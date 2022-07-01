السيلية القطري يعلن تدعيم صفوفه بصفقتين

أعلن نادي السيلية القطري عن إدراج صفقتين لدعم صفوف فريقه الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كشف نادي السيلية القطري، عن توقيعه رسمياً مع لاعب الفريق الأول مع نادي داماك السعودي السابق، فيتور الأرجنتيني.

في غضون ذلك، أعلن نادي السيلية القطري عن توقيعه رسميًا مع اللاعب فيتفا.

يستعد فريق السيلية الأول لكرة القدم لمواجهة نظيره الغرافة في إطار منافسات الدوري القطري.

وتقام مباراة فريقي السيلية والغرافة يوم الثلاثاء 2 أغسطس.

تنطلق صافرة البداية الساعة 700 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 800 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.