السيسي يقبل اعتذار طارق عامر عَنّْ الاستمرار فِيْ منصبه.. وتعيينه مستشارا للرئيس

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهُوريًا بتعيين طارق عامر مستشارًا لرئيس الجمهُورية.

وشكر الرئيس السيسي طارق عامر على جهُوده خلال فترة توليه رئاسة البنك المركزي بعد أن قبل اعتذاره عَنّْ استمراره فِيْ منصبه.

تولى طارق عامر مهامه كَمْحافظ للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهُورية فِيْ نوفمبر 2015، قبل أن يصدر رئيس الجمهُورية قرارًا بتجديده لولاية ثانية من نوفمبر 2022 إلَّى نوفمبر 2023.

وفِيْ وقت سابق، قال جمال نجم النائب الأول لمحافظ البنك المركزي المصري، إن ولاية طارق عامر تنتهِيْ فِيْ نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحًا أنه وفقًا للدستور، فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره هُو قرار من رئيس الجمهُورية. الجمهُورية فقط.

وأشار إلَّى أن عامر لعب دورًا رئيسيًا فِيْ وضع قواعد الحوكَمْة الدولية، من خلال إعادة هِيْكلة جميع البنوك، بما فِيْ ذلك البنك المركزي المصري، مما ساهم فِيْ تطويره للارتقاء بأدائه إلَّى المستويات الدولية.