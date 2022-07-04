السياري وش يرجعون، اصل عائلة السياري من وين

من أين عائلة السياري من أين هُو تعتبر هذه العائلة من أشهر العائلات العربية فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة ومختلف دول منطقة الخليج العربي. نتعرف على أصول عائلة ساياري والقبيلة التي ينتمون إليها.

السياري وماذا سيعودون

تعود عائلة السياري إلى قبيلة بني خالد التي تعتبر من أشهر القبائل العربية التي استقرت فِيْ المنطقة الشرقية من شبه الجزيرة العربية منذ القدم. ومنهم من يعيش فِيْ البحرين واليمن والإمارات وكذلك دولتي الكويت والعراق، حيث ورد أن جميع أفراد هذه العائلة كانوا معروفِيْن باسم الخوالد وهُو الاسم الذي يطلق على قبيلة بني خالد، وقد تميزت هذه القبيلة بالنسب والنسب الشرفاء والشجاعة والكرم.

ما هُو اصل عائلة ساياري

يعود أصل عائلة السياري إلى القائد الشهِيْر خالد بن الوليد – رضي الله عنه – ولذلك عُرفوا ببني خالد أو الخوالد. والجدير بالذكر أن جذورهم تعود إلى عصور ما قبل الإسلام وإلى ما قبل انتشار الإسلام، وذلك لمناصبهم الشريفة التي ظهرت فِيْ جميع كتب التاريخ أثناء انتشار الدين الإسلامي وتحديداً بعد خالد بن العلي. – دخل الوليد والعديد من أفراد أسرته وقبيلته فِيْ الدين الإسلامي.

من أين عائلة سياري

عائلة السياري من المملكة العربية السَعُودِيْة، ولكن لا توجد منطقة محددة يعيشون فِيْها، فقد تفرقوا وانتشروا فِيْ العديد من مدن ومناطق المملكة، ويذكر أن هذه العائلة قد اكتسبت كل هذه الشهرة بسبب من علاقتهم بالزعيم خالد بن الوليد – رضي الله عنه -.

بطون عائلة ساياري

من قبيلة بني خالد، وتحديداً عائلة السياري، تنتشر العديد من الفروع والبطون فِيْ مختلف مدن المملكة العربية السَعُودِيْة، مثل

الأسرة النقية.

عائلة بيلهِيْد.

عائلة الجبر.

عائلة المانع.

عائلة حفِيْر.

عائلة عثمان.

أشهر شخصيات آل الشايع

أنتجت عائلة السياري من قبيلة بني خالد العديد من الشخصيات الشهِيْرة والبارزة فِيْ مختلف المجالات فِيْ المملكة العربية السَعُودِيْة، مثل

الشيخ سيف بن جمال.

محمد بن اجواد بن جمال.

مقرن بن اجواد بن زامل بن حسين بن ناصر.

قطان بن علي بن هلال بن زامل بن حسين

وهنا وصلنا إلى خاتمة هذا المقال الذي ناقشنا فِيْه موضوع السياري وما يعودون، أصل عائلة السياري من حيث أتينا إلى معرفة من خلال السطور السابقة كل ما ورد ومتميز. معلومات وتفاصيل عن هذه العائلة وشرحنا أيضًا إلى أي قبيلة ينتمي إليها.