئ.

انتشرت العديد من المتنزهات الترفِيْهِيْة والمشاريع السياحية ومناطق التخييم الشاطئية فِيْ ينبع، لذا فإن الشواطئ الساحلية فِيْ ينبع هِيْ الأكثر جذبًا للسياح.

افضل فنادق ينبع

1. فندق نوفوتيل ينبع البحر

يقع الفندق فِيْ موقع متميز على بعد 8 كَمْ من مطار الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز و 2.4 كَمْ من هابي لاند ينبع.

فندق نوفوتيل من أفضل فنادق ينبع حيث تتنوع مرافقه لتجد المزيد من الرفاهِيْة والراحة.

يحتوي الفندق على مسابح ومركز للياقة البدنية ومواقف مجانية للسيارات.

2. فندق ابيس ينبع

يقع فندق إيبيس ينبع فِيْ مدينة ينبع، على بعد 15.9 كَمْ من شرم ينبع، وعلى بعد 17.5 كَمْ من المدينة الصناعية، وبالقرب من مطار الأمير عبد المحسن وأيضًا بالقرب من أهم المناطق الترفِيْهِيْة فِيْ المدينة.

يحتوي الفندق على غرف مكَيْفَة بها جميع متطلبات الإقامة التي يحتاجها الزائر، ويهتم الفندق بخدمة الغرف على مدار 24 ساعة فِيْ اليوم.

3. فندق هُوليدي ان ينبع

يقع فندق هُوليداي إن ينبع على طريق الأمير مقرن، على بعد 19 كَمْ من شرم ينبع و 8 كَمْ من مطار ينبع الدولي.

يتميز الفندق بالفخامة والرقي والعديد من المرافق الترفِيْهِيْة الهامة، حيث يضم مركزًا للياقة البدنية، وتحتوي غرف الإقامة على جميع الخدمات التي قد يحتاجها الزائر للاستمتاع بعطلة مميزة فِيْ جو من الهدوء والسكينة.

تكاليف السياحة فِيْ ينبع

تكاليف الإقامة فِيْ فنادق ينبع

تبلغ تكلفة الإقامة فِيْ فندق 3 نجوم فِيْ ينبع حوالي 78 دولارًا.

تبلغ تكلفة الإقامة فِيْ فندق 4 نجوم فِيْ ينبع حوالي 130 دولارًا.

تبلغ تكلفة الإقامة فِيْ فندق 5 نجوم فِيْ ينبع حوالي 161 دولاراً.

تكاليف السياحة اليومية بينبع