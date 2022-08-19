السياحة 62 مليون زيارة في السعودية خلال 2022

كشفت هيئة السياحة عن مؤشر أدائها لعام 2022 ؛ بلغ عدد الزيارات الأجنبية للمملكة 29.5 مليون عام 2022، بينما تستهدف الوصول إلى 55 مليون زيارة خارجية عام 2030.

62 مليون مشاهدة

وذكرت هيئة السياحة، على موقعها الرسمي، أن إجمالي عدد الزيارات للسعودية بلغ 62 مليونًا.

وبلغ عدد فرص العمل الجديدة خلال عام 2022 نحو 836 ألف فرصة عمل جديدة، فيما بلغت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي 5.3٪.

صناعة مهمة

وقالت الهيئة إن قطاع السياحة من أهم ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030. المساهمة في تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار وزيادة مصادر الدخل وتوفير فرص العمل للمواطنين. ويشمل النظام السياحي (وزارة السياحة، وصندوق التنمية السياحية، وهيئة السياحة العربية السعودية)، والتي تتكامل وظائفها لتنفيذ استراتيجية السياحة الوطنية وتحقيق طموحات وأهداف القطاع.