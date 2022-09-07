السيسي 800 مليار دولار لخفض حدة تغير المناخ سنويًا فِيْ 2025

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن جهُود التكَيْفَ مع تداعيات تغير المناخ لا تزال تعاني من نقص التمويل.

وأشار السيسي إلَّى أن تكلفة التخفِيْف من حدة تغير المناخ ستصل إلَّى 800 مليار دولار سنويا بحلول عام 2025.

وقال السيسي، خلال كلمته فِيْ منتدى مصر للتعاون الدولي وتمويل التنمية، إن “الدول النامية تحتاج إلَّى دعم، رغم أننا نتحدث عَنّْ 20 دولة فقط مسؤولة عَنّْ حوالي 80٪ من آثار تغير المناخ، فمن الموضوعي أن وينبغي أن تكون مساهمة هذه البلدان أكبر فِيْ دعم البلدان النامية “.

وأضاف الرئيس المصري أن نسبة الاستثمارات الخضراء فِيْ مصر بلغت نحو 40٪ من إجمالي الاستثمارات العامة، وستصل خلال 2024 و 2025 إلَّى 50٪ من إجمالي الاستثمارات.

وأشار السيسي إلَّى أن مساهمة مصر فِيْ الانبعاثات العالمية منخفضة، بنسبة 0.6٪، وهِيْ الدولة الأكثر تعرضًا لهذه الآثار، مشيدًا بالشراكة المتنامية بين مصر والبنك الأوروبي.

وأضاف أن مصر تتطلع إلَّى تعاون بناء، قائلاً “نحن مستعدون بمشروعات تقدم مساهمة متميزة فِيْ مجال خفض الانبعاثات”.

وأكد السيسي أن مصر لديها برامج طاقة جديدة ضخمة ولديها فرصة لتوليد عشرات الآلاف من الميجاوات من هذا المجال سواء من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، مشيرا إلَّى أن مصر لديها إمكانيات كبيرة تستطيع من خلالها توفِيْر الطاقة النظيفة أو الهِيْدروجين الأخضر. .

وأشار إلَّى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050 التي تركز على قضايا الأمن المائي والغذاء والطاقة، بالإضافة إلَّى إطلاق المنصة الوطنية لحشد الأموال للتعاون مع الشركاء الدوليين فِيْ قضية تغير المناخ.

قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن منتدى مصر للتعاون الدولي وتمويل التنمية، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتضمن عددًا من المحاور الرئيسية فِيْ إطار حشد الموارد وتمويل أجندة تغير المناخ وأعمالها. وة الجهُود الوطنية والتدابير المتخذة فِيْ هذا الصدد.

وأضاف أن المنتدى يهدف بالدرجة الأولى إلَّى الانتقال من مرحلة التعهدات إلَّى مرحلة التنفِيْذ وتحويل الالتزامات المالية إلَّى فرص حقيقية. وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، بالإضافة إلَّى مجموعة من كبار المسؤولين والشخصيات الدولية وشركاء التنمية والمؤسسات المالية الدولية وممثلي المجتمع المدني ومراكز الفكر.