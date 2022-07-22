السيرة الذاتية لمى العقيل قبل وبعد ، لقد تسائل العديد من الأفراد المتابعين للفنانة والمشهورة لمى العقيل ، والتي برزت شخصيتها على شبكات و مواقع التواصل الاجتماعي ، مما حصلت على شهرة كبيرة داخل الوكن العربي ، كونها اشتهرت بمظهرها الجمالي وملابس العصري الخبرة الكبيرة التي تتميز بها في مجال مواكبة الموضة وعارضات الأزياء ، تابعوا معنا للمزيد من المعلومات حول لمى العقيل .

من هي لمى العقيل على ويكيبيديا

لمى العقيل هي مصممة أزياء وعارضة أزياء وناشطة على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل الجنسية السعودية. ولدت في العاصمة السعودية الرياض في ثمانينيات القرن الماضي ومن المرجح أن تكون في الثلاثينيات من عمرها. درست تصميم الأزياء في الجامعات السعودية، وبعد التخرج عملت على تنمية موهبتها من خلال إنشاء مدونة أزياء وأزياء خاصة بها، وأبدت رأيها بصراحة في هذا المجال، وعملت في عدة شركات تجارية من أجل اكتساب الخبرة ؛ وبعد ذلك بدأت بممارسة مجالها على نطاق واسع من خلال حساباتها الرسمية.

سيرة لمى العقيل

لمى العقيل من الشخصيات السعودية المتخصصة في مجال الموضة والأزياء، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بها ما يلي

الاسم الكامل لما سعود عبدالعزيز العقيل.

الاسم الانكليزي لما العقيل.

الإسم المستعار لمى العقيل.

الجنسية سعودي الجنسية.

مكان الميلاد الرياض، المملكة العربية السعودية.

الإقامة العاصمة السعودية الرياض.

تاريخ الميلاد في ثمانينيات القرن الماضي.

الدين حمل الدين الإسلامي.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج فيصل البكري.

عدد الاطفال طفلان.

المؤهلات درست تصميم الأزياء.

سنوات النشاط غير معروف.

لما العقيل قبل وبعد

من خلال البحث المستمر تبين أن لمى العقيل لم تغير ملامحها عما كانت عليه في الماضي، كما أنها لم تذكر أنها خضعت لعملية تجميل على وجهها أو أي منطقة من جسدها، كالمشاهير. تفعل ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى اعتمادها على مكياج هادئ بعيدًا عن الألوان الصاخبة، وذكرت في مقابلة تلفزيونية أن جمال الشخص يظهر في جماله الداخلي، لأن جماله الداخلي يعكس الجمال الخارجي، وأكدت أن يجب أن يتميز الإنسان بصفات جيدة مثل اللطف والتواضع، وهذا يساعد على ظهور جمال الإنسان.

لمى العقيل وزوجها

تزوجت الفاشية لمى العقيل رجل الأعمال السعودي فيصل البكري عام 2015 م بعد قصة حب استمرت لسنوات. بالإضافة إلى حضور العائلتين شخصيات معروفة من أمراء ورجال أعمال وشيوخ، وكانت نتيجة هذا الزواج أنها أنجبت طفلين، الابن الأكبر سلطان والأصغر بدر.

والد لمى العقيل

والد لمى العقيل رجل أعمال سعودي سعود بن عبد العزيز العقيل. ولد ونشأ وترعرع في المملكة العربية السعودية. من المحتمل أن يكون عمره في الخمسينيات من عمره. سعود من الشخصيات المعروفة في المجتمع السعودي، ويحظى بتقدير العديد من أطياف الشعب السعودي. اشتهر بأعماله الخيرية وتواضعه وحبه الكبير للناس.

حسابات لمى العقيل الرسمية

الناشطة لمى العقيل لها حساب رسمي على موقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها الآلاف من معجبيها في الخليج العربي، وحساباتها الرسمية كالتالي

يمكنكم متابعة الناشطة وخبيرة الموضة لمى العقيل عبر حسابها على انستجرام “”.

يمكنكم متابعة لمى العقيل عبر حسابها الرسمي على سناب شات.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف السيرة الذاتية لمى العقيل قبل وبعد ، و حسابات لمى العقيل الرسمية ، وتعرفنا على والد لمى العقيل ، و لمى العقيل وزوجها .