السيارات الكهربائية .. توفِيْر أم رفاهِيْة

فِيْ الآونة الأخيرة، ازدادت شعبيتها مع ارتفاع أسعار الوقود، وإطلاق ماركات السيارات الفاخرة مثل أودي، ومرسيدس، وبورش، وتيسلا، ولوسيد، والسيارات الكهربائية الفاخرة، والتي تكلف بعضها أكثر من 100 ألف دولار.

كان من المتوقع أن تنخفض أسعار السيارات الكهربائية بعد أن انخفض متوسط ​​تكلفة بطارياتها، وهِيْ المكون الأغلى، بأكثر من 80٪، مقارنة بعام 2012، مما جعلها فِيْ متناول المزيد من الناس، لكن العكس تمامًا حدث، حيث ارتفع متوسط ​​سعر شراء سيارة كهربائية جديدة فِيْ الولايات المتحدة. زادت الولايات المتحدة بأكثر من 80٪، لأن معظم مصنعي السيارات يطورون نماذج كهربائية فاخرة قبل التوسع فِيْ السيارات الرخيصة.

كَمْا أدى نقص أشباه الموصلات وإغلاق المصانع خلال جائحة كورونا إلَّى ارتفاع أسعار جميع السيارات سواء كانت تعمل بالوقود أو الكهرباء.

على الرغم من ذلك، يتوقع بنك جولدمان ساكس نمو المبيعات بنسبة 56 فِيْ المائة على أساس سنوي فِيْ عام 2022 لتصل إلَّى 6.9 مليون سيارة.

عَنّْد مقارنة هذا الرقم بعام 2022، عَنّْدما تم بيع 2.2 مليون سيارة كهربائية، فإن هذا يمثل 2.5٪ فقط من مبيعات السيارات العالمية.

فِيْ عام 2022، انكَمْش سوق السيارات، لكن مبيعات السيارات الكهربائية ارتفعت إلَّى 3 ملايين ومثلت 4٪ من إجمالي مبيعات السيارات.

فِيْ عام 2022، زادت مبيعات السيارات الكهربائية بأكثر من الضعف لتصل إلَّى 6.6 مليون، أو ما يقرب من 9٪، من سوق السيارات العالمي. جاء صافِيْ النمو فِيْ مبيعات السيارات العالمية فِيْ عام 2022 من السيارات الكهربائية.

سواء كان اقتناء سيارة كهربائية للتوفِيْر أو للرفاهِيْة، فقد لا يكون لدينا الخيار فِيْما بعد فِيْ كثير من البلدان، خاصة بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على وقف إنتاج وبيع السيارات المجهزة بمحركات الاحتراق بحلول عام 2035 استعدادًا للانتقال الكامل للسيارات الكهربائية لأسباب بيئية.

فِيْ المنطقة أيضًا، تتلمس البلدان لنشر استخدام السيارات الكهربائية.

كشف تقرير صادر عَنّْ مجلس صناعات الطاقة النظيفة فِيْ منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن الإمارات تتصدر المنطقة فِيْ تبني السيارات الكهربائية، حيث يعد معدل محطات الشحن من بين الأعلى فِيْ العالم، حيث أنشأت 240 محطة شحن.

يعتقد الخبراء أن السيارات الكهربائية تتطلب صيانة أقل، حيث لا يوجد عامل احتراق للوقود، لكنهم يحذرون من أنه فِيْ المتوسط ​​يمكن للسيارة أن تقطع مسافة 300-650 كَمْ إذا كانت بطاريتها مشحونة بالكامل، وهُو أمر غير مناسب لمن السفر لمسافات طويلة خارج المدن بشكل دائم.