السيارة الجبارة من كيا وصلت البلاد…سيارة كيا سبورتاج KIA Sportage 2022 بمواصفات خياليه ومميزات عالمية وأسعارها غير قابلة للتنافس

كيا سبورتاج 2022 بمواصفات ومميزات عالمية رائعة، تحتل شركة كيا مكانة كبيرة ومتميزة بين أنواع السيارات المختلفة حيث أنها تحتوي على العديد من المزايا بجانب سعرها الرائع، ويذكر أن شركة كيا الكورية قدمت العديد من الفئات المختلفة للسيارات التابعة لمجموعة سبورتاج 2022 وتتنوع بين كيا سبورتاج LX 2022، كيا سبورتاج NightFall 2022، كيا سبورتاج EX 2022، كيا سبورتاج SX توربو 2022، وفِيْ هذا المقال سنتعرف على أسعار ومواصفات السيارة فِيْ مصر والسَعُودِيْة.

كيا سبورتاج 2022 بمواصفات رائعة

يبلغ طول السيارة 183.5 بوصة وعرضها 73.4 بوصة.

ارتفاع المركبة 65 بوصة.

قاعدة العجلات 108.4 بوصة.

محرك السيارة متوفر بأربعة أنواع مختلفة.

تحتوي السيارة على محرك بنزين TGDI رباعي الأسطوانات بشاحن توربيني، ويعمل المحرك بقوة 177 حصانًا، وسعة المحرك 1.6 لتر.

يصل عزم السيارة إلى 265 نيوتن متر.

السيارة بها ناقل حركة يدوي 6 سرعات.

تحتوي السيارة على محرك ديزل بسعة 2.0 لتر، وينتج المحرك 183 حصانًا.

تحتوي السيارة على محرك بنزين E-Handling والذي يأتي بسعة 1.6 لتر.

137 كيلو واط محرك هجين.

دوران المحرك – 416 نيوتن متر.

2022 كيا سبورتاج الميزات

لها مساحة داخلية واسعة.

به كاميرا خلفِيْة.

يحتوي على حساسات تساعد فِيْ ركن السيارة الخلفِيْ.

يحتوي على نظام ميزان إلكتروني للمركبة.

عادم السيارة مخفِيْ.

لديها نظم معلومات حديثة.

يحتوي على لوحة عدادات رقمية مقاس 12 بوصة.

تحتوي على وسائد هُوائية على الجانبين والأمام.

لديها نظام ملاحة متقدم.

بها مقاعد رياضية.

سعر كيا سبورتاج 2022 فِيْ السَعُودِيْة

وتأتي فئة 2022 LX بسعر 93148 ريال سعودي.

يبلغ سعر فئة Nightfall 2022 حوالي 105338 ريال سعودي.

يبلغ سعر الفئة EX 2022 123،738 ريال سعودي.

فئة SX Turbo بسعر 132،363 ريال سعودي.

سعر كيا سبورتاج 2022 فِيْ مصر