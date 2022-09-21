السياسة القاتلة.. “صفر كوفِيْد” تعصف بالشركات الأوروبية فِيْ الصين

75٪ من الشركات الأوروبية فِيْ الصين تأثرت نتيجة سياسة “صفر كوفِيْد” التي تلتزم بها بكين، على الرغم من الانتقادات الدولية المتكررة.

قالت غرفة التجارة بالاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء إن سياسة الصين الصارمة لعدم انتشار فِيْروس كورونا وما يصاحبها من تناقض لها عواقب سلبية على ثلاثة أرباع الشركات الأوروبية فِيْ هذا البلد.

والصين هِيْ آخر دولة اقتصادية كبرى تحافظ على استراتيجية صحية صارمة فِيْ مواجهة جائحة كوفِيْد، من فرض الحجر الصحي على أولئك الذين ثبتت إصابتهم وفِيْ المناطق المستهدفة، أو فرض اختبارات PCR إلزامية على مناطق بأكَمْلها.

تداعيات خطيرة

لكن لهذه السياسة تداعيات خطيرة على الاقتصاد، مع إغلاق العديد من الشركات، وشل السياحة، وتعليق المصانع وتعطيل سلاسل الإنتاج.

نتيجة لذلك، تسببت إجراءات مكافحة كوفِيْد و “عدم اليقين” فِيْ زيادة مخاوف الشركات الأوروبية فِيْ الصين، وفقًا لمسح سنوي أجرته غرفة تجارة الاتحاد الأوروبي فِيْ بكين.

كتبت غرفة التجارة “طالما استمر تهديد الحجر الصحي، ستظل بيئة الأعمال هناك غير متوقعة”، مشيرة إلَّى أن سياسة عدم انتشار فِيْروس كوفِيْد “غير المرنة وغير المتسقة” تدفع 23٪ من الشركات الأوروبية التي شملها الاستطلاع إلَّى التفكير فِيْ الاستثمار خارج الصين.

وأشار المسح إلَّى أن هذه النسبة فِيْ أعلى مستوى لها منذ 10 سنوات.

شكوك حول التزام بكين

تتمتع الصين بإمكانيات نمو كبيرة وسلسلة إنتاج لا مثيل لها، لكن “التزام الشركات الأوروبية لا يمكن اعتباره أمرًا مفروغًا منه”، وفقًا لغرفة التجارة الأوروبية.

منذ عام 2022، تم إغلاق حدود البلاد بالكامل تقريبًا، مما أعاق بشدة التفاعلات الاجتماعية مع الخارج وكذلك لم شمل الأسرة.

وحذرت غرفة التجارة من أنه “إذا استمرت الصين فِيْ هذا المسار، فإن بيئة الأعمال التجارية ستزداد تعقيدًا”، مما سيسرع من “هجرة” المواطنين الأوروبيين.

خفضت الصين فِيْ يونيو فترة الحجر الصحي الإلزامية للمسافرين الذين يصلون إلَّى البلاد من 21 إلَّى 10 يومًا. لكن قلة عدد الرحلات الجوية مع الصين وارتفاع أسعار التذاكر ما زالا يمثلان عقبة رئيسية أمام السفر.

تتعرض استراتيجية صفر كوفِيْد التي دعا إليها الرئيس الصيني شي جين بينغ لانتقادات متزايدة فِيْ مجتمع الأعمال، الذين يشعرون بالقلق إزاء التهديدات التي يشكلها الحجر الصحي على النشاط الاقتصادي.

وكتبت غرفة التجارة الأوروبية بأسف “فِيْ الوقت الحالي، تسود الأيديولوجيا على الاقتصاد”.