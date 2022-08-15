السيادي السعودي و”كاين” يستثمران 900 مليون دولار فِيْ مجموعة سياحية

أعلن الصندوق السعودي للاستثمار العام وشركة كاين الدولية للاستثمار عَنّْ استثمار 900 مليون دولار فِيْ مجموعة أمان للضيافة والسياحة.

ويهدف الاستثمار إلَّى دعم خطة التوسع لمجموعة أمان حول العالم للفنادق الفاخرة والعقارات السكنية، حيث تؤكد الصفقة النمو الاستراتيجي لمجموعة أمان على مدى السنوات الثماني الماضية وتقييم الشركة لأكثر من 3 مليارات دولار.

كَمْا يساهم الاستثمار فِيْ تعزيز محفظة المجموعة الحالية من الفنادق والمنتجعات، بالإضافة إلَّى دعم استكَمْال المشاريع الجديدة، فضلاً عَنّْ دعم الاستحواذ على وجهات إضافِيْة وتطويرها.

تضم محفظة مجموعة أمان 34 فندقًا فِيْ 20 دولة، بالإضافة إلَّى تسعة مشاريع فندقية وسكنية أخرى قيد الإنشاء، بالإضافة إلَّى نيتها تطوير مشاريع إضافِيْة فِيْ عدة دول منها المملكة العربية السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، المكسيك، كوريا الجنوبية ووجهات مختلفة فِيْ أوروبا.

قامت مجموعة أمان بتأسيس نفسها عالميًا فِيْ مجال الضيافة والعقارات فائقة الفخامة، بالإضافة إلَّى توسيع أعمالها من خلال العديد من المشاريع الجديدة.

وقال فلاد دورونين، المالك ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفِيْذي لمجموعة أمان “الاستثمار الذي قام به صندوق الاستثمارات العامة و Caen International يعكس الثقة فِيْ مجموعة أمان ويعزز تطورها، حيث سنعمل معًا لمواصلة نمو المجموعة”.

من جانبه قال تركي النويصر نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات الدولية فِيْ صندوق الاستثمارات العامة إن استثمار الصندوق فِيْ مجموعة أمان يعكس جاذبية قطاع الضيافة والسياحة من حيث الاستثمار على الصعيدين الداخلي. وخارجياً، يتماشى هذا الاستثمار مع سياسات الصندوق للاستثمار فِيْ القطاعات الواعدة لتحقيق عوائد مجدية على المدى الطويل داخل المملكة وخارجها.

جوناثان غولدشتاين، الرئيس التنفِيْذي والمؤسس المشارك لشركة Caen International، وهِيْ شركة عقارية. “يسعدنا الاستثمار فِيْ هذه العلامة التجارية ونتطلع إلَّى بناء شراكة طويلة الأمد مع مجموعة أمان.

الجدير بالذكر أن أمان تأسست عام 1988 برؤية لبناء مجموعة من المنتجعات الخاصة التي تجسد روح الضيافة الفائقة. نمت محفظة أمان لتشمل 34 فندقًا ومنتجعاً فِيْ 20 وجهة حول العالم، مع تسعة مشاريع أخرى قيد الإنشاء. يقدم 12 مشروع سكني متميز.