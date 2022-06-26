السيلوليت أسبابه وعلاجه

يأتي السيلوليت من ثلاث مشاكل النسيج الضام الرخو والخلايا الدهنية المتضخمة وضمور العضلات.

الخلايا الدهنية يؤدي تضخم الخلايا الدهنية مع زيادة الدهون إلى ارتفاع مستويات الأنسولين. يتأثر هذا بمقاومة الأنسولين. يمكن أن يكون الإستروجين أيضًا عاملاً لأن الإستروجين يزيد الدهون في النصف السفلي من الجسم.

يتم تقليل الأنسولين على النحو التالي

1. التقليل من السكريات والكربوهيدرات

2. 3 إلى 6 أونصات من البروتين مع الوجبات

3. الكثير من الخضر

4. لا يوجد محسنات للنكهة في طعامك، لا غلوتامات الصوديوم

5. الصيام المتقطع (3-2 وجبات بدون وجبات خفيفة)

6. أضف الدهون إلى الوجبة لفترة أطول بين الوجبات.

العضلات إذا كنت تعانين من ضمور عضلي، فعادة ما يكون الكورتيزول أعلى، وقد يزداد هرمون الكورتيزول، وهو هرمون التوتر الذي تنتجه الغدد الكظرية، بسبب التغيرات في سن اليأس. يعمل على تكسير الأنسجة العضلية بشكل أسرع من إعادة بناء الأنسجة. المصطلح الطبي تقويضي. هذا المصطلح يعني الانهيار. الكورتيزول هو هرمون تقويضي.

الحل لتقليل الكورتيزول

1. تقليل الإجهاد البيئي

2. المشي لمدة 45 دقيقة في اليوم مفيد

3. فيتامين د يساعد على تقليل الكورتيزول

4. مكمل غذائي – منتج دعم الكظرية والكورتيزول