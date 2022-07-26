السيارة العائلية الجديدة كيا كارينز 2023 بمواصفات جبارة وسعر خيالي

بعد الإعلان الرسمي عن مَوعِد إطلاق سيارة كيا كارينز 2023 الجديدة فِيْ الأسواق، حظيت باهتمام كبير من السائقين، وخاصة السيارات العائلية، حيث دخلت سيارة كيا الجديدة فِيْ فئة السيارات العائلية بمواصفات وتصميم ممتازين. اهتمت الشركة المنتجة للسيارة بتوفِيْر ما يكفِيْ من الكَمْاليات الخاصة من خلال تحقيق الرفاهِيْة للركاب إلى جانب أفضل أنظمة السلامة والأمن على الطرق الوعرة، كَمْا تندرج السيارة ضمن فئة السيارات الرياضية ذات الدفع الرباعي لمزيد من القوة والقوة صلابة على الطريق، ولمزيد من التفاصيل حول المواصفات نواصل فِيْ مقالتنا القادمة.

مواصفات كيا كارينز 2023

تأتي السيارة بمحرك تربيني بسعة حوالي 1.4 لتر بقوة 140 حصان، أما عن عزم دوران المحرك فِيْمكن أن يصل إلى 242 نيوتن متر، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة فِيْ الساعة 190 كَمْ. نظام الدفع بالعجلة الأمامية.

تندرج عجلات السيارة مقاس 16 بوصة ضمن فئة السيارات الرياضية.

أما بالنسبة لأنظمة الأمان فِيْ السيارة، فهِيْ مزودة بأجهزة استشعار وقوف السيارة وإيقافها، ومساحات للزجاج الأمامي تعمل تلقائيًا عند هطول الأمطار، كَمْا أنها تعمل مع أجهزة الاستشعار.

السيارة مزودة بمصابيح أمامية Star Map LED.

السيارة مزودة بنظام تحكَمْ DBC خاص، بالإضافة إلى نظام TPMS المسؤول عن مراقبة ضغط إطارات السيارة.

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اكسسوارات سيارات كيا الجديدة 2023 كيا كارينز

أما بالنسبة للرفاهِيْة الترفِيْهِيْة داخل السيارة، فقد تم توفِيْر ثمانية مكبرات صوت عالية الجودة، بالإضافة إلى خمسة منافذ USB من النوع C، وشاحن لاسلكي لجميع أنواع الهُواتف الذكية، بالإضافة إلى وظيفة التبريد.

سعر البيع المتوقع لسيارة كيا كارينز 2023

بينما لم يتم الكشف رسمياً عن سعر بيع سيارة كيا كارينز 2023، إلا أنه من المقرر الكشف عنها بحَلْول الوقت الذي تصل فِيْه السيارة إلى السوق، وهُو الأشهر المقبلة، وبسعر خيالي، كَمْا أكدت الشركة المصنعة La. هذا، لكن سعر البيع المتوقع فِيْ مصر يتراوح بين 625 ألف جنيه و 700 ألف جنيه، حسب فئة السيارة، حيث تطرح الشركة المصنعة السيارة فِيْ السوق فِيْ ثلاث فئات مختلفة.

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